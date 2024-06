Roky hledali startupy pro fond Karla Komárka, teď rozbíhají vlastní. V první fázi mají půl miliardy

Uložit 0

Před necelými deseti lety začali Karel Tušek a David Marek podporovat zajímavé startupy pod hlavičkou Springtide Ventures, tedy fondu spadajícím pod křídla Karla Komárka. Právě díky jednomu z nejbohatších Čechů měli k dispozici „neomezené“ prostředky na investice do nadějných firem v Evropě a svou pozornost do velké míry zaměřili také do Izraele. Nedávno ale začali psát další kapitolu, když na vlastní pěst rozběhli nový fond Tachles VC, a nyní hlásí, že mají uzavřenou první, půlmiliardovou fázi a zároveň pět dokončených investic.

„Společně s Davidem jsme si uvědomovali velikost příležitosti, kterou nám izraelský ekosystém nabízí. Zároveň nás lákala možnost vzít na sebe více odpovědnosti a vyzkoušet si cestu běžného fondu rizikového kapitálu,“ přibližuje Tušek důvody, proč Tachles vznikl. Fond cílí převážně na izraelské startupy z oblasti kyberbezpečnosti, cloudové infrastruktury a umělé inteligence.

„Chcete-li jet na tygry, vydejte se do Indie. Chcete-li jet na jednorožce, jeďte do Izraele,“ komentuje Marek, jenž židovský stát považuje za ekosystém, od kterého bychom se v Česku měli učit. Ostatně – z vývozce pomerančů se země dokázala proměnit do pozice globální technologické velmoci.

„Je zde nejvíce jednorožců na obyvatele. Izraelci se naučili, že jednoduše nemají, kam by mohli ve svém pohraničí expandovat, proto všechny nové firmy staví rovnou s globální ambicí – a funguje to,“ pokračuje Marek a vyjmenovává statistiky: v high tech firmách je v Izraeli zaměstnaných více než deset procent populace, tvoří více než polovinu exportu a jsou zodpovědné za více než sedmdesát procent růstu hrubého domácího produktu.

Se zaměřením na Izrael souvisí i samotný název fondu, Tachles totiž v hebrejštině znamená k věci, což má odrážet typickou izraelskou přímočarost. „Jít k jádru věci, k preciznímu, ale rychlému zhodnocení potenciálu každého startupu nám díky oborové specializaci umožňuje se efektivně investičně rozhodovat a získat tak přístup k nejatraktivnějším investičním příležitostem,“ doplňuje Marek.

Partnery fondu v Izraeli doplňuje Sivan Kanev, který jim pomohl proniknout do izraelského startupového ekosystému, a k blízkovýchodní části týmu patří ještě Boris Chovnik. Pátou členkou je americká manažerka Robin Bienfait s třicetiletými zkušenostmi z vedení technologických gigantů.

Společnými silami v Tachles už uzavřeli první fázi fondu, ve které mají k dispozici prostředky na úrovni půl miliardy korun a během šesti měsíců část z nich investovali do pěti izraelských startupů. Fond je ale nadále otevřen i dalším investorům.

Iniciativou, která podporuje Tachles VC, je pak nezisková organizace Czech Israeli Technology & Innovation Forum, která má za cíl propojovat izraelský a český inovační ekosystém. Tušek a Marek jsou mezi zakládajícími partnery, kteří by jejím prostřednictvím rádi podpořili úzkou spolupráci izraelských startupů se zdejšími podniky.

„Česko je se svou průmyslovou základnou a vysokým počtem technicky orientovaných univerzit pro izraelské startupy ideálním odrazovým můstkem k expanzi do Evropy a místem, kde mohou zakládat svá evropská výzkumná a vývojová centra,“ komentuje Marek.