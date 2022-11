České technologické firmy frčí. Pražské FTMO roste nejrychleji z celé střední a východní Evropy

Proti minulým rokům to může vypadat jako zpomalení, přesto česká technologická společnost FTMO letí vpřed skutečně gigantickým tempem. Během let 2018 až 2021 totiž její tržby rostly o 25 255 procent, čímž se s lehkostí etablovala jako nejrychleji rostoucí společnost v regionu střední a východní Evropy. Je tak na vrcholu aktuálního žebříčku Deloitte CE Fast 50. Proti druhé firmě v pořadí má skoro dvojnásobnou rychlost.

Ale aby bylo jasno, proč hovoříme o zpomalení – loni platforma pro obchodování na finančních trzích založená Markem Vašíčkem a Otakarem Šuffnerem letěla s 39 432 procenty, čímž ukázala záda nejen všem svým konkurentům v ročníku, ale také ostatním společnostem ze všech předchozích žebříčků. Náskok se svými čísly má ovšem i teď.

„Celkově letos vidíme opět rekordní růstové hodnoty napříč zeměmi. Zatímco před pěti lety na umístění v CE padesátce stačil růst na úrovni 250 procent, letos to muselo být minimálně 620 procent. Českým tech firmám také znatelně vyrostla konkurence, stále ale v úspěšnosti drží krok s třikrát větším Polskem,“ doplňuje Kateřina Novotná, leader programu Technology FAST 50 pro Českou republiku.

FTMO letos vede české zastoupení, kde je dohromady 13 firem. K těm nejlépe umístěným dále patří IP Fabric, tvůrce platformy, která zajišťuje spolehlivost ​a bezpečnost infrastruktur velkých podniků. Obsadil osmé místo s růstem 2390 procent. Hned za ním se umístilo Driveto, poskytovatel flexibilního operativního leasingu, s 2131 procenty. Jedenácté je HoppyGo s 2099 procenty a patnáctou pozici zaujal Knihobot, který se chlubí 1835 procenty.

Velký drajv mezi nováčky

Češi proti předchozím letům ztratili postavení nejsilněji zastoupené země, které převzalo Polsko. Ovšem dominují jinde. Zcela obsadili kategorii Companies to Watch. To jsou firmy, které ještě nefungují tak dlouho, aby se dostaly do hlavního žebříčku, ale prokázaly zajímavý růst za předchozí tři roky.

A tady obtiskla nejsilnější firma růst s rovnou šesti číslicemi: první v žebříčku je tuzemská Diana Biotechnologies, česká biotechnologická společnost zabývající se výzkumem a vývojem léčiv a diagnostiky. Ta se chlubí růstem 100 314 procent. Je v čele hned devíti tuzemských společností z 25 umístěných v seznamu. V první pětce jsou ještě ShipEx Logistic či CityZen,vedle toho se tu objevuje i slovenská investiční platforma pro kryptoměny Fumbi Network.

Foto: Diana Biotechnologies Václav Navrátil a Martin Dienstbier, zakladatelé Diana Biotechnologies

Tento rok se do středoevropského žebříčku přihlásilo 149 českých firem. Je to rekordní počet a podle Novotné ukazuje, že technologický i inovační potenciál je u nás ohromný. „Velký drajv českých firem vidíme ostatně v kategorii Companies to Watch, které české startupy dominují a kde se průměrný růst pohybuje na 5446 procent,“ upozorňuje Novotná.

V kategorii Impact Stars, určené pro firmy s unikátním a inovativním produktem nebo revoluční službou, uspěla Apis Innovation, která vytváří inovace pro přirozené a udržitelné včelaření bez chemických léčiv​, a společnost Snuggswear, která vyrábí produkty pro intimní péči s ohledem na udržitelnost. Třetí ocenění volila veřejnost, která vybrala firmu Stimvia. Ta vyvíjí technologickou platformu pro neinvazivní léčbu chronických onemocnění centrální nervové soustavy pomocí neuromodulace.

Letos se zároveň poprvé udílely ceny pro firmy, jejichž technologie má největší potenciál na škálování a úspěch. V prvním ročníku se vybíralo z téměř dvou stovek firem v regionu a vítězem se stala polská platforma pro elektronizaci dokumentů Autenti. Společné druhé a třetí ocenění pak patří českým tech firmám, a to Cyrkl (digitální odpadové tržiště) a LutherOne (technologický HR ekosystém pro efektivnější využití potenciálu zaměstnanců).

Deloitte Technology Fast 50 CE porovnává růst přihlášených technologických firem za období předchozích čtyř let, letos šlo tedy o období 2018 až 2021. Kromě třinácti českých společností se letos do žebříčku dostalo sedmnáct polských, čtyři slovenské, šest chorvatských, tři maďarské a dvě bulharské firmy. Jednoho zástupce mají Litva, Rumunsko a Srbsko. Soutěž jako mediální partner podporuje i CzechCrunch.

***

Deset nejrychleji rostoucích českých společností podle žebříčku Deloitte CE Fast 50