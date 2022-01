Filmový hit K zemi hleď! nastavil zrcadlo dnešní společnosti a po právu si na Netflixu vysloužil obří sledovanost. Aby také ne, když jde o černou, satiricky vyvedenou komedii spojenou s áčkovými herci jako jsou Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep nebo Jonah Hill. Díky tomu všemu se stalo K zemi hleď! druhým nejsledovanějším filmem Netflixu za úvodních osmadvacet dní od premiéry, jen těsně za snímkem Red Notice.

Za první čtyři týdny, po které bylo K zemi hleď! na streamovací službě k dispozici, si ho diváci přehrávali téměř 360 milionů hodin, respektive patnáct milionů dní. To jsou nevídaná čísla, která v historii Netflixu překonal už jen jeden snímek – Red Notice s Dwaynem Johnsonem, Gal Gadot a Ryanem Reynoldsem, jenž byl o čtyři miliony zhlédnutých hodin silnější.

Že půjde o velice úspěšný film, bylo zřejmé už několik dní po vydání na Štědrý den minulého roku, kdy mělo K zemi hleď! za sebou nejsilnější premiérový týden Netflixu vůbec. Lze to přičítat hereckému obsazení, které se v jednom snímku jen tak nevidí, na druhou stranu je nutné podotknout, že za úspěchem nestojí jen postavy, ale také téma, kterým se tahle černá komedie zaobírá. To totiž rezonuje společností více než kdy předtím.

Příběh režiséra a scenáristy Adama McKaye představuje dva neznámé americké astronomy, kteří prakticky náhodou objeví kometu mířící přímo k Zemi. Co nejdříve se pokusí upozornit NASA a vládu Spojených států na blížící se hrozbu, když ale nezodpovědná prezidentka jejich varování ignoruje, vydají se na mediální tour ve snaze zburcovat veřejnost.

V době médií zajímajících se jen o čísla sledovanosti a sociálních sítí, které se honí za alternativními (a mnohdy nepravdivými) fakty, se ale i to ukáže jako téměř nadlidský úkol. K zemi hleď! tak propojuje vlastně děsivý pohled na společnost, jenž se v řadě věcí neliší od té skutečné, a poněkud bizarní zábavu dotaženou do relativního absurdna. Své postřehy jsme na megahit Netflixu sepsali i my v komentáři.

Hvězdně obsazená satira K zemi hleď! Foto: Niko Tavernise/Netflix

Úspěch K zemi hleď! (a vlastně i filmu Red Notice) však není zrovna „šťastnou zprávou“ pro hororový snímek V pasti, v originále známý jako Bird Box, který vyšel v roce 2018 a až do listopadové premiéry Red Notice držel první příčku v počtu zhlédnutých hodin. Těch si V pasti za první čtyři týdny od premiéry připsalo 282 milionů.

Je ovšem fér si přiznat, že výsledky mohou být ovlivněny diváckou bázi Netflixu. Když vycházelo V pasti, Netflix měl daleko méně předplatitelů než teď, kdy má přes 220 milionů předplatitelů. Nic to ale nemění na faktu, že firma ví, co s originálním obsahem dělá. Stačí se ostatně podívat na úspěchy seriálů jako Hra na oliheň, Zaklínač nebo Ty – všechny se drží na prvních deseti místech žebříčků návštěvnosti.