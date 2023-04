Schwarzenegger nezasypal výmol, ale servisní výkop. Díra z virálního videa znovu vyvolala debaty

Krátké video, ve kterém Arnold Schwarzenegger zasypává výmol na silnici ve svém sousedství, se stalo okamžitým hitem. Aby také ne, když se chopil lopaty a balené asfaltové směsi a vyrazil udělat něco, co měla dávno podle jeho slov udělat radnice. Rychle nato se ale ozvala tamní plynárenská firma – filmový Terminátor totiž neměl zasypat díru způsobenou vlivy počasí, ale servisní výkop, který si tam její dělníci připravili ke svým pracím. To ovšem Schwarzenegger opět vyvrátil.

Arnold Schwarzenegger v neplacené roli pracovníka veřejných služeb se osvědčil na sociálních sítích prakticky hned, co bylo video zveřejněno. Dnes, po necelém týdnu od vydání, už má jen na Twitteru téměř dvanáct milionů zhlédnutí, tisíce lajků a přesdílení a stovky komentářů, ve kterých lidé chválí jeho nasazení. Ostatně pro řadu fanoušků je právě Schwarzenegger ztělesněním postoje „nekecat, ale makat“.

Prospěšný čin, který bývalý úspěšný kulturista a slavný herec vykonal kvůli naštvání na radnici čtvrti Brentwood v Los Angeles, se ale nesetkal s kladným přijetím u americké plynárenské společnosti SoCal Gas. Jak mluvčí kalifornské metropole dva dny po zveřejnění videa zmínil pro server NBC News, ona díra, která měla tamní obyvatele týdny štvát, byla cíleně vykopána – připravili si ji právě plynaři pro „aktivní práce“.

„Toto místo není výmol, ale servisní výkop, který souvisí s aktivními, povolenými pracemi, jež v této lokalitě provádí společnost SoCal Gas. Ta předpokládá, že práce budou dokončeny do konce května. Stejně jako v případě podobných projektů, které mají dopad na ulice města, bude SoCal Gas povinna po dokončení svých prací oblast opravit,“ zní oficiální stanovisko města Los Angeles.

O několik dní později se ovšem pětasedmdesátiletý Schwarzenegger znovu přihlásil se zprávou, že je pravda, že se na tomto místě cíleně pracovalo, podle jeho slov ale měly být práce dokončeny už v lednu. „Já jsem tu díru zasypal o tři měsíce později a město ji nechalo tak, jak je,“ napsal na Twitter, čímž reagoval na to, jestli se díra bude muset znovu vykopat.

Jeden z nejznámějších kulturistů v historii a představitel slavného Terminátora má obecně na sociálních sítích velký vliv. Jen na Twitteru ho sleduje přes pět milionů fanoušků, tudíž se jeho příspěvky dostávají ke skutečně velké mase. Ostatně si stačí vzpomenout na nedávné video, v němž svým přesvědčivým hlasem vyzýval k zavržení antisemitismu – za dva dny tam nasbíralo přes 3,6 milionu zhlédnutí. A podobných příkladů lze na @schwarzenegger najít víc.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT

— Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023