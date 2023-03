Z osobností české kryptoscény udělali NFT a naslibovali hory doly. A teď? Slehla se po nich zem

Kryptoměnový trh se třese, pevná půda pod českým kryptoprojektem CzechPunks ovšem mizela už mnohem déle. Je to totiž už více než rok, co anonymní tvůrci digitálních podobizen představitelů tuzemské kryptoscény přestali komunikovat. A nikdo neví, co se s nimi děje. Slibovali podporu české komunitě. Slibovali výhody, dárky a události pro držitele NFT. Neslíbili ale, že se ozvou zpět. A tento slib dodržují.

O projektu CzechPunks jsme psali zhruba před rokem a na papíře zněl poměrně zajímavě. Tehdy deklaroval, že chce vyjádřit podporu české a slovenské kryptoměnové komunitě tím, že vtělí její nejvýraznější představitele do digitálních postaviček po vzoru slavných CryptoPunks, kteří trend okolo NFT prakticky nastartovali a patřili mezi nejcennější kolekce. Už tehdy se ale kolem projektu vznášelo několik otazníků.

Cílem autorů bylo rozdělit peníze, za které si lidé avatary z kolekce CzechPunks pořídí, jako podporu mezi Paralelní Polis v Praze a v Bratislavě, českou ethereovou komunitu Gwei.cz a tvůrce, který si říká Krypto Mates. Každá z těchto stran měla dostat dvacetiprocentní podíl, dohromady tak mělo jít o přerozdělení osmdesáti procent. Zbylých dvacet si měli nechat samotní tvůrci jako „kompenzace za dosavadní i budoucí náklady“.

Rozruch ovšem vyvolal jejich přístup k celé věci. S českými a slovenskými osobnostmi, které do digitálních podobizen proměnili, vesměs nic nekonzultovali, velká část z nich se to dozvěděla až na Twitteru. Vyústilo to až do bodu, kdy z iniciativy odešli třeba influencer Čeněk Stýblo nebo youtuber Petr Mára. „Použít konkrétní jména a obličeje pro takový projekt je podle mě velmi na hraně,“ řekl tehdy Mára.

Podobný postoj zaujal i Alex Pilař, který skrze společnost Pallaemon Digital investuje do startupů a pomáhá firmám pochopit krypto. „Věděl jsem, že jsem v tom nebyl sám. Myšlenka CzechPunks mě zpočátku bavila, ale po několika přehmatech v komunikaci, co tvůrci udělali, a legitimizování temných postav českého a slovenského krypta (nespecifikuje, o koho jde – pozn. red.), jsem poprosil o odstranění. Vyhověli mi,“ uvádí Pilař pro CzechCrunch. Ze stylu komunikace nebyl nadšený ani třeba investor Daniel Trojan.

Dejte to někomu jinému

Těm, kterým měly peníze coby vyjádření podpory putovat, se autoři projektu ozvali a mluvili s nimi, nikdy ale tvůrci CzechPunks neuvedli, zda s jejich myšlenkou kontaktované strany skutečně souhlasily. Zástupci Paralelní Polis uvedli, že „v projektu aktivně nevystupují, proto není potřeba, aby s ním souhlasili“. Naopak zmíněný Krypto Mates, který na YouTubu vzdělává v oblasti kryptoměn a na ně navázaných technologií, s CzechPunks nechtěl mít nic společného.

„Nevím, proč na úplném začátku kontaktovali zrovna mě. Veřejně se proti NFT vymezuji a mluvím o tom, že nedávají smysl. Navíc jsem bitcoinový maximalista, ethereum mě tolik nezajímá. Odepsal jsem jim, že nemám zájem a že žádám o to, aby oněch dvacet procent dali na veřejnou adresu nějaké neziskové organizace. Tím jsem bral celou věc ze své strany za víceméně uzavřenou,“ řekl Krypto Mates pro CzechCrunch.

1/5

😮 Vážení fanoušci, váš zájem nás naprosto ohromil! Přesně za 4 minuty a 15 sekund bylo vymintováno všech 103 CzechPunks. Děkujeme! pic.twitter.com/xZ7OfjMjNw — CzechPunks (@CzechPunks) November 28, 2021

„Poté se ale projekt začal v místní komunitě řešit více, hlavně z důvodu zahrnutí velmi negativně vnímaných osobností. Když jsem se znovu podíval na jejich web a uviděl tam svůj obličej vedle lidí, se kterými nechci mít nic společného, rozhodl jsem se spolu s dalšími lidmi z bitcoinového prostředí pro žádost o odstranění. Musím ale tvůrce v tomto pochválit, žádosti velmi rychle vyhověli,“ doplňuje.

Autoři CzechPunks tak hned ze startu museli řešit problémy s výpadky lidí, kteří měli v jejich komunitním projektu velkou roli. Za celkovým formátem komunikace si ale stáli – prý byl záměrný, protože pracovali s momentem překvapení. Místo toho vůči nim ale ostatní začali být podezíraví. A to jen umocnila skutečnost, že dlouho odmítali zveřejnit zdrojový kód takzvaného chytrého kontraktu, na kterých projekty na bázi NFT fungují.

Zjednodušeně řečeno jde o protokol, do něhož tvůrce jednotlivé nezaměnitelné tokeny zahrne, a zájemci si poté mohou tyto tokeny „vyrazit“, tím pádem opustí adresu původního kontraktu a objeví se na adrese nového majitele. Ten se stává jeho prvním, certifikovaným vlastníkem. Autoři CzechPunks později tuto adresu uvedli. Byla na tržišti OpenSea, kde se s NFT obchoduje, a spustili očekávaný prodej.

Jedna postavička ze série CzechPunks během takzvaného mintu, tedy momentu, kdy se „vyrazí“ a je dostupná k obchodování, vycházela na 0,103 etherea, což koncem roku 2021 bylo zhruba jedenáct tisíc korun. Celá kolekce CzechPunks čítala 103 avatarů. A protože se autorům podařilo edici při spuštění vyprodat, měli k dispozici 10,609 etherea. V plánu bylo, jak už jsme zmínili, sumu rozdělit na pětiny a rozeslat ji.

Na základě informací z databáze Etherscan bylo provedeno pět převodů ve stejné výši 2,1218 etherea, tudíž slib ze strany CzechPunks měl být dodržen. Pro CzechCrunch to potvrdili zástupci ethereové komunity Gwei.cz, kteří podíl dostali, Paralelní Polis ovšem na otázku o potvrzení dosud neodpověděl. Jedna pětina finanční podpory, která původně měla putovat Krypto Matesovi, skončila v rukou Krypto Vládi.

Ten loni v říjnu na svém Twitteru zmínil, že byl osloven poté, co z projektu vypadl jeho „youtubový kolega“, a částku měl podle svých slov rozdělit. Zhruba jedno ethereum mělo jít na podporu komunity Holky v kryptu, mimo jiné organizátorek kryptoměnové konference UTXO, druhá část pak na srazy fanoušků digitálních měn v Praze, Ostravě a Krkonoších. Příjem daru potvrdil i snímkem transakce.

Majitelé mají nejspíš smůlu

Z informací, které CzechCrunch získal a které jsou i volně dostupné na Twitteru, tak autoři CzechPunks základní závazek splnili. Každá mince má ale dvě strany – a na té druhé jsou běžní lidé, kteří si postavičky koupili. Majitelům totiž bylo slibováno, že se stanou součástí nové komunity a budou pro ně připravovány různé výhody, události a dárky. Nic se ale nestalo.

„Co se s CzechPunks bude dít nyní? Pro všechny držitele CzechPunks plánujeme v následujících týdnech, měsících i letech připravovat výhody, události a dárky. Proto nezapomeňte sledovat tento profil a o všem se dozvíte jako první,“ zní z tweetu, který tvůrci zveřejnili 19. prosince 2021. Od té doby ale reálně s lidmi nekomunikovali – a doteď se vlastně neví, jak se situace vyvíjí.

Připomenuli se koncem loňského října, kdy na Twitteru zmínili, že slaví jeden rok a jen tak si „podřimují v bear marketu (období klesajících cen – pozn. red.)“, nějaká konkrétnější komunikace vůči těm, kteří jednoho z CzechPunks vlastní, se ale neděla. CzechCrunch se s anonymními tvůrci pokoušel několikrát spojit, na zprávy na Twitteru ani na e-maily ale neodpověděli.

Tak si tak podřimujeme v bearmarketu a najednou se rok s rokem sešel a my slavíme první narozeniny 🥳! Se stářím přichází moudrost, to bude jízda ✌️. — CzechPunks (@CzechPunks) October 28, 2022

„Celkem to dopadlo tak, jak se dalo čekat. Vždy jsem byl k projektům na bázi NFT velmi skeptický, ale chápu, že sběratelství a hazard jsou neodmyslitelnou součástí lidské historie – a nikdy nezmizí. Stejně tak jako podvody s tím spojené,“ komentuje celou situaci Pilař a dodává, že nevěří tomu, že si digitální umění ve formě NFT nenajde model, který bude schopný dlouhodobě fungovat.

„Kryptoprojekty se svými riziky nijak dramaticky neliší od jiných startupů. Pravděpodobnost úspěchu při vytváření něčeho nového je vždy velmi nízká. V čem se liší, je procento podvodů na investory a držitele tokenů, které je v kryptu nekonečně vyšší než v jiných oblastech. Krypto má pozoruhodnou schopnost přitahovat a produkovat padouchy všeho druhu, kteří zneužívají étos decentralizace a chybějící regulace k tahání peněz od nevinných investorů,“ doplňuje.