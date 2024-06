Roky jsme trénovali. Skanska staví v Česku dosud největší a nejúspornější bydlení i s broukovištěm

Uložit 0

Je to stejný břeh Vltavy. Na Modřanském cukrovaru si developerská společnost Skanska vyzkoušela modrozelenou infrastrukturu a nízkoenergetickou výstavbu. Teď se přesunula o několik kilometrů dál a v novém projektu Habitat, který buduje v Malešicích, slibuje ještě udržitelnější výstavbu.

Skanska v Malešicích plánuje stavět na brownfieldu, který lemuje ulice Černokostelecká. Na dohled jsou Štěrboholy a zastávka metra Depo Hostivař. Podle švédské společnosti jde o lokalitu, která má obrovský potenciál, a to díky dobré dostupnosti do centra i z města ven. I proto se tady rozhodla vystavět svůj dosud největší rezidenční projekt.

„Žijete-li běžný rodinný život, oceníte klidné místo a velmi dobrou dopravní dostupnost. Ani velká obchodní centra nebo stanice metra nejsou daleko, zatímco kolem je kvalitní městská zeleň a dobře organizovaná doprava,“ říká k projektu architekt Filip Pokorný ze studia Chapman Taylor.

Skanska si k projektu Habitat přizvala právě britské architektonické studio, které sídlí i v Praze. To přišlo s moderní čtvrtí, která podle něj bude patřit k těm nejpokrokovějším. Všechno to, co si developer vyzkoušel u Modřanského cukrovaru, se tu objevuje znovu, jen ve vylepšené verzi. Počítá se tedy s fotovoltaikou, která bude šetřit energii ve společných prostorech, doplní ji také fototermika, která bude využívat teplo z recyklace šedé vody, čímž se sníží náklady na vytápění.

Šedá, tedy recyklovaná voda, se bude v bytech používat na splachování toalet, což má znamenat úsporu pitné vody až o 44 procent. To je 48,66 litru na obyvatele za jeden den. Počítá se samozřejmě také se zelenými střechami a modrozelenou infrastrukturou, díky které se v místě zachytí dešťová voda, která zrovna spadne a která zabraňuje vzniku tepelného ostrova. To znamená, že by v místě mělo být dobré klima.

Počítá se také s vysázením stromů i lučního kvítí, které podpoří biodiverzitu. Hmyz tu bude mít k dispozici kromě klasického hotelu také broukoviště a ptáci zase ptačí budky. Suma sumárum Skanska má v plánu postavit nejúspornější budovu, kterou zatím dodala na český trh.

„V Habitatu využíváme unikátní know-how, které jsme pracně získávali několik dekád. Postupy a technologie, které jsme si vyzkoušeli jinde, tady je spojujeme do celistvého konceptu, který reaguje na potřeby moderního městského člověka,“ líčí projektový manažer Skanska Residential Pavel Tomek.

Skanska má na sedmdesáti tisících metrů čtverečních v plánu postavit dohromady tisícovku bytů v pěti fázích. Ta první se začne stavět už příští rok, s dokončením se počítá v roce 2027. Půjde o bytový dům s polootevřeným vnitroblokem, kde bude 124 bytů, jejichž cena začíná na 113 tisících za metr čtvereční.

Nejvíc bytů bude o velikosti 2+kk a 3+kk, v nabídce ale budou i menší a v nejvyšších patrech by pak měly být čtyři místnosti s kuchyňským koutem. Pravidlo říká, že každý byt by měl mít aspoň nějaký venkovní prostor, to znamená, že půjde o lodžii, terasu nebo balkon. Počítá se ale také s předzahrádkami. Všechny by pak měly být ve vyšším standardu, kromě bezpečnostních dveří to obnáší například třívrstvou plovoucí podlahu. Kromě garážových stání se v projektu plánuje také kolárna s kočárkárnou nebo sprcha na mytí kol a domácích mazlíčků.

Skanska ale klade důraz také na venkovní prostory, i proto, že po takových plochách je poptávka. Počítá se tak s běžeckými tratěmi, cyklostezkou a herním místem pro různě staré děti. Ve vnitroblocích by se měla nacházet například komunitní zahrada, jinde pískoviště a altány. V areálu by měl vzniknout také park. Celý projekt by měl být hotový zhruba do deseti let.