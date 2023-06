Na pokračování Avataru si počkáme. Třetí vyjde napřesrok, závěr ságy se přesouvá až do příští dekády

Nový Avatar: The Way of Water

Režisér a scenárista James Cameron si původně vůbec nebyl jistý, jestli chce natočit další Avatar. Několik let se věnoval dokumentaristice, potápění či aktivismu, až pak několik dalších let s týmem pracoval na scénářích čtyř pokračování sci-fi hitu. A samotné natáčení i postprodukce byly velice náročné. Proto trvalo tak dlouho, než se Avatar: The Way of Water dostal do kin. Kvůli tomu, kolik práce filmový výlet na Pandoru vyžaduje, se teď posouvají také premiéry dalších pokračování. A Disney odkládá i marvelovky.

Třetí Avatar, který by měl podle dřívějších úniků informací dostat podtitul The Seed Bearer, měl vyjít už příští rok ve druhé polovině prosince. Nové datum premiéry se ale posouvá přesně o dvanáct měsíců na 19. prosince roku 2025. Další plánovaná pokračování pak mají na velké plátno dorazit ještě mnohem později. Premiéra Avataru 4 se posunula z prosince roku 2026 na prosinec roku 2029 a vyvrcholení ságy se pak odložilo až do příštího desetiletí. Původní datum uvedení v prosince roku 2028 nahrazuje prosinec 2031.

Podle nového plánu se epické dobrodružství ze vzdáleného měsíce rozkládá napříč prvními čtyřmi dekádami jednadvacátého století a mezi uvedením prvního a pátého dílu uběhne celých dvacet dva let. Ačkoliv třetí film je už kompletně natočený, převést záběry herců ve spandexu, ve kterých pobíhají po studiu, do majestátních Na’vi obklopených divokou mimozemskou přírodou je náročný úkol.

Hlavní producent sci-fi série Jon Landau odklady komentoval na svém Twitteru slovy: „Každý Avatar je vzrušující, ale epický počin, u kterého je na dosažení kvality, o jakou jako filmaři usilujeme a jakou diváci očekávají, potřeba čas. Náš tým tvrdě pracuje a nemůžeme se dočkat, až diváky přivedeme zpět na Pandoru v roce 2025.“

Foto: Falcon James Cameron a Sam Worthington při natáčení Avataru

Třetí Avatar opět představí nový klan Na’vi, který má značně zkomplikovat divácké sympatie vůči původním obyvatelům Pandory. Půjde totiž o „lid popela“, spojený s elementem ohně. Cameron k novým postavám v dřívějším rozhovoru řekl: „Existují dobří a špatní lidé, u Na’vi je to stejně.“

Rok 2031 pak vůbec nemusí znamenat konec ságy. Pokud bude mít publikum stále dostatečný zájem, osmašedesátiletý režisér má nápady i na šestý a sedmý film. Vzhledem ke svému věku ale myslí na to, že by musel otěže předat někomu jinému. Případný nástupce by přitom podle Camerona nejdřív musel projít jeho tréninkem, protože vést produkci Avataru vyžaduje velice specifický soubor znalostí a schopností.

Spolu se změnami kolem Pandory Disney oznámilo také nové termíny uvedení několika dalších velkých projektů. Připravovaná hraná adaptace filmu Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa, kde se objeví Dwayne Johnson, má do kin dorazit 27. června roku 2025. Konečně se mají na co těšit i fanoušci Star Wars: první nový film od Vzestupu Skywalkera z roku 2019 má vyjít 18. prosince roku 2026. A přesně o rok později se na plátna chystá ještě jeden. Tyto datumy jsou pravděpodobně spojené s větší mezerou mezi třetím a čtvrtým Avatarem.

Zatím se neví, o co přesně v nových Star Wars půjde, Disney ale nedávno představilo plány pro projekty z předaleké galaxie. V nejpokročilejším stádiu má být snímek přímo navazující na Vzestup Skywalkera, v němž se hrdinka Rey bude snažit vybudovat nový řád rytířů Jedi. Další projekty chystají režisér nového Indiany Jonese James Mangold či spolutvůrce Mandaloriana Dave Filoni.

Největší rošáda proběhla ve filmovém univerzu Marvelu. Deadpool 3 se posouvá dopředu z listopadu na květen příštího roku a Captain America: Brave New World diváci naopak místo května příštího roku uvidí až v červenci. Novinka Thunderbolts pak místo července vyjde až v prosinci. Spolu s tím se posouvá i zbytek páté a šesté fáze MCU. Blade se odkládá o osm měsíců na 14. února roku 2025 a Fantastic Four o tři měsíce na květen 2025. A nakonec dvojice filmů Avengers s podtituly The Kang Dynasty a Secret Wars vyjde rok po původních termínech, v květnu 2026 a 2027.

Foto: Falcon Paul Rudd jako Scott Lang neboli Ant-Man a Jonathan Majors coby Kang Dobyvatel

Disney oficiálně pro změny neposkytlo žádné vysvětlení. Možných důvodů je nicméně hned několik. Zaprvé je zde už zmíněná náročnost pokračování Avatarů, které nemohou mít pár měsíců před i po premiéře výraznější konkurenci. Prodlevy ve tvorbě marvelovek ale zapříčinila i probíhající velká stávka hollywoodských scenáristů. Nedávno se kvůli ní pozastavily práce na Bladeovi a Thunderbolts – a další projekty jsou na obou kvůli provázanosti MCU závislé.

Možným velkým problémem je ale ještě situace kolem herce Jonathana Majorse, představitele Kanga, hlavního zloducha pro pátou a šestou fázi univerza Marvelu. Majors byl nedávno zatčen za údajné napadení své přítelkyně a záhy po tom se objevila řada dalších osočení z domácího násilí nebo problematického chování při natáčení. Disney se k celé situaci dosud nevyjádřilo, bez Kanga ale sága Marvelu v současné podobě nemůže pokračovat.