Lidé šetří, ale oříšky jedou. E-shop Grizly přišel na to, jak být lepší, a poprvé pokořil půl miliardy

Česká e-commerce zažila v roce 2022 premiéru – poprvé jí meziročně klesl obrat a zákazníci v internetových obchodech utratili necelých 200 miliard korun, o deset procent méně než rok předtím. Ne všichni prodejci ale dopadli hůř, někteří dokonce výrazně vyrostli. Jako třeba populární olomoucký e-shop s oříšky a zdravou výživou Grizly.cz. Ten je už několik let k nezastavení a nahoru šel i loni, kdy poprvé v tržbách pokořil půlmiliardovou hranici.

Grizzly je vrcholový predátor, který se jen tak nedá, ani když na něj útočí smečka vlků. Bojovnost má v povaze i šéf, zakladatel a většinový majitel firmy, třicetiletý Dominik Píchal. Medvědí jméno si nicméně vybral kvůli tomu, že grizzly připomíná siláky z posiloven a jeho e-shop původně začínal s doplňky stravy pro kulturisty. „Loni po útoku Ruska na Ukrajinu se to zhouplo a prodeje hlavně na Slovensku se hodně propadly. Museli jsme okamžitě zareagovat,“ vzpomíná na jaro 2022.

Na první kvartál loňského roku si Grizly.cz naplánoval dvě televizní kampaně, takže na poměry středně velkého e-shopu šlo o výrazný marketingový výdaj. Druhý spot měl premiéru 23. února, tedy doslova v předvečer startu války. „Zpětně viděno to bylo symbolické. Ten spot neměl absolutně žádný dopad a když to vztáhnu na celý rok, tak se ukázalo, že to, co rozhoduje, je kreativita, nápady, nespoléhání se na prověřené cesty a kanály, flexibilita,“ dodává mladý podnikatel.

Jestliže televizní reklama selhala a ruku v ruce s tím se propadla chuť části zákazníků utrácet, museli se Píchal a spol. zahloubat do firemních čísel a projít všechny výdaje a položku po položce zkontrolovat, zda jim nikde neutíkají peníze. Byla to pro ně ovšem o poznání snazší disciplína než pro jiné technologické podniky, jež v covidu vystřelily, protože v Grizly.cz si vždycky zakládali na tom, že musí být ziskoví. „To nám pomohlo, nemuseli jsme jít do žádných brutálních škrtů, nikoho jsme nepropouštěli. Naopak máme dnes 150 lidí, což je víc než před rokem. Spíš jsme se ještě víc zaměřili na efektivitu, na optimalizaci provozu.“

Z jeho úst současně ale zaznívá to, co je slyšet ze všech koutů startupového světa a z některých – jako třeba z kryptoměnových projektů – pak obzvlášť silně. „To, jak hlavně za covidu všechno rostlo, nám trochu zatemnilo úsudek. I my jsme zapomněli, že všechno, co děláme, musí dávat smysl, musí být efektivní. Jenže když vidíte, že všechno stoupá a prodá se takřka cokoli, zapomenete na to, soustředíte se na růst a snadno přehlédnete zdravé jádro byznysu. Loni, když jsme zlepšovali naše skladové hospodářství, logistiku, nákup, výdaje na marketing, jsem si to všechno uvědomil. Vím, že teď jsme silnější.“

A dokládají to i čísla. Jestliže v roce 2019 obchod utržil 290 milionů korun a předloni 410 milionů, loni už to bylo 530 milionů. To představuje meziroční nárůst o 30 procent, přestože e-commerce jako taková klesla. Původně sice Dominik Píchal cílil na 560 milionů, ale po jarním propadu s kolegy své roční plány radši upravili a mírně výhled ponížili. „Nakonec jsme se trefili. A to hlavně díky posledním třem měsícům roku 2022. Byl to velmi silný kvartál, kdy se nám mimořádně dařilo.“ A růst chce i letos, doufá, že obrat poskočí o další čtvrtinu a dostane se na dohled 650 milionů korun. Ve firmě má menšinový podíl známá investiční skupina eRockets, jejímž partnerem je mimo jiné spoluzakladatel Kiwi.com Jiří Hlavenka a v jejímž portfoliu jsou e-shopy jako Sportega nebo Ovečkárna.

Zatímco ještě před rokem měla být byznysovým motorem expanze – a to jak ta regionální, protože Grizly.cz vstoupil kromě Česka a Slovenska i do Polska a Maďarska, tak ta produktová a nabídková včetně posilování prodeje výrobků třetích stran, jako je třeba populární značka Mixit –, teď se chce olomoucký podnik soustředit na jádro svého byznysu a to vylepšovat. Co to je? Primárně český trh a pak vlastní výrobky pod značkou Grizly.

Foto: Grizly.cz Produkty Grizly.cz

Ty si Píchalovi (ve firmě se angažuje jeho rodina, ostatně e-shop původně dostal ještě jako vysokoškolský student na „hraní“ od otce, který prodával džíny a s internetem si moc nevěděl rady) vyrábějí ve čtyřech halách na Olomoucku. Všude možně po světě nakoupí různé druhy oříšků a semínek, které pak na Hané balí, dražují v čokoládě a dalších polevách nebo z nich vyrábějí pomazánky a speciální másla a pasty. „Tohle je segment, kde máme největší přidanou hodnotu,“ připouští Dominik Píchal s tím, že hlavní investice šly právě do automatizovaných linek na výrobu ořechových past a na dražování v polevách.

Součástí určité racionalizace chodu firmy je i to, že se dočasně pozastavily některé rozvojové plány, takže se nebude obsazovat další hala, nebude se zkoušet pronikat na nové zahraniční trhy, odsunut byl i plán na bezobalový prodej váženého zboží, které by zákazníkům chodilo ve vratných krabičkách. „Všechno to zůstává v našich úvahách, ale počkáme. Teď se budeme soustředit na to, abychom byli perfektní v tom, co děláme. Máme velký prostor růst. A pak můžeme dělat další kroky.“

Příkladem toho, jak chce vylepšovat nabídku vlastních produktů, je řada past a luxusnějších sad oříšků, které Grizly.cz prodává ve spolupráci s influencerkou známou jako MamaDomisha. V tom vidí Píchal značný potenciál. „Máme s tím velké plány, protože to je něco, nač zákazníci reagují až nečekaně dobře. Tenhle sortiment nám dělá opravdu zajímavá čísla a máme s tím plány, které jdou do desítek milionů. Je to fenomén. A jen to potvrzuje, co jsem říkal: důležitá je kreativita, hledat nové směry. A úspěch se pak dostaví.“