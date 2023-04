Sedmnáct miliard za Angry Birds. Sega kupuje finské tvůrce slavné mobilní hry

Sega nabídne za akcii Rovio Entertainment 9,25 eura, o 19 procent více oproti páteční závěrečné ceně na burze. Zároveň je v přepočtu 16,5 miliardy korun za tvůrce Angry Birds nižší nabídka, než kterou koncem minulého týdne v prvních zprávách o dohodě zmiňoval The Wall Street Journal. Podle něj mohla Sega za Rovio zaplatit dokonce až 21 miliard korun.

V roce 2009 je na mobilu hrál snad každý. Teď se ale chystají přeletět do jiného hnízda. Kultovní značka Angry Birds odstartovaná mobilní hrou z roku 2009 mění majitele, japonská společnost Sega Sammy Holdings za převzetí finské firmy Rovio Entertainment nabídla 706 milionů eur (téměř 17 miliard korun).

Angry Birds byli v roce 2009 průkopnickou mobilní hrou. Hráči v ní pomocí praku vymršťují do herního pole ptáky a snaží se zasáhnout a zneškodnit zelená prasata, zloděje jejich vajec. Stali se první mobilní hrou, která překonala hranici jedné miliardy stažení. Loni firma Rovio oznámila další milník, a to pět miliard stažení v rámci celého svého katalogu her.

Rovio se snažilo navázat na úspěch původní hry a vydalo několik pokračování. Natočen byl i film. Na konci roku 2017 vstoupilo na burzu v naději, že to pomůže jeho plánům na další růst. S jinými hrami se mu však úspěch hry Angry Birds nepodařilo zopakovat. Stalo se tak náchylným k převzetí některou z konkurenčních firem.

Podle analytiků společnosti Newzoo celosvětové výdaje spotřebitelů za mobilní hry loni klesly o 6,4 procenta na 92,2 miliardy dolarů (1,96 bilionu korun). Přesto tvoří zhruba polovinu veškerého prodeje herního softwaru, zbytek výdajů je za hry pro konzole a počítače. Zpomalení, které následovalo po prudkém růstu poptávky v době pandemie, přispělo v tomto odvětví k řadě převzetí.

V současnosti také probíhají jednání o ještě větším herním obchodu. Microsoft má políčeno na vydavatele Activision Blizzard (známého díky Warcraftu a Diablu) za nějž má zaplatit 68,7 miliardy dolarů neboli 1,6 bilionu korun. To se však nelíbí konkurenci ze Sony a některým regulatorním orgánům. Microsoft proto uzavírá dohody s dalšími herními firmami, které mají obavy zažehnat a ujistit trh, že posíleného postavení nezneužije.