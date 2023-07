Rozjetou kariéru vyměnila za šití cyklistických dresů. Holokolo sází na design a velikosti pro všechny

Letošní Tour de France, tedy vůbec nejslavnější cyklistický závod světa, nedávno skončila. A byla to parádní podívána. Kdo se chce cítit jako borci, kteří v etapách předváděli svou neuvěřitelnou fyzickou výkonnost, nemá problém si zakoupit stejné dresy, jaké obléká Wout van Aert, Jonas Vingegaard či Tadej Pogačar. Právě prodejem těchto dresů odstartoval příběh obchodu Holokolo. Jenže nosit dres jako profík a sotva vyjet kopec za domem, to nepůsobí zrovna důstojně. Andrea Podstrelencová se proto rozhodla vzdát dobře rozjeté kariéry v korporátu a dostat na trh podobně líbivé cyklodresy s originálními designy, jaké nosí profíci, ve kterých by se ovšem měl cítit příjemně úplně každý, ať už zdolává Alpy či cyklostezky za městem.

Když ve třiatřiceti letech člověk zastává pozici HR ředitele velké pojišťovny, a dokonce sedí v jejím představenstvu, je jasné, že svou práci umí dělat opravdu skvěle a čeká ho zářná kariéra. Jenže v případě Andrey Podstrelencové se tato očekávání zcela nenaplnila. Pojišťovnu, ve které obě tyto funkce zastávala, totiž v roce 2018 opustila. Důvodem bylo ono tradiční vyhoření a přeskládání životních priorit.

„Změna ve mně zrála delší čas a ten pomyslný krok vpřed jsem udělala po narození dcery. Tehdy jsem začala svou novou pracovní, ale i životní etapu, protože podnikání změní úplně všechno, a to od základů. A musím říct, že v mém případě k lepšímu,“ vysvětluje Podstrelencová, která v té době rozjela slovenský projekt Holokolo.

Jak přitom sama říká, její vztah k cyklistice byl v té době spíše vlažný. „Byla jsem ráda, když jsem kondičně ujela pár kilometrů na e-biku,“ přiznává. Když ovšem na kolo přeci jen usedla, mohla si na sebe obléct špičkové dresy s logy největších cyklistických stájí, které se objevují i na Tour de France.

Foto: Holokolo Podstrelencová vyměnila korporát za podnikání s cyklistickými dresy

Její manžel, původní profesí bankéř, totiž již několik let takové dresy prodával na internetu a obchod šel tak dobře, že se z koníčku stal byznys. Svému muži Podstrelencová občas vypomáhala, vzít si na sebe takový dres přímo na švih, jak cyklisté vyjížďkám říkají, jí ovšem nebylo příliš po chutí. „Neměla jsem sebevědomí si něco z toho vzít na sebe. Věděla jsem, že takový dres reálně naplno nevyužiju. Tím jsem si ale také uvědomila, že mi v naší nabídce chybí cenově dostupná, ale přitom fashion produktová linie,“ vysvětluje.

Podobně jako u jiných sportů, i cyklisté chtějí během vyjížďky nejen podávat dobré výkony, ale také vypadat k světu. Mnozí tak například nevyjedou bez bílých ponožek vytažených až k lýtkům a obléknou pouze takový trikot, který jim padne a sluší. To byl také případ Podstrelencové, která i přes spíš nižší výkonnost a rekreační jízdu chtěla vypadat chic.

Móda totiž byla vždy jejím koníčkem a v minulosti dokonce uvažovala i o vlastní módní značce. Díky projektu svého muže uviděla díru na trhu v módním cyklooblečení, a tak založila Holokolo. Název přitom vychází z havajského označení pro cyklistiku, tedy „Holo Kaa“ a výrazu pro pohyb „Holo Holo“.

Během mateřské dovolené s druhým dítětem se naplno pustila do byznysu původně s cílem nabídnout cyklistům širokou škálu cyklistického oblečení od známých, ale i méně zvučných výrobců, ve všech cenových relacích. „Postupně jsem se učila a sledovala, co se prodává, o co mají klienti zájem, až jsem byla připravena vytvořit vlastní produktovou řadu,“ vysvětluje Podstrelencová s tím, že již od začátku mířila primárně na hobby cyklisty.

Jak sama přiznává, začátky byly těžké, i kvůli tomu, že musela vše skloubit s péčí o dvě děti, kdy jednomu bylo jen pár měsíců. Nicméně i díky zkušenostem z korporátu si dokázala nastavit time management tak, aby vše zvládala. Hlavním hnacím motorem pro ni byla sebemotivace, že dokáže uspět i v jiné roli a oboru – a podle zcela vlastních pravidel.

Trendy dresy pro všechny

Holokolo od té doby vyrostlo ve firmu, jejíž letošní odhadované obraty by se měly vyšplhat ke 140 milionům korun a očekávaný zisk do jednotek milionů. Ve svém sortimentu má vlastní oblečení určené pro silniční i terénní cyklistiku, kdy se některé kousky dají využít i v jiných sportech. Kromě vlastních produktů je na e-shopu Holokolo a také v bratislavské kamenné prodejně v nabídce dalších 50 značek, a to i takových, jako je Scott, Poc či Castelli.

Právě prodej ostatních značek nadále tvoří valnou část příjmů společnosti. Přesto je pro Holokolo stále důležitější i vlastní oblečení, které je koncipované tak, aby si vybral opravdu každý. „Je jedno, jestli jste mladý nebo ve středním věku. Nezáleží ani na postavě nebo aktuálním stavu vaší kondice. Jsem ráda, když naše produkty motivují k pohybu a ke sportu,“ říká Podstrelencová, která proto své dresy nabízí ve velikostech od XS až po 6XL, což není u výrobců cyklodresů moc běžné.

Foto: Holokolo Ilustrátorka Myokard a jí navržený dres

Kromě možnosti vybírat z široké palety velikostí se Podstrelencová zaměřila také na originální designy, protože trendy v cyklistice se mění. „Před deseti lety byla cyklistická móda velmi uniformovaná. Teď se chceme odlišovat, zaujmout, být nepřehlédnutelní. Určitě tomu napomáhají i sociální sítě. A zajímavé je, že i starší ročníky sahají po trendy designech,“ vysvětluje zakladatelka Holokolo.

Z toho důvodu se letos již podruhé spojila s několika umělci, kteří pro ni navrhli originální designy charakteristické pro jejich tvorbu. V letošním roce si tak mohou zákazníci zakoupit dres s motivy od tvůrců jako Henry Wielgus.

„Snažili jsme se vystihnout, co pro nás osobně kolo, a hlavně jízda na něm, znamená. Jako společný prvek jsme si zvolili otisk vzorku kola na cestě,” vysvětluje svůj návrh designér Henry Wielgus. „Jezdím hlavně pro radost. Miluju ten pocit volnosti a čistou hlavu. Kromě toho je super vypadat na kole dobře,” doplňuje ilustrátorka Dana Lédl alias Myokard, která rozpracovala motiv „ride like a girl“ do čtyř barevných dámských dresů s květinovými vzory, krajinami a ženami na kole v pastelových odstínech, což je součástí snahy Holokolo oslovovat více žen.

Foto: Holokolo Proces tvorby designu od Henryho Wielguse

Podstrelencová se netají tím, že výroba těchto dresů probíhá v Číně, nicméně onu konkrétní továrnu prý s manželem vybírali skutečně dlouho, aby dokonale splnila nejen jejich nároky na kvalitu, ale také aby v ní panovaly výborné podmínky pro práci a vzájemná spolupráce probíhala bez problému. Tuto továrnu sama pravidelně navštěvuje a o procesu výroby tak ví první i poslední. Další doplňkové produkty jsou pak vyráběny v Evropě, některé z nich i přímo doma na Slovensku.

Mimo domácí trh dnes značka působí také v Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Rumunsku a samozřejmě i České republice, která je z pohledu prodejů nejsilnějším trhem. I pro české zákazníky tak dnes Holokolo připravuje další novinky s neotřelými designy, které by se časem mohly rozšířit i na oblečení určené třeba běžcům. Pro Andreu Podstrelencovou je však aktuálně hlavním cílem rozšířit povědomí o značce natolik, aby si při vyslovení jména Holokolo každý představil cyklistický dres