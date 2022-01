Český podnikatel Jan Bednář si za oceánem od svých sedmnácti let žije svůj americký sen. Od roku 2014 ve Spojených státech buduje logistický startup ShipMonk, který e-shopům pomáhá rozesílat zásilky do celého světa a sám se koncem loňského roku vydal za hranice, když pomocí akvizice expandoval do Mexika. Nyní pokračuje dále. Díky nové transakci pokrývá celý severoamerický kontinent a první sklad získal také v Evropě.

ShipMonk během posledních osmnácti měsíců od investorů získal 355 milionů dolarů (přes 7,5 miliardy korun) které nyní využívá pro urychlení růstu i expanze, díky čemuž obsluhuje zákazníky na stále více mezinárodní úrovni. Nyní startup oznámil dokončení akvizice technologické společnosti Ruby Has Fulfillment, jež se zaměřuje na oblast logistiky přes třetí strany (takzvaně 3PL). Podrobnosti o výši transakce ale nesděluje.

Tímto krokem posiluje svou pozici ve Spojených státech, v Kanadě a ve Velké Británii a rozšíří také nabídku služeb pro firmy a značky ze segmentu direct-to-consumer (D2C), kdy zboží koncovým zákazníkům prodávají přímo výrobci a obcházejí tak prostředníky, jako jsou prodejci a e-shopy.

Platforma ShipMonk obchodníkům umožňuje outsourcovat služby logistiky, řízení zásob a zákaznických procesů i po provedení nákupu – například sledování objednávek a vrácení zboží. Spolupracující společnosti tak mohou svůj byznys škálovat jednodušeji, než kdyby se o tuto oblast staraly sami interně. Ruby Has Fulfillment portfolio služeb doplní specifickými procesy a technologiemi s možností zpracování celých objednávek na míru.

Jan Bednář, zakladatel startupu ShipMonk Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

„Růst ShipMonku žene zejména skvělá zákaznická zkušenost daná naším e-commerce a softwarovým řešením. Ruby Has Fulfillment je pro nás ideálním doplněním a investicí do služeb a technologií, které dále obohatí a vylepší nabídku našich služeb pro B2B a větší klienty,“ říká zakladatel ShipMonku, který jsme zařadili do výběru 25 startupů, jež se vyplatí sledovat.

„S boomem e-commerce prakticky do všech vertikál škálujeme naše služby tak, abychom udrželi tempo a doručili úroveň kvality a spolehlivosti, kterou naši klienti i jejich zákazníci znají a na kterou spoléhají. To platí pořád, ať už jste začínající startup, nebo dlouho fungující firma s velkými objemy a službami na míru,“ doplňuje třicetiletý Bednář, jehož startup obsluhuje přes dva tisíce klientů.

Akvizice společnosti Ruby Has Fulfillment se odehrála v listopadu loňského roku, dokončená byla až teď. Samotný Bednář o ní tajemně mluvil už několik měsíců předtím v CzechCrunch Podcastu, kde také naznačoval, že se ze ShipMonku může stát bájný jednorožec, jak se ve startupovém světě označují firmy s valuací přesahující miliardu dolarů. Zatím však konkrétní čísla a dosažené výsledky veřejně nekomentuje.

S nejnovější akvizicí ShipMonk výrazně rozšířil svou síť distribučních center. Ke stávajícím lokacím na Floridě, v Kalifornii, Pensylvánii a Mexiku teď přidává dalších osm napříč Spojenými státy, v Kanadě a Velké Británii. Nyní tak už pokrývá oblast celé Severní Ameriky a získal první fulfillmentové centrum také v Evropě.

Tím ovšem expanze na starém kontinentu nekončí, ještě letos zde chce otevřít další sklad. Ve hře je přitom lokace i v České republice, kde už teď pro startup pracuje přes 50 vývojářů. „Otevření skladu v Evropě bude pro ShipMonk obrovským krokem přes oceán a velkou výzvou v mnoha ohledech,“ uzavírá Bednář.