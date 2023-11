Sexshopy nemohou mít klasickou reklamu na sociálních sítích. Yoo.cz se daří díky influencerům

Uložit 0

Když jsem viděla inzerát na markeťačku pro sexshopy, řekla jsem si: To bude zábava, do toho půjdu. A pokud se jednalo o zajeté procesy, jako třeba psaní textů, zábavné to skutečně bylo. Oříšek nastal, když jsem pro e-shop Yoo.cz založila profily na Instagramu a Facebooku. Rozjet reklamy na sociálních sítích totiž v odvětví erotického zboží nelze – vůbec. Společnost Meta má pro sexshopy nastavené nepřekonatelné restrikce. Nakonec jsme si ale našli cestu a i díky tomu, že jsme rozjeli influencer marketing, nám tržby dvojnásobně vzrostly. Jak s populárními profily pracovat? Jak se k lidem dostat i bez přímých reklam? A co jsme se při tom naučili?

Místo PPC kampaní (forma reklamy, kdy inzerent platí za proklik) jsme se v červnu 2021 rozhodli vyzkoušet spolupráci s populárními profily na sociálních sítích. Dopadlo to překvapivě výborně. Majitelka profilu se pro spolupráci nadchla a skvěle zvládla motivovat k nákupům i své sledující. První domluvená spolupráce tak byla zisková. To se zalíbilo šéfovi firmy Vojtěchu Slámovi, který začal nastavovat pravidla tak, aby bylo možné rozjet influencer marketing ve větším. Za dva roky jsme realizovali už více než 150 kampaní s různými profily.

Jak probíhá spolupráce s influencery Předvýběr – analýza zaměření profilu, údajů o sledujících, aktivity, aktuálních a minulých spoluprací

Oslovení – podrobné seznámení se s profilem, tvorba oslovovacího textu, přiblížení značky a představení představ o spolupráci

Komunikace a obsah spolupráce – zvolení témat, počtů a typů výstupů, četnosti publikování a načasování, následné odsouhlasení a podpis smlouvy o spolupráci, tvorba harmonogramu

Realizace spolupráce a příprava podkladů – týká se audiovizuálních materiálů i textů, následuje finální výběr produktů, průběžná komunikace, neustálá podpora

Vyhodnocení spolupráce – analýza spokojenosti, reakce publika, finančních výsledků a celkového dojmu

Péče mezi spolupracemi – udržování kontaktu, podpora, prohlubování vztahu

Yoo.cz je e-shop, který se zaměřuje především na ženy a odvážné muže. Jedním z kritérií při výběru profilu na sociálních sítích pro danou spolupráci je, že není podřízený propagaci dokonalého těla majitele, ze kterého pak mají sledující mindráky. Naopak vybíráme osobnosti, se nimiž se sledující mohou ztotožnit, jsou jim sympatické a baví je.

Po předvýběru následuje oslovení. Většinou jsou majitelé oblíbených profilů překvapeni, mnozí se ostýchají, ale když do spolupráce jdou, nelitují. Na konci se vždy ptáme, jaký měli ze spolupráce pocit a s jakou odezvou se setkali u sledujících.

Vždy se s influencerem snažíme přijít na téma, které je mu blízké a je pro něj komfortní a přirozené. Například: i po deseti letech manželství může být intimní život zase super. Nebo: i žena na mateřské dovolené se chce cítit přitažlivá. S ohledem na komunikované téma volíme produktové tipy. Vlastníci profilů pak bývají překvapeni, jaké pozitivní ohlasy na spolupráci mají a s jakou důvěrou a otevřeností se na ně sledující obracejí.

Foto: Yoo.cz Vojtěch Sláma, zakladatel a ředitel e-shopu Yoo.cz

Odměnu za spolupráci stanovujeme vždy individuálně a zohledňujeme faktory, jako je počet sledujících, interakcí nebo obsah spolupráce. Doby, kdy mohl být odměnou za spolupráci pouze barter, jsou dávno pryč. Ve většině případů se dohodneme na finanční odměně a barter je jen „třešničkou na dortu“.

Osvědčila se nám také pravidelná spolupráce. Aktuálně zhruba s dvaceti profily navazujeme kooperaci několikrát do roka. Vzájemně se známe a těšíme se nejen my, ale i sledující. Bohužel ale neplatí, že když influencer jednou na spolupráci kývne, je možné pokračovat napořád. Většina majitelů vlivných profilů chce s každým dalším partnerstvím realizovat menší plnění za větší odměnu.

Důvody, proč se spolupráce nedaří

Samozřejmě se stalo, že spolupráce zisková nebyla, takových je většina a důvody jsou různé. Jednou třeba influencerka odjela v polovině spolupráce na dovolenou a přestala se ozývat. Jindy se ukázalo, že i když měl profil přes 100 tisíc sledujících, většina z nich nebyla aktivní.

Co v takové chvíli dělat? V případě, že byly splněny veškeré podmínky, ale spolupráce i přesto nebyla zisková, ji pravděpodobně nebudeme opakovat. Pro případy, kdy se partner i přes dohodu rozhodne v průběhu realizace nepokračovat, máme platbu za aktivitu rozdělenou na dvě části. První předem a druhou po splnění všech domluvených podmínek.

Za poslední rok jsme realizovali 86 spoluprací, přičemž průměrný počet sledujících na každou z nich byl přibližně 61 tisíc. Profily, se kterými aktuálně spolupracujeme, mají něco mezi 30 a 300 tisíci sledujících. Jejich počet přitom nehraje ve výsledcích spolupráce takovou roli, protože jedna z našich nejlepších účastnic má kolem 40 tisíc sledujících a výsledky jejích kampaní bývají stejné jako u těch s 200 tisíci. Velmi záleží na tom, jakou mají sledující k profilu důvěru, jaký s ním mají vztah – a zároveň hraje roli to, jak moc se influencer snaží.

Po zavedení marketingu přes sociální sítě se zvýšily naše tržby o více než sto procent, proto si náš Instagram zaslouží špičkovou péči. Aktuálně má profil něco přes 18 tisíc sledujících. Věříme, že kdybychom byli „klasický e-shop“, měli bychom dávno mnohonásobně větší audienci.

Na Instagramu chceme umožnit nahlédnout do zákulisí sexshopu, odbourávat předsudky a bavit sledující. A sexshop může občas pobavit třeba i nešikovností. Například když jsme šly fotit pomůcky k brněnskému orloji, kterému se přezdívá obří vibrátor nebo brněnský falus, a jedna z pomůcek (anální kolík) nám nenávratně spadla dovnitř. I to se ale dá při komunikaci s fanoušky vytěžit.