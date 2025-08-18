Se dřevem se obchoduje desítky let stejně. Někdy je problém najít kupce, říkají a staví online tržiště
Digitální řešení pro efektivní obchodování se dřevem v Evropě podle zakladatelů nového startupu neexistuje. Rozhodli se změnit to.
Český startup Lignufy cílí na odvětví, které bylo dlouhá desetiletí téměř nedotčené digitalizací – obchod se dřevem. Zakladatelé Adam Schroll a Martin Papp chtějí nahradit papírové ceníky, osobní dohody a zdlouhavé procesy moderní B2B platformou. „Trh s dřevem je složitý a roztříštěný. Stovky menších i větších hráčů nemají jednoduchý způsob, jak koordinovat nabídku a poptávku v reálném čase nebo najít kupce,“ vysvětluje Papp.
Lignufy buduje digitální tržiště pro obchodování se dřevem od kulatiny přes stavební řezivo až po biomasu. „Lesnicko-dřevařský průmysl patří k největším odvětvím v Evropě, ale digitální řešení pro efektivní obchodování s materiálem téměř neexistují,“ říká Schroll. Platforma tak v reálném čase propojuje vlastníky lesů, pily, zpracovatele, velkoobchody nebo dřevostavitele a eliminuje manuální procesy. Největší zájem prý projevují menší vlastníci lesů, kteří mají často problém získat za své dřevo férovou cenu. Dlouhodobě startup plánuje zapojit umělou inteligenci pro predikci poptávky, doporučování optimálních cen nebo automatizaci párování obchodů mezi subjekty.
Startup nyní získal investici 40 tisíc eur, přibližně jeden milion korun, od Czech Founders VC i podporu v jejich akceleračním programu Sherpa. „Lignufy řeší reálný problém v obrovském tradičním trhu, kde digitalizace teprve začíná,“ komentuje šéf programu Adam Bočev. Projekt již dříve podpořil andělský investor Lukáš Lískovec, dokonce chce otevřít tzv. pre-seed kolo na rozvoj funkcí jako financování obchodů nebo vlastní logistický modul.