Roste zájem o nemovitosti v zahraničí. Vedou Chorvatsko a Španělsko, ale čím dál více láká i exotika

České chaty a chalupy, dostupné i prémiové, zažily ohromný boom v období pandemie covidu, kdy lidé neměli možnost vycestovat za hranice a zároveň chtěli utéct z města. Jenže zástupci realitních kanceláří se už od loňského roku shodují v tom, že se Češi začali po rozvolnění protipandemických opatření rekreačních objektů zbavovat. Nabídka takových nemovitostí tak rychle roste a jejich ceny klesají. Naopak na popularitě nyní získávají rekreační nemovitosti v zahraničí, zejména ve Španělsku, v Chorvatsku, Dubaji či Thajsku.

„Mít možnost využívat vlastní chatu či chalupu je příjemné, ale ne nezbytné. V době, kdy se lidé uskrovňují, je prodej rekreační nemovitosti tím prvním způsobem, kterým mohou nárazově získat chybějící finanční prostředky. Řada lidí se vzhledem k rostoucím životním nákladům musela uchýlit právě k tomuto řešení. Na trhu se tedy loni objevilo poměrně velké množství chat a chalup na prodej, což snížilo jejich cenu v řádech desítek procent,“ říká Hendrik Meyer za Bezrealitky.cz

Velkou roli také hraje fakt, že lidé zjistili, jak moc je vlastnění rekreační nemovitosti nákladné – o to více, když jde ruku v ruce s rostoucími náklady na energie. Právě v tomto segmentu tak lze očekávat pokles cen, hlavně u starších objektů v horším technickém stavu a také v lokalitách, které nejsou tak turisticky vyhledávané. Cena chaty na Slapech nebo v Krkonoších poblíž některého z oblíbených lyžařských středisek zůstává ale podle Meyera stále relativně stabilní.

„Aktuálně se ceny chat a chalup pohybují v rozmezí od 28 do 41 tisíc za metr čtvereční, a to ve Středočeském kraji a na jižní Moravě. O něco levněji pořídíte v jižních Čechách a na Zlínsku, kde se vejdete do 20 tisíc za metr. Vždy záleží na stavu nemovitosti. Chaty a nezateplené domy před rekonstrukcí koupíte levněji, chalupy, které je možné obývat celoročně a jsou plnohodnotným bydlením, se pak neliší od cen běžných domů v daném místě,“ doplňuje pro kontext Jiří Mervart, oblastní ředitel M&M Reality.

Foto: Depositphotos O chaty a chalupy v Česku je stále menší zájem

České realitky se ale shodují na tom, že lidé se začínají při rozhodování o koupi rekreační nemovitosti dívat i za hranice. Podle Mervarta jdou tomuto trendu naproti i ceny zahraničních nemovitostí, které jsou oproti cenám v Česku výrazně nižší. V Evropě je v tomto směru podle něj nejpopulárnější Španělsko, balkánské země, Kypr a Itálie.

Mimo Evropu pak třeba Egypt, Karibské ostrovy, Dubaj a jihovýchodní Asie. „Asi nejlevnější nemovitosti v rozumné doletové vzdálenosti jsou aktuálně v Egyptě, kde můžete koupit stometrový byt v dochozí vzdálenosti od pláže již kolem 1,5 milionu korun, nebo v Albánii, kde pořídíte menší apartmán u moře v ceně od 1,1 milionu korun,“ uvádí Mervart pár příkladů.

Stejný trend potvruje i realitní kancelář Luxent: „V dnešní době vidíme v segmentu rekreačních nemovitostí jednoznačný pokles zájmu, jelikož se uvolnila opatření a lidé mohou opět cestovat. V této souvislosti ale sledujeme, že zájem našich klientů se přesunul k nemovitostem v zahraničí. Ceny, kterých prémiové rekreační nemovitosti dosáhly v době covidu, se totiž začínají vyrovnávat s těmi zahraničními. Takže kdo nemá problém cestovat za rekreací trochu dál, rozhlíží se nyní po Evropě i mimo ni,“ vysvětluje Jiří Kučera, finanční ředitel Luxentu.

A dodává, že ačkoliv si Češi pořizují nemovitosti mimo naše území již řadu let, nyní je patrné, že tento trend zřetelně zesílil: „Ke konci roku 2022 bylo prodaných nemovitostí celkem šest, letos očekáváme minimálně dvaapůlkrát větší nárůst. Již v únoru jsme prodali dvě nemovitosti v hodnotě čtyř milionů eur a další jsou v rezervaci.“ K již zmíněným dlouhodobě oblíbeným destinacím podle Kučery přibyl opět vyšší zájem i o Chorvatsko, které se podle Kučery dostalo do hledáčku Čechů v posledních měsících s tím, jak se blíží období letních dovolených.

„Obecně rostou ceny ve všech preferovaných lokalitách. V Dubaji hlavně z důvodu masivních investic ruských kupujících, v Chorvatsku pak s ohledem na přijetí eura a vstup do schengenského prostoru k počátku roku,“ dodává Jiří Kučera.

V portfoliu společnosti se aktuálně nachází desítky chorvatských nemovitostí v cenách od pěti do 60 milionů či soubor nemovitostí v Thajsku v celkové hodnotě přes 100 milionů. Ale například na Bali lze pořídit luxusní vilu už od 7,5 milionu korun, byt v Dubaji pak od 2,5 milionu.