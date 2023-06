Samuel L. Jackson bojuje s mimozemšťany, co nahrazují lidi. Marvel vydal očekávanou Tajnou invazi

Nick Fury, člověk, co dal dohromady tým superhrdinů Avengers, by v dosavadních filmech Marvelu nebyl příliš zajímavou postavou. Kdyby mu ovšem charisma nepropůjčil Samuel L. Jackson. Přestože se navíc poprvé objevil už v Iron Manovi v roce 2008, stále nedostal příliš mnoho prostoru. To se teď mění díky seriálu Tajná invaze, jehož první epizoda včera vyšla na Disney+. Studio slibuje poměrně seriózní špionážní thriller, teprve se ale uvidí, zda předkládané ambice dokázalo naplnit.

Nejznámějšího agenta organizace S.H.I.E.L.D., tedy Nicka Furyho, diváci naposledy mohli vidět v potitulkové scéně filmu Spider-Man: Daleko od domova. Tehdy se vydal do dalekého vesmíru na lodi Skrullů na zasloužené volno. Skrullové jsou mimozemský druh, který dokáže dokonale měnit svoji podobu a být tak k nerozeznání od lidí. Poprvé se jako součást MCU objevili v Captain Marvel v roce 2019. A právě kolem nich se točí děj Tajné invaze.

Patrně jedna z nejmocnějších superhrdinek ve vesmíru jim slíbila najít nový domov poté, co je jejich domovská planeta Skrullos zničena. To bylo už v devadesátých letech, Captain Marvel ale ani o více než třicet let později nedokázala vhodnou planetu nalézt. Část Skrullů proto nepozorovaně žije na Zemi. Někteří jsou přátelští, jiní ne.

Frustrace z nedodrženého slibu vyprovokuje vznik rebelské skupiny mimozemšťanů, kteří chtějí napadnout Furyho domovskou planetu a učinit z ní nový domov. Proto se Fury, stále otřesený a zmatený svým pětiletým vymazáním z existence Thanosovým lusknutím prstů, vrací na Zemi. Spolu se svým blízkým přítelem, Skrullem Talosem, musí překazit plán rebelů vyvolat chaos sérií špinavých bomb a spustit válku mezi Spojenými státy a Ruskem.

Koncept Tajné invaze, v níž si nikdy nemůžeme být tak docela jistí, kdo je skutečný člověk a kdo ne, vychází z hororového základu. Měňavce nahrazující lidi představil už snímek Invaze lupičů těl, známějším příkladem je ale Carpenterova Věc z osmdesátých let, pro mnohé dodnes jedna z nejděsivějších podívaných vůbec. Novinka Marvelu se ale vydává zcela jiným směrem. Diváky nechce ani tak napínat a děsit, spíš neustále překvapovat zvraty ve formátu špionážního thrilleru.

Po sitcomově laděné WandaVision, uvolněném Hawkeye a komedii She-Hulk: Neuvěřitelná právnička má Tajná invaze představit skutečně seriózní podívanou, byť se zloduchy, kteří mají zelené tváře a velké uši. A ti, co měli možnost vidět první dvě epizody celkem šestidílné minisérie, uznávají, že filmaři se do děje protentokrát humor za každou cenu rozhodně namontovat nesnaží.

Jenže jeho absence podle části kritiků ještě více odhaluje, jak prázdné MCU ve své aktuální fázi je. Například ono nahrazování lidí mimozemšťany je prý ve zpracování Marvelu jen o něco málo víc než prvoplánový trik k zaskočení diváků. A když už má posunout příběh zajímavým směrem, ve výsledku to nevede k jasnému postoji, společenskému komentáři nebo hlubšímu zkoumání nitra hrdinů. Zkrátka nenáročná televizní zábava, žádný Marvel pro dospělé publikum.

Zdaleka ne všichni jsou nicméně zklamaní. Furyho návrat se dočkal i chvály, například za to, že se žánrově dokázal poměrně úspěšně odlišit od ostatních komiksových adaptací. V době, kdy se diváci posmívají přepálenosti posledního Thora nebo kritizují digitální mišmaš třetího Ant-Mana, Tajná invaze přináší výrazně realističtější atmosféru. I některé zvraty mohou fungovat velice dobře. Jen nelze očekávat zázrak, jaký se loni podařil sousedním Star Wars s Andorem.

Tajná invaze otevírá televizní část páté fáze MCU. Letos ji má v říjnu následovat ještě druhá řada seriálu Loki, v listopadu pak novinka Echo, tedy spin-off předloňského Hawkeye sledující hluchou superhrdinku. Příští rok pak Marvel plánuje druhou řadu animovaného Co kdyby…?, novinky Ironheart a Agatha: Coven of Chaos a nakonec se po opuštění Netflixu vrátí Daredevil ve čtvrté řadě pojmenované Born Again.

Ve filmové divizi Marvel nedávno oznámil velké změny a přesouvá se většina chystaných projektů. Letos v listopadu se do kin vydají The Marvels s hned třemi ženskými superhrdinkami: Captain Marvel, Minocou Rambeau a Ms. Marvel. Příští rok v květnu pak bude následovat s napětím očekávaný třetí Deadpool. Uvedení dalších filmů jsme shrnuli v dřívějším článku.