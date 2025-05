Kevin Spacey převzal cenu v Cannes a děkuje, že může znovu pracovat. Do Hollywoodu má ale daleko

Uložit 0

Ve francouzském městě Cannes až do soboty probíhá jeden z hlavních filmových festivalů roku, kde se tradičně scházejí nejvýznamnější osobnosti světového filmu. Tentokrát si nejvíce pozornosti získal oscarový herec Kevin Spacey, jenž od roku 2017 čelí celé řadě obvinění ze sexuálního obtěžování. Hvězda kultovních děl jako Americká krása, Obvyklí podezřelí nebo Svět podle Prota v Cannes děkovala, že ho umělecká komunita opět přijímá zpět. Věci se ale ve skutečnosti mají trochu jinak.

Držitel dvou Oscarů totiž do Cannes nepřijel na festival, kam ho ani nikdo nepozval. Místo toho dorazil na akci pořádanou soukromou nadací Better World Fund miliardáře Teda Turnera, která se má zaměřovat na práva žen, ochranu dětí a vzdělání. Spacey od nadace na konci galavečera převzal cenu za výjimečný přínos filmu a televizi.

„Chtěl bych pogratulovat Manuelovi (zakladateli a prezidentovi Better World Fund Gala, pozn. red.) za rozhodnutí pozvat mě sem k převzetí této ceny,“ řekl ve svém děkovném proslovu herec. „Kdo by si kdy pomyslel, že vyznamenat někoho, kdo byl zproštěn viny ve všech soudních síních, do jakých kdy vkročil, se bude považovat za odvážný nápad? Ale je to tak,“ pokračoval.

Reprofoto: Boxoffice Movie Scenes/YouTube Za hlavní roli ve filmu Americká krása dostal Spacey Oscara

Držitel Oscarů za vedlejší roli ve filmu Obvyklí podezřelí a hlavní roli v Americké kráse dlouho patřil mezi nejuznávanější umělce v Hollywoodu, v roce 2017 se ale vše změnilo. Se vznikem hnutí #MeToo jej postupně až několik desítek mužů obvinilo z různých forem sexuálního obtěžování a zneužívání. Herec okamžitě přišel o hlavní roli v seriálovém hitu Domek z karet, režisér Ridley Scott ho odmazal ze svého nového filmu a pro hvězdu začalo dlouhé období bez práce, v ústraní a před soudy.

Obvinění vůči Spaceymu se datovala většinou do období mezi lety 2005 a 2013. Obvinění prvního muže, herce Anthonyho Rappa, ale popisovalo incident už z roku 1986, kdy mu bylo čtrnáct let a údajnému útočníkovi sedmadvacet. Spacey připustil, že se někdy choval nevhodně a omluvil se, rezolutně ale popíral, že by jeho chování v tomto směru kdy překročilo meze zákona.

Rappova obžaloba nakonec neuspěla, už v roce 2022 kauza skončila rozsudkem neviny. V následujícím roce soud v Londýně rozpustil devět dalších obvinění vůči Spaceymu, podobně dopadla i kauza z loňska. V současnosti pětašedesátiletý umělec čelí žalobě za údajné sexuální napadení podané letos v únoru ve Spojeném království.

V Cannes Spacey svou situaci přirovnával k Hollywoodu v polovině minulého století, kdy se řada tvůrců ocitla bez práce kvůli podezření z vazeb na komunisty. „Kirk Douglas čelil kritice, když se postavil za svého kolegu, scenáristu Daltona Trumba, jenž byl na černé listině. Víte, co to je černá listina? Nemohl sehnat práci v Hollywoodu třináct let. Kirk Douglas přesto Trumba najal, aby napsal Spartaka, i když mu hrozilo osočení ze spolčení s komunisty a zavržení,“ řekl herec.

Později Douglase přímo citoval: „Nebudu napodobovat jeho mluvu, ale řekl: ‚Pro nás herce je snazší hrát hrdiny na plátně. Tam bojujeme s padouchy a hájíme spravedlnost. Ve skutečném životě ale naše volby nejsou vždy tak jasné. Jsou chvíle, kdy se musíte postavit za princip,‘“ řekl Spacey. Varoval, aby se situace z minulosti neopakovala.

Je otázka, zda pro něj takový přístup zafunguje a časem se bude moci vrátit do hollywoodských filmů. V posledních letech natočil několik snímků, vždy ale šlo o mezinárodní nebo nezávislé produkce, vzdálené uznávané studiové tvorbě.

Celá epizoda z Cannes je v zásadě součástí marketingové kampaně jeho nového filmu The Awakening. Deník The Guardian cituje v souvislosti s tím producenta snímku Matta Hookingse: „Když s ním někdo bude mluvit, může říct, že je v Cannes a přebírá cenu. Zároveň je tu s filmem The Awakening, kterému se tím dostane pozornost.“