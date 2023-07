Seznam spouští fotbalovou fantasy ligu. Potěší i hokejové fanoušky, nabídne sestřihy z extraligy

S omezeným rozpočtem vytipujete ty nejzajímavější fotbalisty, složíte z nich tu nejsilnější sestavu – a pak věříte, že jejich výkony na hřišti vám přinesou body. Náplň takzvaného fantasy fotbalu v lecčems připomíná práci skutečných sportovních koučů a manažerů. Jen soupeříte na poli virtuálním a hráče nevybíráte ze skutečného kádru, ale ze soupisek všech ligových klubů. Oblíbenou online zábavu nyní nově spouští i česká internetová jednička Seznam.cz.

Fantasy liga od Seznamu právě odstartovala. Ani ne dva týdny před začátkem nejvyšší české fotbalové ligy, kterou bude sledovat. Ze Slavie, Sparty, Plzně a dalších týmů si vyberete ty hráče, u kterých očekáváte nejlepší výkony, a budete doufat, že vaši důvěru na opravdických trávnících splatí. Od toho, jak se jim bude dařit, se totiž bude ve fantasy lize dařit i vám. Jednoduchý princip už před mnoha lety okouzlil fanoušky těch nejslavnějších a největších soutěží světa, hrát fantasy fotbal můžete dokonce i v rámci Ligy mistrů UEFA.

„Jsme si vědomi toho, že fotbal je mezi Čechy velmi oblíbeným sportem a že naši uživatelé vítají podrobné informace o zápasech, hráčích a strategiích. Proto jsme také uzavřeli mediální partnerství se Slavií a nyní uvádíme i Fantasy ligu,“ říká pro CzechCrunch Libor Zajíček, projektový manažer Seznamu. Fantasy liga je pro sportovní nadšence zdarma, stačí mít účet na Seznamu. Nejlepší účastníci mohou vyhrát třeba televizi, PlayStation nebo zájezd se Slavií.

Od příští sezóny budeme přinášet sestřihy z hokejové extraligy.

Po vzoru jiných fantasy lig budete moci změřit síly na republikové úrovni i v soukromých soutěžích s přáteli. Na začátku sezony dostanete určený rozpočet – abyste prostě nenakoupili jen ty nejlepší kanonýry –, se kterým budete během ligového ročníku hospodařit. Jestli pořídíte jednu superstar a doplníte ji levnějším komparzem, nebo se pokusíte najít vyrovnaný poměr ceny a výkonu, to už je na vašich fotbalově-manažerských schopnostech.

Od projektu si Seznam slibuje navýšení návštěvnosti, zisk nových uživatelů i zvýšení loajality těch stávajících. Novinka navíc zapadá do stále větší aktivity společnosti na sportovním poli. Jen před pár týdny firma uzavřela zmiňovanou spolupráci se Slavií, u vršovického celku to navíc nemusí skončit. „Do budoucna se rozhodně nebráníme ani dalším smysluplným spolupracím v této oblasti,“ dodává Zajíček.

Další příklad většího sportovního zaměření přidává obchodní ředitel české internetové jedničky Tomáš Búřil: „Od příští sezóny budeme přinášet sestřih z českého hokeje a měli bychom zájem naše aktivity rozšířit i do dalších sportů.“ Vybrané extraligové záběry budou k vidění už v průběhu zápasů, další po jejich skončení. O expanzi do dalších sportů Seznam uvažuje také v případě fantasy hry, záležet bude na zájmu fanoušků.

Kromě samotné domovské stránky nabízí Seznam.cz sportovní obsah také na portálu Sport.cz. „Prostřednictvím sekcí se sportovní tematikou se nám daří oslovovat velmi aktivní mladší část mužské populace, která je pro nás z inzertního hlediska rozhodně zajímavá. Samozřejmě je pro nás důležité, aby u nás uživatelé trávili co nejvíce času,“ zmiňuje. Až takové ambice, že by se Seznam zapojil do stamilionového tendru na televizní práva na fotbalovou ligu, nicméně podle Búřila firma nemá: „To by pro nás nemělo ekonomický smysl.“

Populární fantasy ligu v Česku provozovala Sazka, ta však svůj projekt obsahující kromě fotbalu i další sporty letos v červnu ukončila. Za sedm let přilákala 125 tisíc zájemců. „Fantasy liga má své příznivce, kteří se jí budou jistě rádi bavit i naším prostřednictvím. Sazka bezpochyby pomohla tento formát na českém trhu budovat a my na ni rádi navážeme. Vzhledem k našemu masivnímu zásahu na českou populaci nepochybuji, že oslovíme všechny fanoušky, kteří tento typ her vyhledávají,“ říká Zajíček.