S akciemi se tradičně obchoduje od 9 do 5. Blíží se ale nonstop revoluce a dopadne i na úřady

Glosa Petra Žabži: Burziáni jsou nyní zvyklí na pravidelný režim – trhy otevírají většinou v devět ráno a končí někde mezi čtvrtou a pátou odpoledne. Jenže tenhle roky prověřený rytmus se možná chýlí ke konci, protože New York Stock Exchange, tedy největší světová burza podle tržní kapitalizace, seriózně zvažuje přechod na model 24/7. Následně by se nejspíš přidaly i další včetně Nasdaqu.

Co by to pro trhy a jejich účastníky znamenalo? Na prvním místě vyšší likviditu, která by díky nepřetržité nabídce a poptávce mohla snížit transakční náklady. Investoři by navíc mohli fakticky v reálném čase reagovat na události kdekoliv na světě, a tak bychom se na milimetry přiblížili myšlence, že „všechny známé okolnosti jsou reflektované v ceně aktiva“.

Trhy by jistě dostaly i větší hloubku, protože non-stop obchodování by umožnilo účastnit se burzovního dění mnohem širšímu publiku. A v neposlední řadě by poklesla i volatilita, protože aktuální události by se v cenách reflektovaly okamžitě, a tak bychom se nejspíš vyhnuli prudkým růstům a poklesům, které občas vidíme nyní.

Nemá to však jenom pozitiva. Obchodování „bez hranic“ povede k vyšším nárokům jak na lidi, tak na stroje a zvýší riziko chyb. Regulátoři, kteří dosud fungují v režimu 9-5, budou muset dramaticky změnit svůj model chování v zájmu zajištění férového obchodování, prevence tržní manipulace a ochrany investorů.

Objem informací, které bude potřeba pro kvalifikované investiční rozhodování zpracovat, dramaticky naroste a povede k vyšším nárokům na technologie.

Jenže to jsou všechno věci, které jsou řešitelné. Pamatuji doby, kdy jsme seděli jak supi u burzovních terminálů a čekali na tu správnou sekundu, abychom do trhu poslali naše objednávky. Nevím jak vy, ale já jsem „tým 24/7“.

Poznámka: Jedná se o osobní názory Petra Žabži, které neodráží postoj Air Bank a.s. Nejedná se o investiční radu ani o jiné doporučení konkrétní investice.