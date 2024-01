Shaquille O’Neal se dočká pocty jako Jaromír Jágr. Po vzoru legend pověsí jeho dres na strop

Uložit 0

Jako dítě rostl tak rychle, že tempu jeho těla nestačily kosti, a proto během hraní na střední škole nemotorně běhal a padal. Nakonec ale v sobě našel to, co v něm pěstoval jeho nevlastní a armádním režimem zformovaný otec: vytrvalost a disciplínu. Shaquille O’Neal z toho vytěžil maximum a zapsal se mezi velikány basketbalové NBA. I proto mu teď jeden z jeho týmů vystrojí ceremonii, na kterou může být právem hrdý. Něco podobného brzy čeká i Jaromíra Jágra.

Když hrál v barvách Los Angeles Lakers, vyhrál třikrát ligu. Když reprezentoval Miami Heat, získal také mistrovský prsten. Jinak tomu ale bylo v týmu Orlando Magic, za který hrál čtyři roky předtím, než se z něj stal jeden z nejznámějších hráčů americké NBA – a několikanásobný vítěz soutěže. Orlando Magic má však pro Shaquilla O’Neala mnohem důležitější význam.

Právě tým z centrální části Floridy ho v roce 1992 v prvním kole draftoval a prakticky ho přivedl do NBA. Vychoval ho, změnil mu život, ukázal krásy a strasti nejlepšího basketbalu na planetě. Od tohoto momentu letos uplyne 32 let, což je stejné číslo, jaké hvězdný Shaq nosil v Orlandu na dresu. A proto zřejmě přišel správný čas toto číslo jednou provždy vyřadit.

Stejně, jako to udělali Los Angeles Lakers v roce 2013 a Miami Heat o tři roky později, i Orlando Magic poctí O’Neala ceremonií, kdy slavnostně vyvěsí jeho dres na strop domácí haly, čímž formálně vyškrtne hráčské číslo 32 z nabídky. Tím pádem ho už žádný hráč Orlanda nebude nosit na svých zádech a navždycky bude spojené s 216centimetrovým O’Nealem.

In celebration of our 35th anniversary this season, we will officially retire jersey #32 in honor of Shaquille O’Neal during a postgame ceremony on Tuesday, February 13.

O’Neal becomes the first player in franchise history to have his number retired 🪄 pic.twitter.com/i5zk1b6IR9

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) January 5, 2024