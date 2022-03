Formule 1 je hlavně o střetu těch nejlepších závodníků planety. Současně je to také souboj nejinovativnějších inženýrů jednotlivých stájí, kteří musí jít s dobou a reagovat na dynamický vývoj monopostů. Žádný sport se totiž technologicky nevyvíjí tak rychle jako F1. Proto se do královny motorsportu více zapojují největší technologické firmy, které mohou vývoj podpořit – a teď mezi nimi nechybí ani Google.

Google vstoupil do burácivého světa F1 a stal se sponzorem stáje McLaren Racing, kterou se v letošní sezóně budou opět snažit nasměrovat k co nejlepším výsledkům piloti Lando Norris a Daniel Ricciardo. A sjednané několikaleté partnerství půjde poznat už z dálky, Google totiž nechal na nový monopost McLarenu s označením MCL36 natisknout několik grafických prvků, které reprezentují jeho stěžejní produkty.

Hned za kokpitem, respektive na boční straně krytu motoru, vykukuje logo operačního systému Android s viditelným názvem okolo. Na discích osmnáctipalcových kol jsou pro změnu barvy webového prohlížeče Chrome. Prvky navíc nebyly zvoleny náhodně. Zatímco Android má reprezentovat výkon motoru formule, Google Chrome na kolech odkazuje na rychlost monopostu.

„Google je celosvětovým lídrem v oblasti technologií a je průkopníkem v oblasti inovací při propojování lidí po světě. Díky integraci platforem Android a Chrome do našich operací bude mít náš tým lepší podporu, aby se mohl soustředit na výkonnost. Těšíme se na toto vzrušující partnerství,“ zmínil šéf stáje McLaren Racing Zak Brown a dodal, že se týká i závodů elektroformulí Extreme E.

Jak ostatně už Zak Brown, který McLaren Racing vede z pozice CEO čtvrtým rokem, naznačil, součástí nové spolupráci mezi týmem a Googlem nejsou jen kosmetické změny na monopostu. Mnohem zásadnější roli budou mít technologie, které společnost pod vedením Sundara Pichaie poskytne s cílem vylepšit výsledky na trati.

Jednou z nich mají být zařízení poháněná operačním systémem Android, která budou opatřena modulem pro vysokorychlostní připojení 5G. Ta by měla úzce spolupracovat s webovým prohlížečem Chrome, který bude realizační tým McLarenu používat během tréninků, kvalifikací i samotných ostrých závodů. Jak konkrétně, ovšem zůstává otázkou.

#HeyGoogle, show me Chrome wheels on an F1 car. 🤩 pic.twitter.com/XtAoEFFpda — McLaren (@McLarenF1) March 17, 2022

„McLaren Racing představuje to nejlepší, co je na závodní dráze možné, a to v oblasti výkonu, inkluze a udržitelnosti, což jsou hodnoty, které sdílíme v Googlu. Přinášíme další inovace na Android i Chrome a plynule je propojujeme s dalšími službami Googlu, abychom optimalizovali výkony McLarenu během závodů,“ řekl Nicholas Drake, viceprezident marketingu Googlu.

S největší pravděpodobností se tak Google postaví mezi firmy jako AMD (sponzor Mercedesu), Oracle (sponzor Red Bullu) nebo Amazon (sponzor Ferrari), které se také snaží své stáje technologicky posouvat. Ať už v rámci testování nových systémů, nebo třeba pomocí rychlejšího přenosu závodních dat přes cloud.

Formule 1 ovšem není jediný sport, do kterého pronikají velké technologicky založené firmy. Za zmínku stojí i nedávná velká spolupráce mezi hudební streamovací službou Spotify a slavným fotbalovým klubem FC Barcelona.