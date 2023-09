S Kontrafaktem vyprodali O2 Arenu, tržby jsou desítky milionů. Sníme o Eminemovi, říkají Mafia Records

Svět česko-slovenského hip hopu pobavil na přelomu loňského a předloňského roku spor Patrika „Rytmuse” Vrbovského s Michaelem „Separem“ Kmetěm. Dvě velké osobnosti, dvě velká ega. Hádali se, jak to u rapperů bývá, kdo je lepší a úspěšnější. Když došlo na porovnávání čísel, Rytmus vytáhl své starší turné, jež mělo násobně víc návštěvníků. Šňůra probíhala pod hlavičkou Mafia Records a slovo dalo slovo, oprášila se komunikace a vznikl nápad uspořádat nejvelkolepější rapperský koncert, jaký se tu kdy uskutečnil. Proběhne teď v sobotu 23. září a je vyprodaný. Jde prý teprve o začátek, ovšem nejen pro Rytmuse, ale hlavně pro promotéry z Mafia Records, kteří se po několikaleté pauze vracejí na scénu. A chtějí to udělat ve velkém stylu.

„Show, která bude v aréně k vidění, bude absolutně špičková. Jsme na úrovni Leoše Mareše, možná ještě dál,“ říká spolumajitel a zakladatel Mafia Records David Snášel s tím, že o design scény se postaral Martin Hruška, který s koncerty pomáhá právě hvězdám, jako je Mareš nebo skupina Lucie. Snášelův bratr a druhý spolumajitel firmy Tomáš k tomu dodává: „Můžeme prozradit, že v nákladech se pohybujeme kolem milionu eur, tedy přes 24 milionů korun, což je na české poměry velmi neobvyklé. Jde o jeden z největších halových koncertů.“

Na vystoupení Kontrafaktu, který kromě Rytmuse tvoří ještě druhý rapper Ego a DJ Anys, už se prodalo všech 16 tisíc vstupenek. Tomu, aby akce dávala ekonomicky smysl, hodně pomohli obchodní partneři, které se podařilo vtáhnout do hry – na místě se například bude prodávat kontrafaktí hamburger Dvouručák a hlavním partnerem je zahřívaný tabák Ploom.

Zisk navíc nebyl to hlavní, nač se při přípravách koncertu, které začaly už před více než rokem a na nichž se podílí na 300 lidí, v Mafia Records soustředili. „To hlavní, o co nám šlo, bylo upozornit, že jsme zpět. A ukázat, že pořád umíme dělat ty nejlepší show a posouvat hranice. Máme velké plány, na kterých pracujeme,“ krčí rameny třetí klíčová postava firmy, její CEO Jiří Pikrt.

Historie Mafia Records sahá až před rok 2008, kdy bratři Snášelovi začali v rodném Táboře pořádat hiphopové koncerty a postupně vyrostli daleko za hranice jihočeského města. Do Česka postupně přivedli jména jako Busta Rhymes, Ja Rule, Ice Cube nebo členy Cypress Hill. Pro Rytmuse zorganizovali několik turné po Česku i Slovensku, spolupracovali s Marpem a vůbec s koncerty pomáhali řadě jmen, která se dnes v Česku a na Slovensku řadí na hiphopové výsluní.

Jenže když začala covidová pandemie, koncertní byznys šel do kolen a Snášelovi utlumili i činnost Mafia Records. Tomáš se mezitím věnoval svému tatérskému a kadeřnickému salonu Charakter v centru Prahy, David rozvíjel svou poměrně košatou byznysovou skupinu Group of Node, kam patří třeba provozovatel digitálních reklamních nosičů LED Multimedia, v němž měl dřív jako investora i Andreje Babiše. „Teď máme ale pocit, že je čas se vrátit,“ říká Jiří Pikrt, kterého bratři najali právě na to, aby Mafia Records vrátil spolu s nimi zpátky na vrchol.

Hip hop je momentálně jeden z nejpopulárnějších hudebních žánrů, minimálně v nastupující generaci. Největší jména české scény, jako jsou Calin, Viktor Sheen, Yzomandias či Sergei Barracuda, ale obklopuje poměrně specifická subkultura, která nemusí být přístupná pro každého, kdo by měl zájem do scény proniknout. „A to je něco, s čím pracujeme. Chceme rozvíjet nejen byznys pořádání koncertů, ale začínáme oficiálně fungovat také jako talentová agentura i mimo hranice rapu. Nabídky ohledně spolupráce se nám po restartu hrnou jedna za druhou. To, co rozhodne, ale bude kvalita, ne kvantita,“ upozorňuje Tomáš Snášel.

Nabízí se srovnání se společností Oktagon, která z pořádání MMA zápasů během pár let vybudovala stamilionový byznys a ukázala, jak také může vypadat podnikání v showbyznysu. Jiří Pikrt k takovému srovnání dodává: „V Oktagonu jsou moc šikovní, ale náš model bude postavený jinak. Také chceme mít skvělou show, ale my si rappery a umělce chceme vypiplat, udělat je od A do Z, poskytnout jim servis od začátku. A mít pak škálované příjmy z digitálu.“

Foto: Mafia Records Patrik „Rytmus“ Vrbovský

Než ale začne trio z Mafia Records chrlit na trh nová hiphopová jména, ještě to nějakou dobu potrvá, takže prozatím jeho klíčovou oporou zůstanou koncerty. Kromě Kontrafaktu v O2 Areně by letos mělo dojít ještě na jeden koncert ve větší hale a s mezinárodním obsazením.

Rozhodující pak bude příští rok. „Počítáme, že uspořádáme desítku koncertů, a to jak českých interpretů, tak zahraničních. Plánujeme i open air akci,“ popisuje David Snášel, ale konkrétnější být nechce. S kolegy prozrazuje pouze to, že se baví s několika známými jmény z česko-slovenské scény, která projevila zájem s Mafia Records po letech znovu spolupracovat: „Vyprodaná show Kontrafaktu, pokud se na místě nic nepokazí, je a bude vynikající reference.“

A co je jedna z těch snových hvězd, kterou by chtěli bratři Snášelovi s Jiřím Pikrtem do Česka dostat? Jméno nepřekvapí – Eminem. „Do Evropy moc nejezdí, je to hodně ambiciózní, ale proč takovou vizi nemít, ne?“ směje se Pikrt s tím, že kromě Slima Shadyho mají ještě jeden – a upřímně o dost hmatatelnější – cíl, a to znovu se podílet na nějakém hudebním festivalu. V minulosti pomáhali organizovat Hip Hop Jam a tato značka jim i nově patří: „Uvidíme, co se povede. Nějaká jednání vedeme, tak se nechte překvapit.“