Seznam bolestivě našlapuje kolem zpoplatňování internetu, ale ten přestal být zdarma už dávno

Uložit 0

Glosa Luboše Kreče: Na českém internetu vyvolal velké pozdvižení příspěvek Iva Lukačoviče, zakladatele a majitele portálu Seznam.cz a jednoho z nejbohatších lidí Česka. Na sociální síti X, na které je v posledních letech hodně aktivní, obsáhle vysvětloval, proč Seznam zavádí novou formu kvazi předplatného, a mimo jiné napsal, že „internet zadarmo tak, jak jsme jej znali dřív, končí“.

Přestože padesátiletý byznysmen komunikuje s vnějším světem takřka výhradně prostřednictvím zpráv na síti donedávna známé jako Twitter, dočkalo se jeho pojednání mimořádné pozornosti i v klasických médiích a vůbec ve veřejném prostoru. Lukačovič přitom nenapsal nic, co by nebylo dávno zřejmé, ostatně i on sám to zmiňuje: internetové služby v Česku i ve světě se už nějakou dobu uzavírají a jiná cesta není.

Když dnes přijde návštěvník na stránky Seznamu a není na něm přihlášený pod svým uživatelským účtem, musí si vybrat – buď zaplatí 79 korun a bude moct číst či vyhledávat, aniž by o něm server sbíral jakákoli data, nebo se o své údaje podělí a pak neplatí nic. V minulosti šlo brouzdat Seznamem a při tom o sobě sdílet jen minimum informací, to půjde nadále na webu Mapy.cz nebo Kupi.cz, kde se ke změnám vedení firmy zatím neodhodlalo.

Každopádně jde o přípravu na konec takzvaných cookies třetích stran, tedy mini programů, které ve vašem prohlížeči špehují, kam na internetu chodíte, a podle toho vám pak weby jako Seznam mohou zobrazovat personalizovanou reklamu. Jenže cookies to už mají spočítané, Google je ve svém dominantním prohlížeči Chrome plánuje zcela vypnout a na omezení sběru osobních dat dlouhodobě tlačí úřady v Evropě i v Americe.

Takže to, co nyní udělal Seznam, není žádná novinka. Lukačovič přiznává, že se inspirovali v Německu nebo u skupiny Meta, která něco podobného přichystala pro uživatele Facebooku a Instagramu. Další hráči se přidávají nebo přidávat budou. A nelze se tomu divit – klíč v jakémkoli byznysu je znát dobře svého zákazníka. To platí na internetu i ve večerce na rohu. Když obchodník ví, komu prodává, snáz mu ušije nabídku na míru, u níž je větší šance, že bude úspěšná.

Ostatně pohyb po internetu už dávno nebyl zadarmo, drtivá většina z nás na něm bezmyšlenkovitě odklikávala otravné lišty s GDPR upozorněním, leckde jsme zalogovaní dlouhodobě. A tam všude platíme našimi vlastními údaji. Zároveň je už dlouho patrný i trend zpoplatňování v podstatě jakéhokoliv obsahu, protože jeho výroba je drahá a jen reklama ho prostě nezaplatí.

Takže je fér si říct, že doba internetu zdarma, jak jsme jej chápali dřív, nekončí, protože skončila už dávno. Spíš teď nastává doba, kdy bude používání internetu zase o něco dražší. I proto, že na něm žijeme čím dál větší část našich životů.

Text komentáře vznikl pro ČRo Plus.