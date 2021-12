Rostlinné maso za všechny peníze. Impossible Foods shráblo další půlmiliardu dolarů na investicích

Pět set milionů dolarů – zhruba 11,2 miliardy korun – vložili aktuálně investoři do dalšího rozvoje takzvaného nemasa ve firmě Impossible Foods. Tedy do výroby rostlinných náhražek všech myslitelných masných produktů, které se mají chutí i strukturou co nejvíc podobat masu skutečnému. Jen bez zabíjení zvířat. Trend, dát si místo masa speciálně upravenou molekulu z kořenů sóji, který má ulehčit celé planetě, v poslední době znatelně sílí.

Nejnovější investici do kalifornské firmy vedl jeden z jejích stávajících investorů, fond Mirae Asset Global Investments. Ten tak peníze, které do firmy vložil, už zdvojnásobil a podle analytiků tím vystřelil hodnotu Impossible Foods na 7 miliard dolarů, tedy na víc než 150 miliard korun.

„Máme štěstí, že máme skvělé investory, kteří věří v naši dlouhodobou misi,“ říká finanční ředitel Impossible Foods David Borecky. „Poslední investiční kolo nám umožní urychlit inovaci produktů a úsilí o globální expanzi,“ doplňuje.

Během posledních měsíců firma uvedla hned několik nových produktů, všechny bez kousku masa: klobásy, kuřecí nugetky, vepřové i masové kuličky. Podle chuťových testů „vepřového“ vyrobeného bez použití masa – které si však společnost uspořádala sama – údajně nemaso účastníkům chutnalo víc než opravdové vepřové maso a příznivěji hodnotili i jeho texturu.

„Vepřové“ bao od Impossible Foods Foto: Impossible Foods

„Je pro nás důležité spolupracovat se skutečnými inovátory, jako je generální ředitel společnosti Impossible Foods Pat Brown, a podporovat celý tým společnosti Impossible Foods při řešení jedné z nejkritičtějších výzev, kterým čelí naše planeta – změny klimatu,“ doplňuje Thomas Park, prezident Mirae Asset Global Investment.

Šetrnější přístup k planetě skrze omezení hospodářského chovu dobytka je jeden z hlavních důvodů, proč vlastně Impossible Foods se svými produkty přišlo. „Misí Impossible Foods je nahradit archaický systém stravování tím, že budeme vyrábět nejchutnější, nutričně vyvážené a udržitelné maso přímo z rostlin. Abychom toho mohli dosáhnout, musíme udržovat náš exponenciální růst v produkci i tržbách a investovat do vývoje,“ řekl už dříve zakladatel a šéf společnosti Brown.

Trh za 140 miliard dolarů

Impossible Foods funguje od roku 2011, pozornost ale přitahuje především v posledních letech. O tom svědčí i gradace investic: 500 milionů dolarů (vybraných také pod vedením Mirae) firma získala v březnu 2020, v srpnu téhož roku pak dalších 200 milionů. Tuto investici zaštiťoval newyorský fond Coatue Management, který se v minulosti podílel na podpoře projektů jako Uber, Lyft nebo Snapchat.

Dobrým ukazatelem je i dostupnost samotného nemasa. Zatímco v roce 2020 se dalo konkrétně to od Impossible Foods koupit ve 150 obchodech, teď je jich už 22 tisíc. A k tomu 40 tisíc restaurací.

Trh s rostlinnými náhražkami masa údajně během 10 let dosáhne globálně hodnoty okolo 140 miliard dolarů. Impossible Foods je spolu s firmou Beyond Meat jeho největším hráčem. V Evropě však, na rozdíl od svého rivala, není k dispozici. Produkty tu ještě neprošly schvalovacím kolečkem EU. Jsou totiž založené na genetické modifikaci, ke které je evropské uskupení států skeptické. Firma se nicméně o certifikaci snaží, a to už skoro dva roky.

Rostlinné produkty připomínající maso od Impossible Foods je ale možné koupit na řadě dalších trhů, mimo jiné ve Spojených státech, Číně, Spojených arabských emirátech a nejnověji v Austrálii a na Novém Zélandu. V tuzemsku je dostupná nabídka Beyond Meat, jehož produkty lze koupit v běžných supermarketech. Na vlnu alternativního masa naskočila i IKEA, která představila rostlinné kuličky, a angažuje se také česká Mana s vlastním ManaBurgerem.