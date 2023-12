Rychlé a modernější. RegioJet dostal návrhy nových vlaků, které pojedou mezi Prahou a Brnem

Uložit 0

Rychlejší, častější, úspornější, ekologičtější. RegioJet se chystá na provoz rychlíkové železniční linky R9 mezi Prahou a Brnem (či Jihlavou), na které bude za tři roky jezdit s novými vlaky od polského výrobce Pesa. A právě ten nyní ukázal, jak by modernizované vozy od žlutého dopravce, které mají zvládnout rychlost až 200 km/h, mohly vypadat.

Dosud na lince R9, vedoucí z hlavního města přes Vysočinu do Jihlavy nebo Brna, jezdí vlaky Českých drah s označením B (takzvané béčkové spoje). Situace se ale začala měnit v momentě, kdy v tendru vypsaném ministerstvem dopravy národního dopravce porazil RegioJet. Stát s ním uzavřel smlouvu na patnáct let s tím, že první žluté vlaky vyjedou v roce 2026.

Podmínkou soutěže zároveň bylo, že RegioJet musí vyslat na trať nové soupravy, a tak se firma spojila s polskou společností Pesa. Dosud ale nebylo k dispozici moc vizualizací, jak by vlaky mohly vypadat. Teď Pesa zveřejnila fotografie, na nichž jsou vidět soupravy jak zvenčí, tak zevnitř. Byť je možné, že reálná podoba bude ještě jiná.

Na první pohled zaujme čelo jednotek, které vychází z tvaru současných souprav s označením RegioFox, jež jsou vyráběny pro České dráhy. Vlaky tak působí o něco moderněji a svým způsobem i rychleji – ostatně na některých úsecích zvládnou i rychlost okolo 200 kilometrů za hodinu s tím, že v budoucnu by mohly využívat část vysokorychlostní trati.

Interiér pak podle vizualizací vypadá poměrně standardně, bez výraznějších prvků. Součástí nových vlaků má být mimo jiné klimatizace, bezplatná Wi-Fi, občerstvení a minimálně jedny dveře z každé strany vagónu s nízkopodlažním vstupem, což ocení jak handicapovaní cestující, tak lidé s dětskými kočárky nebo jízdními koly. Uvnitř by mohl být také bezpečnostní kamerový systém.

Do roku 2026 má Pesa dodat RegioJetu dva typy souprav: jednu pro dvě stě cestujících a druhou pro tři sta pasažérů. Dohromady má operovat s osmnácti jednotkami, každá z nich bude mít dvanáct procent sedadel v první třídě. Po patnácti letech, tedy po vypršení smlouvy se státem, musí převést jednotky na jiného dopravce.

Zkrácení jízdní doby

Po zkvalitnění celé trati vedoucí přes Vysočinu, včetně výstavby vysokorychlostní trati mezi Běchovicemi a Poříčany, má dojít ke zkrácení jízdní doby na trase Praha–Brno o 28 minut, respektive místo 3 hodin a 34 minut to vlakem potrvá 3 hodiny a 6 minut. Vlak do Jihlavy pak bude mít z hlavního města jízdní dobu stanovenou na 2 hodiny a 4 minuty.

Přímý vlak z Prahy do Jihlavy pojede každé dvě hodiny, stejně tak přímý vlak z Prahy do Brna. Zvlášť u největšího města Vysočiny jde o výrazný posun v dostupnosti, protože se z Prahy do Jihlavy nyní jezdí s přestupem v Havlíčkově Brodě. RegioJet nicméně na trase Praha–Jihlava provozuje přímé autobusové spoje, s cílem snižovat emise je ale chce omezovat a naopak nahrazovat právě vlakovou dopravou.

„Rozjetím přímého železničního spojení dojde k redukci autobusové dopravy na této trase, což bude mít pozitivní vliv na ekologii a naplnění takzvané Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal), která si klade mimo jiné za cíl snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o padesát pět procent ve srovnání s rokem 1990,“ uvedl RegioJet.