Serious Media nakupují reklamní prostor pro evropské kampaně Alzy i Packety a sebevědomí jim nechybí

Uložit 0

Nedávejte nám rozpočet, dejte nám cíl. Každý náš klient je referenční, není žádný, kterým bychom se nechtěli chlubit. Firmám za reklamu šetříme desítky procent. Sebevědomými prohlášeními zakladatelé mediální agentury Serious Media rozhodně nešetří. Jaký je jejich recept na úspěch reklamních kampaní a v čem se jejich fungování liší od dlouholetého standardu na trhu? Tajnou ingrediencí je prý trpělivost, protože reklama je běh na dlouhou trať.

„Když firma vydrží budovat svou značku pár let, už s tím nikdy nepřestane. Na začátku proto všem říkáme, že brandové kampaně jsou běh na dlouhou trať,“ vysvětluje Petr Lyčka, šéf rozvoje v mediální agentuře Serious Media. Dominik Válka, výkonný ředitel a zakladatel této – jak sám říká – „oldschool punkové“ agentury, dodává, že první věcí, na kterou se u nich klienti musí připravit, je striktní oddělování kampaní zaměřených na podporu značky od výkonnostní reklamy. „Jsou to dva úplně odlišné světy a ten výkonnostní my neděláme,“ předesílá.

Dominik Válka a Petr Lyčka byli hosty nejnovějšího dílu podcastu BrandStories vznikajícího ve spolupráci CzechCrunche s vybranými společnostmi. Pustit si ho můžete na Spotify, Apple Podcastech, na YouTube či na odkazu níže.

Při nákupu mediálního prostoru pro velké mediální kampaně slibují Serious Media úsporu přesahující desítky procent. „Máme znalost trhu. Jsme v povědomí médií. A hlavně za ty roky už víme, jak o cenách vyjednávat,“ vysvětluje Lyčka mechanismus, jímž svým klientům dokáže podle svých slov často i zdvojnásobit množství mediálního prostoru v online prostředí při stejném rozpočtu.

Mezi klienty agentury dnes patří firmy s marketingovým rozpočtem v řádu stovek tisíc, ale i ty, které za brandovou reklamu utrácí desítky milionů – jako Datart, Alza, Allegro, Packeta nebo skupina Digital People. „Umíme pracovat s výhodnějšími cenami reklamního prostoru, než na jaké dosáhnou i mnozí velcí hráči,“ popisuje Válka. Klientům jeho agentura plánuje libovolně velké kampaně v online prostoru na sedmi trzích ve střední Evropě, naopak ruce dává pryč jak od zmiňovaných výkonnostních kampaní, tak i od venkovní reklamy.

„Našim klientům pomáháme zjednodušovat a centralizovat přímý nákup online prostoru. Doporučíme nejúčinnější formáty pro daná média, vyjednáme výhodnější cenu a o kampaně se staráme od A do Z. Stačí nám říct, na který trh klient cílí, a my mu pomůžeme vše nastavit tak, aby dosáhl svého cíle,“ popisuje Válka.

Foto: CzechCrunch Dominik Válka (vlevo) a Petr Lyčka z mediální agentury Serious Media.

Ačkoliv začínali před osmi lety jako ryze česká agentura, dnes za svou nejsilnější stránku považují znalost médií v zemích, kam české firmy často míří v rámci expanze. „Slovensko, Maďarsko, Rumunsko. Polsko. Bulharsko. Na některá tamní média jsme se dostávali dva až tři roky,“ dodává Válka.

Přímý nákup reklamního prostoru skrze agenturu jako Serious Media firmám umožňuje vybrat si z nabídky médií a formátů ty, které jim fungují nejlépe. Nezřídka se podle Lyčky stává, že oblíbený formát je na daném médiu plně obsazený nebo v programatickém prostoru zcela nedostupný. Vyplatí se ho proto nakoupit s předstihem a prostřednictvím partnera, který u daného mediálního domu utrácí násobně vyšší sumy. A je jedno, zda se jedná o zpravodajský web nebo například filmovou databázi ČSFD.

Více si můžete poslechnout v dalším díle podcastu BrandStories na Spotify, Apple Podcastech nebo na YouTube. Dozvíte se v něm také:

Proč RTB reklama nikdy nedokázala nahradit přímý nákup reklamy?

Jak vstup Allegra souvisí s růstem cen v aukcích reklamního prostoru?

V čem se Serious Media liší od full-service marketingové agentury?

Hraje roli vztah mezi nákupčím reklamy a mediálním domem?