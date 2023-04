Rozpačitý vstup Prahy do světa NFT. Z třinácti set vydaných tokenů město zatím prodalo devět

Nezaměnitelné digitální tokeny neboli NFT nejsou takové terno jako před pár lety. To ale Prahu nezastavilo v tom, aby připravila vlastní kolekci s názvem Bohemian Muse NFT. Podle městské organizace Prague City Tourism, která s kampaní přišla, je hlavní město jednou z prvních metropolí na světě s obdobným projektem. Praha prý jeho prostřednictvím chce oslovit movitější turisty, jenže Bohémská múza zatím dobré jméno svým mytickým předlohám nedělá. Za dva měsíce se prodal jen zlomek tokenů a kampaň má i další háčky.

Hlavní město Praha kampaň nazvanou Bohemian Muse NFT rozjelo na přelomu letošního února a března. Městská společnost na podporu turistického ruchu Prague City Tourism (PCT) vydala 1 357 múz, jejich počet odkazuje na rok zahájení stavby Karlova mostu. Jak vypadají, si můžete prohlédnout na obrázku níže. Vždy jde o obraz ženy, která je v jednotlivých NFT zachycena s různým vzhledem a v různém oblečení. Jedna stojí 0,065 etherea, v přepočtu zhruba 2 600 korun.

Za nápadem na Bohémskou múzu stojí pražské studio The Future Bakery Petra Topinky a Alexe Brauna, kteří se dříve jako marketingoví stratégové podíleli na několika kampaních hnutí ANO Andreje Babiše. Finální vizuální podobu jednotlivých NFT podle mluvčí Prague City Tourism Kláry Janderové pro organizaci vytvořil slovenský výtvarník Marian Dúha. „Sběratelská kolekce chce oslovit všechny, kteří přejí Praze, aby byla uchována i pro budoucí generace,“ píše organizace v tiskové zprávě.

Byť má podle původní tiskové zprávy Prague City Tourism zisk z prodeje tokenů jít na obnovu kulturního dědictví, mluvčí PCT Klára Janderová říká, že fundraising nebyl hlavním účelem kampaně. Bylo jím prý „zacílení na bonitnější klienty“, na které podle ní její organizace míří poslední dva roky. V nedávné době pro ně připravila třeba specifické turistické trasy nebo možnost platit kryptoměnami v turistické tramvaji číslo 42.

Reprofoto: CzechCrunch/Prague City Tourism S podobou ženské postavy na jednotlivých NFT pro Prague City Tourism přišel slovenský výtvarník Marian Dúha

Spuštění kampaně společnost oznámila 28. února ve výše zmíněné tiskové zprávě a zatím ji neprovází žádná marketingová aktivita na internetu. „Ještě nezačala její plnohodnotná podpora v online prostředí,“ uvedla za pražské studio The Future Bakery mluvčí Alena Pelcová a potvrdila to i mluvčí Prague City Tourism Janderová.

Projekt tak dnes připomíná „kampaň mimo památkovou rezervaci – série streetartových maleb s vyobrazením bohémských múz,“ vysvětluje Janderová. Umělecká díla jsou k vidění například v podchodech v Legerově ulici, ulici Lounských na Praze 4 nebo ve dvou podchodech na Strahově.

NFT jsou virtuální nezaměnitelné tokeny, které mají jedinečnou identitu. Může to být například obraz, ale i hudba, video nebo herní předměty. NFT jsou zajímavé, protože umožňují tvůrcům a sběratelům prokázat autentičnost digitálních děl a obchodovat s nimi. Informace o vlastnictví jsou zapsané na blockchainu, což brání jejich falšování. Zdroj: Investopedia

Podle údajů z digitálního tržiště OpenSea, kde si zájemci pražské NFT mohou pořídit, se od 28. února, kdy se kampaň spustila, do vydání toho článku prodalo devět z celkových 1 357 múz. Všechny během prvních tří dnů, od té doby tržiště neeviduje žádnou další koupi. Celkem tak zatím město za devět múz v hodnotě zhruba 2 600 korun na obnovu kulturního dědictví vybralo lehce přes 23 tisíc.

Prague City Tourism bylo s projektem týden po jeho spuštění spokojené, uvedla na dotaz CzechCrunche 6. března Janderová. „Už fakt, že jsme celou kampaň dotáhli do konce, považujeme za úspěch,“ řekla tehdy s tím, že není běžné, že města mají vlastní NFT, a Praha tak bude vnímána jako exkluzivní metropole. Studio The Future Bakery na dotaz CzechCrunche úspěšnost kampaně zatím hodnotit nechtělo.

Prague City Tourism podle kontraktu dostupného v Registru smluv za vytvoření dlouhodobé strategie, jejíž součástí byl i nápad na kampaň Bohemian Muse, zaplatilo studiu The Future Bakery 960 tisíc korun. „Na kampaň jsme vynaložili zhruba 500 tisíc. Část peněz šla na právní služby a ostatní na kreativní část,“ uvádí Janderová.

Zdá se ale, že být první nutně neznamená úspěch, zvláště v kontextu toho, že největší boom NFT z posledních let je už pryč a celý trh je nyní v útlumu. Počet transakcí a aktivních uživatelů na velkých online tržištích s NFT byl podle serveru CoinDesk během letošního dubna na hodnotách srovnatelných s historickým minimem z léta 2021. Například 19. dubna bylo na třech největších tržištích Blue, OpenSea a LooksRare 7 805 aktivních uživatelů. Podobně nízký počet byl podle portálu CoinDesk naposledy na konci července 2021, tehdy jich bylo 7 455.

V souvislosti s ústupem tohoto fenoménu z výsluní lze poukázat i na český projekt CzechPunks, kterému se na začátku podařilo přilákat velkou pozornost, ale před více než rokem se po něm slehla zem. Ale zpět k Bohémským múzám.

Jak upozorňuje Julie Šislerová, konzultantka v oblasti NFT a metaverse a zakladatelka iniciativy Holky v Metaverse, kromě nepříznivé situace na trhu bylo na projektu nešťastné hlavně jeho celkové provedení. Složitá mechanika prodeje nebo také vydání celé kolekce najednou a bez jakýchkoliv unikátních rysů. „Pokud by kupující dopředu netušil, jak raritní – a tedy hodnotné – NFT získá, kolekce by získala na mnohem větší atraktivitě,“ míní Šislerová.

Nápad dobrý, provedení pokulhává

Vlastník Bohémské múzy kromě samotného virtuálního tokenu dostává také možnost zakoupit si jinak nedostupné zážitky. Prague City Tourism láká třeba na soukromou prohlídku Staroměstské radnice nebo privátní koncert v jedné z pražských gotických věží. Šislerová sice chválí snahu autorů přinést tím kupujícím přidanou hodnotu, zvolené provedení ale podle ní má několik much.

„Na zážitky se lze objednat jen po předchozí domluvě e-mailem. Navíc se zdá, že se za některé připlácí, místo aby se daly objednat rovnou online, na konkrétní termín a byla dopředu jasná cena,“ říká Šislerová. Podle webových stránek kampaně je například cena privátního koncertu v jedné z gotických věži Prahy dostupná až na vyžádání.

Co tedy na začátku mohlo znít dobře, to je nakonec podle Šislerové spíše odstrašujícím příkladem. „Myšlenka je to sice opravdu skvělá, ale provedení pokulhává. Je to ohromná škoda a jednoznačně promarněná příležitost a bohužel to jen vrhá na NFT špatné světlo,“ uzavírá Šislerová.

V zahraničí městský projekt z oblasti nezaměnitelných tokenů během minulého léta oznámilo například americké Miami. Partnerem mu byl třeba časopis Time. Projektem chtěla floridská metropole podpořit tamní podnikatele a neziskové organizace. Město také nedávno druhý rok za sebou hostilo jednu z největších konferencí v této oblasti, Miami NFT Week 2023, napsal server NFT Insider.