Seriálový Fallout míří do New Vegas. Druhá řada má datum vydání a slibuje větší propojení s herní předlohou
Postapokalyptický svět s retro-futuristickou stylizací a velkou dávkou černého humoru je zpět. Tvůrci Falloutu odhalili trailer i datum premiéry nové řady.
Gamescom v Kolíně nad Rýnem patří k nejvýznamnějším akcím herního světa a pravidelně přináší velká očekávání i nečekaná oznámení. Jednou z hlavních hvězd letošního ročníku se stal seriál Fallout, který si díky surové postapokalyptické atmosféře a silnému příběhu hned po první řadě získal uznání kritiků i diváků. Tvůrci nyní během úterní show představili první trailer k pokračování. Druhá série dorazí na Amazon Prime Video 17. prosince.
Showrunneři Jonathan Nolan a Geneva Robertson-Dworet potvrdili, že se děj tentokrát přesune do legendárního New Vegas, města známého především z oblíbené hry Fallout: New Vegas. „Poslali jsme je do nejpříjemnějšího města v pustině, aby si tam vyřešili rodinná dramata,“ glosovali s nadsázkou volbu nové lokace.
Druhá řada přímo naváže na dramatické finále té první a přinese zpět několik ikonických prvků světa z herního Falloutu. Poprvé se na obrazovce objeví i obávaný Deathclaw, česky „párač“. Tvůrci zároveň prozradili, že děj znovu nabídne flashbacky s jedním z trojice hlavních protagonistů, Cooperem Howardem. Právě jeho linka postupně odkrývá ďábelský plán proradné korporace Vault-Tec, která stojí za apokalypsou. „Howard řeší v podstatě běžný manželský problém – co dělat, když zjistíte, že vaše žena plánuje jadernou válku,“ komentovali autoři ironicky jeho dějovou linku.
Nová sezóna zároveň podle traileru zavede diváky přímo do centrály Vault-Tecu, kde sídlí vedení celé společnosti. A na scénu vstoupí také Mr. House, šéf společnosti Rob-Co a jedna z klíčových postav herní předlohy.