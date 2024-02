První rok u něj nikdo nenakoupil, loni prodal zdravé pochutiny za 650 milionů. Grizly roste, i když trh padá

Uložit 0

Když v lednu Dominik Píchal oslavoval jednatřicáté narozeniny, jako dárek si mohl nadělit i podařené výsledky svého byznysu. Jeho e-shop Grizly, která prodává ořechy a další zdravé potraviny, totiž v tržbách vyrostl o pětadvacet procent na celkových 656 milionů korun, více než osmdesát procent z toho navíc tvoří prodeje jeho vlastní stejnojmenné značky.

Píchal e-shop původně se zaměřením na sportovní výživu rozbíhal ještě jako student vysoké školy s cílem najít si boční příjem. Tento plán se úplně nepovedl, téměř rok na něm totiž nikdo reálně nenakoupil. Situaci změnilo až to, že Píchal objevil reklamní kampaně PPC a dokázal na web s jejich pomocí přivést první zákazníky. Zlomovým momentem pak bylo rozšíření portfolia o zdravou výživu a oříšky, které nakupoval ve velkém objemu a balil je u sebe doma v pokoji.

Grizly tím naskočilo na trend rostoucího zájmu o zdravé potraviny a jeho byznys od té doby neustále roste. Ještě v roce 2018 dosáhl na obrat ve výši bezmála sto milionů korun, v roce 2020 to bylo tři sta milionů a loni již zmiňovaných 656 milionů korun. E-shop díky těmto číslům podle žebříčku CzechCrunche patří mezi sto největších v zemi. Ve své nabídce má již přes sedm tisíc produktů, a to i z dalších segmentů, jako je sušené ovoce, semínka či kosmetika.

Zároveň se firma dlouhodobě udržuje v zisku a v jejím budování Píchalovi pomáhají také investoři – menšinový podíl v ní drží investiční skupina eRockets, do jejíhož portfolia patří i další e-shopy jako Sportega, Ovečkárna, Astratex a Vuch.

I když Grizly loni rostlo, celkový trh e-commerce naopak poklesl o šest procent. Podle Píchala se ale tržní trendy e-shopu úplně netýkají. „Trh s potravinami je v tomto specifický,“ vysvětluje. Přiznává ale, že z dat pozoruje rostoucí citlivost zákazníků na slevy, respektive výhodnost nákupu.

„Zákazníci porovnávají i levnější produkty, které by dříve neřešili. Pozorujeme i efekt zásobování v akcích,“ přibližuje Píchal. V segmentu trvanlivých potravin zároveň vnímá vyšší konkurenci způsobenou růstem marketplaců, které u nás loni rozběhlo polské Allegro či německý Kaufland.

Během loňského roku Grizly navázalo i spolupráci s keňskými farmáři. „Osobně jsem Keňu navštívil v září, kdy jsme s partnery prošli celý proces od pěstování a kultivace plodů, díky jemuž sazenice začnou plodit již po třech letech. Farmářům se tím zajistí rychlejší zdroj obživy,“ vypráví Píchal. Partnerská společnost Integra podle něj farmářům v Keni a Etiopii zdarma distribuovala již přes dva miliony sazenic v rámci charitativních projektů.

„Následně od těchto farmářů vykupuje kešu a makadamové ořechy za fair trade ceny. Celý proces je sledovatelný a my přesně víme, která šarže je od kterého farmáře. Tím dochází k efektivnějšímu řízení distribučního řetězce, ale co je důležitější, vede to ke zlepšení podmínek těchto farmářů,“ přibližuje Píchal.

Pro letošní rok má e-shop v plánu růst opět o čtvrtinu, k čemuž mu má nejvíc pomoct polský a maďarský trh. V zahraničí kromě toho působí i na Slovensku a v Rumunsku, všechnu logistiku přitom řídí ze skladu v Olomouci, kde zaměstnává asi dvě stě lidí, z toho tři čtvrtiny tvoří ženy. Novinkou tohoto roku v Česku má pro Grizly být vstup do offlinu a také otevření nové laboratoře pro kontrolu kvality surovin a vývoj nových produktů.