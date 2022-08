Šéf PPF Jiří Šmejc prodává většinu chorvatské sázkovky SuperSport. Inkasuje za to 17 miliard

Teprve letos na jaře převzala kompletně pod svá křídla chorvatskou sázkovou společnost SuperSport skupina Emma Capital Jiřího Šmejce. Tento stav však netrval příliš dlouho. Tříčtvrtinový podíl v SuperSportu teď kupuje mezinárodní společnost Entain, která je významným hráčem právě na poli sportovního sázení. Cena akvizice bude ještě záviset na výkonnosti SuperSportu, nicméně celková výše se odhaduje na 690 milionů eur, což je v přepočtu 16,8 miliardy korun. Celkové ohodnocení firmy tak činí 920 milionů eur (22,4 miliardy korun).

Emma Capital do SuperSportu vstoupila v roce 2018, letos na jaře se stala jeho jediným vlastníkem. „SuperSport se nám podařilo rozvinout do podoby, v níž se stal dominantní součástí našeho portfolia. Současně jsme na něj začali dostávat velmi zajímavé nabídky. Z důvodu větší diverzifikace našich aktiv jsme se nakonec rozhodli přijmout nabídku Entainu,“ řekl k transakci investiční ředitel Emma Capital Pavel Horák.

Nabídka Entainu podle Horáka zároveň tuzemské skupině, kterou v roce 2012 založil současný generální ředitel PPF Jiří Šmejc, umožní dál setrvat v odvětví, jemuž už velmi dobře rozumí. Své podíly nyní Emma Capital i Entain vloží do nově zřízeného podniku Entain CEE, v němž budou držet akcie SuperSportu v poměru 25:75. „Vstupem společnosti Entain se SuperSport – obrazně řečeno – kvalifikoval do té nejvyšší evropské ligy. Přítomnost tak významného globálního hráče otevírá pro SuperSport zcela nové možnosti rozvoje a my jsme rádi, že budeme při tom,“ dodal Horák.

V samotném provozu společnosti SuperSport by se neměly udát žádné velké změny. Entain nicméně do byznysu přinese značné zkušenosti, protože patří v oboru mezi nejvýznamnější světové hráče. Ve sportovním sázením, gamingu a interaktivních hrách působí v online i offline světě a patří mu značky jako bwin, Coral, Crystalbet, Eurobet či Partypoker a ve Spojených státech drží poloviční podíl ve společném podniku BetMGM, který je lídrem sportovního sázení na americkém trhu. Vstupem do SuperSportu nyní posiluje svou pozici v regionu střední a východní Evropy.

Skupina Emma Capital uvedla, že cena akvizice bude záviset na letošní výkonnosti SuperSportu a její výše se odhaduje na 690 milionů eur (asi 16,8 miliardy korun). Odpovídá to celkovému ohodnocení SuperSportu na 920 milionů eur (zhruba 22,4 miliardy korun). Zároveň platí, že může Emma Capital v případě dobré výkonnosti SuperSportu obdržet v letech 2023 a 2024 vyšší dividendy, než odpovídají jejímu čtvrtinovému podílu. Celá transakce má být vypořádána nejpozději do konce roku.

SuperSport byl založen v roce 2000 a nyní má v Chorvatsku více než poloviční podíl na trhu. Jiří Šmejc tento byznys získal poté, co si rozdělil majetek s jiným miliardářem Karlem Komárkem. Letos na jaře pak dokupoval zbylý třetinový podíl, aby firmu ovládl celou. Podle Seznam Zpráv za něj zaplatil zhruba 150 milionů eur (aktuálně 3,7 miliardy korun). Jeho Emma Capital se z hlediska investic zaměřuje na zahraniční trhy. Do jejího portfolia patří i menšinový podíl v poskytovateli spotřebitelských úvěrů Home Credit, který ovládá skupina PPF. Nedávno koupila vyhledávač nábytku Favi a většinový podíl získala v logistické společnosti Mailstep.