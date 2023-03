Rozjela se ve Špindlu, teď přepsala dějiny. Mikaela Shiffrinová je nejúspěšnější alpskou lyžařkou

Dva dny před svými šestnáctými narozeninami se ještě jako nerozkoukaná mladá slalomářka objevila ve Špindlerově Mlýně, kde se poprvé účastnila Světového poháru. Závod se jí nepodařil, Mikaela Shiffrinová si ale právě v Česku alespoň osahala atmosféru té nejvyšší ligy v alpském lyžování. A teď, po dvanácti letech od jejího debutu na Světových pohárech, přepsala dějiny. Dnešním vítězstvím pokořila více než třicet let starý rekord a stala se nejúspěšnější alpskou lyžařkou všech dob. A to i mezi muži.

V dobách, kdy se hledáčky kamer soustředily hlavně na výkony dnes už legendární Lindsey Vonnové, která před nedávnem ukázala, že i po konci kariéry lze bořit lyžařské předsudky, Mikaela Shiffrinová teprve začínala. Už jako dítě měla zkušenosti se závody, ale až v roce 2011 se rodačka z amerického Colorada setkala s těmi nejlepšími z nejlepších. Pak už jen stačilo pilovat schopnosti a trénovat na desítky slalomových jízd, které ji v následujících letech čekaly.

Dcera víkendového lyžaře a anesteziologa si první zlatou medaili ze Světového poháru odnesla v roce 2012, když jí bylo sedmnáct a neměla konkurenci v nočním slalomu ve švédském Åre. Zároveň se stala druhou nejmladší alpskou lyžařkou, které se něco takového povedlo. Dva týdny na to získala nejcennější kov v chorvatském Záhřebu – a třetí zlato přišlo jedenáct dní poté. A tímto způsobem, rok po roku, závod po závodu, by šlo pokračovat až k rekordní číslovce 87.

Ve stejný den, co debutovala ve Špindlerově Mlýně, akorát o dvanáct let později, se Shiffrinová stala nejúspěšnější alpskou lyžařkou všech dob. Před pár hodinami totiž (opět) ve švédském Åre vyhrála obří slalom a překonala více než třicetiletý rekord, který držel slavný Ingemar Stenmark. Jen o zhruba čtyřiadvacet hodin později, co rekord tohoto legendárního sportovce, závodícího v sedmdesátých a osmdesátých letech, srovnala. A symbolicky to udělala v jeho rodném Švédsku.

„Je dost těžké to pochopit. Je tu i můj bratr a švagrová – vůbec jsem nevěděla, že přijedou. Proto je to tak výjimečné,“ řekla Shiffrinová po vyhraném závodu, kde měla značný náskok už po prvním kole a druhé Švýcarce Wendy Holdenerové nadělila v součtu 92 setin.

„Udělala jsem to přesně tak, jak jsem chtěla – a to je úžasné,“ dodala. Za dva dny oslaví své osmadvacáté narozeniny, poté může vyhlížet další výzvy – a rekord teoreticky navyšovat. Třeba rovnou v Andoře, kde ji za týden čekají tři závody.

V řeči čísel má tak Shiffrinová dohromady za celou svou kariéru 87 triumfů ze Světového poháru, přičemž 53 z nich má ze slalomů, 19 z obřích slalomů, pět z paralelních slalomů, pět ze super-G, tři ze sjezdu a jeden z kombinovaného závodu.

Je téměř jisté, že si na svou poličku přidá i pátý velký křišťálový glóbus, který se alpským lyžařům uděluje za celkovou dominanci v dané sezóně. Předchozí čtyři má z let 2017, 2018, 2019 a 2022. Vedle toho má i tři medaile z olympiády, z toho dvě zlaté.

🚨🏆 THE MOST DECORATED SKIER OF ALL TIME 🏆🚨 @mikaelashiffrin breaks Ingemar Stenmark’s record for the most alpine World Cup wins by any skier in history. Absolutely incredible. 🤯#stifelusalpineteam // @stifel pic.twitter.com/5GQjFfcbl3

— Stifel U.S. Alpine Ski Team (@usalpineskiteam) March 11, 2023