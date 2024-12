Šelma je pryč, přijíždí ultraluxusní futuristické kupé z komiksů. Zvrátí pomalé umírání jaguára?

Uložit 0

Před dvěma týdny vzbudil Jaguar pozdvižení svou novou vizuální kampaní – zmizela silueta šelmy a sociální sítě se najednou zaplnily samozvanými experty na marketing. Ti tepali pestrobarevnou benettonovskou reklamu a žehrali nad tím, že odchází automobilová ikona, kterou ovšem velmi pravděpodobně neřídili ani nekupovali. Britská značka v indických rukách nyní představila další krok své transformace: Type 00. Jde o koncept, který jako by vypadl z komiksových románů. Bude samozřejmě elektrický a kdy se opravdu začne vyrábět, je tak trochu ve hvězdách.

V 60. a 70. letech minulého století se v Británii vyráběl Jaguar E-Type, který je dnes už tradiční součástí veteránských sbírek. Občas dokonce v souvislosti s tím zaznívá, že to je vůbec nejkrásnější vůz 20. století. A právě k němu coby nejikoničtějšímu jaguaru odkazuje novinka Type 00 – dvě nuly znamenají jednak (jak jinak) nulové emise, jednak nulu jako začátek nové epochy.

O modelu se toho zatím nedá moc říct, protože slavná, leč uvadající, značka propagační materiály doprovázející premiéru zaplnila vesměs banálními sděleními typu: „Fyzický projev nové kreativní filozofie Jaguaru – Výjimečného modernismu.“ Nebo „Přesvědčivý. Holistický, smyslový a výjimečný. Vytvářející smysluplné vazby s klienty.“ Či „Type 00 je zážitkem pro smysly. Jeho prosklená střecha sladěná s karoserií vrhá na materiály uvnitř jemný vzor.“

Aby Jaguar podtrhl, že nejde o klasickou premiéru nového auta, koncept nepředstavil na autosalonu, ale na uměleckém festivalu Miami Art Week. Ostatně i vizualizace, podobně jako nedávný videoklip plný nebinárních postav, víc než dopravní prostředek připomínají svou stylizací spíš počítačovou hru nebo svět extravagantního luxusu. A o to designérům a marketingovým expertům značky pravděpodobně šlo.

„Vytvořili jsme nový, neohroženě kreativní charakter Jaguaru, který je věrný DNA značky, ale zároveň je orientován na budoucnost, je relevantní a skutečně vyčnívá,“ nechal se slyšet Rawdon Glover, generální ředitel Jaguaru. A šéf mateřského holdingu JLR (zkratka Jaguar Land Rover) Adrian Mardell dodal: „Kouzlo Jaguaru je mi blízké. Je to ve svém historickém odkazu, uměleckém ztvárnění a emocionálním magnetismu originální britská luxusní značka. To je Jaguar, který obnovujeme, a vytvoříme stejný pocit úžasu, jaký obklopoval ikonické modely, jako byl E-Type.“

Co se technických specifikací týče, mnoho toho zatím venku není: fyzickou premiéru by si vůz odvozený z Type 00 měl odbýt na konci roku 2025 a vyrábět se má v Británii v továrně Solihull. Půjde o elektrické čtyřdveřové GT a konstruktéři budou prý usilovat o to, aby na jedno nabití ujelo až 770 kilometrů.

Zatímco aktuální koncept byl zveřejněn ve dvou barvách – London Blue a Miami Pink–, reálný vůz už by měl být k dispozici ve více provedeních. Původní logo šelmy už bude jen nenápadně gravírované na pár místech a přestane být ústředním bodem vizuální identity značky.

Interiér bude zdobit masivní 3,2 metru dlouhý středový hřeben a kompletně digitální přístrojová deska. Jaguar slibuje, že klíčovými zdobnými materiály budou kromě textilu i mosaz a travertin. Vstupní dveře mají mít motýlí tvar a zadní jsou údajně pantografové, tedy posuvné.

Jaguaru se v posledních letech byznysově nedaří a jeho modelová nabídka zastarala, takže sázka na provokaci je dost možná posledním pokusem druhdy uctívanou ikonu, nyní vlastněnou indickou skupinou Tata Motors, oživit. Společnost dokonce v domovské Británii přestala nyní zcela prodávat nové vozy, aby vyvolala FOMO efekt, než v roce 2026 (snad) přijde na trh s elektrickým kupé na bázi Type 00. Naopak sesterskému Land Roveru, který stojí na populárních vozech SUV, se daří dobře.