Šmejc proniká do online byznysu. Od Pale Fire Capital kupuje většinu ve vyhledávači nábytku Favi

Je to svým způsobem symbolické. Jen pár dní poté, co Jiří Šmejc ohlásil, že se jím vedená finanční skupina PPF chce mnohem víc přimknout k západní Evropě, investoval jeho privátní fond Emma Capital do startupu, který už Západ dobývá. Získal totiž většinu v online vyhledávači nábytku Favi.cz, který dosud majoritně ovládali internetoví dravci z Pale Fire Capital.

Fond Emma Capital, který Šmejc založil před deseti lety, když se začal emancipovat od Petra Kellnera, je známý především svými investicemi na poli gamingu. Svého času měl podíl třeba v řecké loterii OPAP i ve skupině Sazka Group jiného miliardáře Karla Komárka. Dodnes spoluvlastní Emma Capital chorvatskou sázkovou kancelář SuperSport.

V rámci e-commerce nepatřili dosud Šmejc a spol. k předním hráčům, i když ve svém portfoliu několik společností s přesahem do tohoto ranku mají – české experty na balení a doručování Mailstep, chorvatské online tržiště Bazzar a řeckou logistickou firmu BoxNow. Teď mezi ně přibývá přední evropský portál pro webové nákupy nábytku.

„Firma dobře zapadá do našeho portfolia v oblasti e-commerce a věříme, že v některých oblastech budeme schopni vytvářet zajímavé synergie. Zároveň jsem přesvědčený, že díky našemu finančnímu zázemí můžeme dodat další impuls k už tak obdivuhodnému rozvoji společnosti,“ uvedl Michal Houšť, partner fondu Emma Capital. Jeho společnost získala ve Favi podíl 82 procent, zbytek i nadále patří zakladatelům portálu Janu Sellers-Zajícovi a Radomíru Hejlovi.

Šmejcův mluvčí Pavel Zuna k obchodu ještě pro CzechCrunch doplnil, že jde o součást strategie víc proniknout do světa e-commerce: „Obecně se dá říct, že u Favi si lze představit určité synergie třeba se společnostmi jako Küchenquelle nebo Bazzar, kde máme podíl, ale zejména platí, že oblast e-commerce jako taková nás v poslední době velmi zajímá a Favi může být dobrou platformou pro zajímavé využití v budoucnu.“

Sellers-Zajíc a Hejl Favi založili v roce 2016 a skutečný boom s ním zažili především v covidovém roce 2020, kdy se nebáli a mohutně investovali do marketingu včetně televizní reklamy, aby využili zájmu lidí zavřených na home officech vylepšovat si bydlení.

Díky tomu jen mezi roky 2019 a 2020 vyrostli v tržbách skoro o 40 procent na 650 milionů korun. V silném růstu pokračovali i loni, kdy k východním trhům, tedy Česku, Slovensku, Maďarsku, Polsku, Chorvatsku a Rumunsku, přibyla i trojice západních zemí Itálie, Švédsko a Velká Británie. Favi také opakovaně bodovalo v žebříčku nejrychleji rostoucích firem střední Evropy Deloitte Fast 50 .

Zakladatel Favi Jan Sellers-Zajíc

Favi není e-shop, ale platforma. Obchodníkům vodí klienty a za to si bere poplatky. Každý měsíc ji navštíví zhruba 10 milionů lidí, kteří na ní mohou hledat v nabídkách dvou tisíc zapojených obchodníků.

„Během šesti let se nám podařilo postavit mezinárodní projekt s potenciálem růstu na současných trzích a vstupu do nových zemí díky snadné škálovatelnosti a silné značce. Emma Capital má zkušenost s řízením velkých úspěšných firem, proto věříme, že nás podpoří při naplňování našich cílů,“ řekl k transakci Jan Sellers-Zajíc, který bude pokračovat v roli generálního ředitele, Hejl zůstane technickým šéfem.

Ve Favi postupně získala většinu investiční skupina Pale Fire Capital, za níž stojí spoluzakladatelé pojišťovacího portálu ePojištění.cz Jan Barta, Dušan Šenkypl a David Holý. Ti Favi v minulosti opakovaně označovali za projekt, který má velký potenciál. Mimo jiné i s ohledem na to, že startup byl dlouhodobě solidně ziskový. Nyní ale podle Jana Barty nazrál čas, aby s expanzí a dalším škálováním nábytkového agregátoru pomohl někdo další.

„Favi se nám s foundery podařilo dostatečně posunout a už jsme neměli příliš mnoho přidané hodnoty. PFC má poměrně dost široké portfolio a nyní můžeme své síly soustředit jinde,“ uvedl na dotaz CzechCrunche Jan Barta. Jeho společnost nedávno ohlásila několik výrazných investic, koupila například cyklistickou aplikaci Rouvy, vstoupila do pracovního portálu JenPráce.cz, poradenské skupině Partners zase pomáhá s budováním nové banky a investuje i do amerického Grouponu.

Hodně změn je i na straně Emma Capital, respektive jejího zakladatele a majoritního akcionáře Jiřího Šmejce. Ten se v polovině června oficiálně stal novým šéfem skupiny PPF, kam si ho vybrala vdova po zemřelém zakladateli Petru Kellnerovi. S ním Šmejc v minulosti dlouhodobě spolupracoval, dřív byl také menšinovým podílníkem v PPF a společně vlastnili splátkovou firmu Home Credit.

Šmejcův nástup do čela PPF byl poměrně výrazný. Mimo jiné zastavil dlouho chystané spojení Air Bank s Monetou, chystá úplné stažení z Ruska a na setkání s novináři tento týden připustil, že budoucnost skupiny je v mnohem větší byznysové přítomnosti v západní Evropě, nikoli v Asii.