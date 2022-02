Shoptet a další firmy Ondřeje Tomka spojují síly a posílají ukrajinské armádě 112 milionů korun

Když Ondřej Tomek v roce 2007 prodal portál Centrum.cz, dal se na investorskou dráhu. Pustil se jak do akciového trhu, tak do startupů, kde své jmění postupně rozmnožuje. Teď se firmy, které mu patří a do kterých investuje, spojily, aby mohly co nejvýrazněji podpořit Ukrajinu v boji proti ruské invazi. Celkem Tomkovy firmy včetně Shoptetu posílají přímo ukrajinské armádě pět milionů dolarů, v přepočtu zhruba 112 milionů korun.

„Zapojit se do podpory Ukrajině jsme řešili intenzivně od samého začátku, tedy od minulého čtvrtka. Nechtěli jsme nic šít horkou jehlou. Navíc jsme viděli, že napříč firmou se zvedla vlna solidarity, mnoho zaměstnanců se začalo napřímo angažovat. Zároveň jsme jako firma hledali adekvátní způsob pomoci a jelikož jsme si všimli, že to tak mají i ostatní firmy, řekli jsme si, že by bylo dobré to probrat společně,“ uvedl pro CzechCrunch Samuel Huba, výkonný ředitel Shoptetu, v němž drží Ondřej Tomek většinový podíl.

„Každá firma má jiné možnosti, jinou velikost, jinou oblast podnikání. Proto nám přišlo ideální se sjednotit. Nemá smysl síly drobit, ale naopak v jednotě je síla,“ dodal Huba. Na významnou podporu se složily společnosti Impulse Ventures, Impulse Capital, Shoptet, Safetica, Dataddo, Effectix, Exclusive Tours a Coober Capital. Jde jak o investiční společnosti, s nimiž investuje přímo Ondřej Tomek, případně o startupy, do nichž jeho fondy investovaly. V součtu se jedná o dosud největší jednorázovou podporu, kterou české firmy oznámily.

Válka na Ukrajině se stala velkou událostí také pro tuzemské dárcovství, protože Češi už na pomoc v bojích proti ruské armádě poslali přes půl miliardy korun. V pondělí oznámila svou iniciativu ve výši 100 milionů korun finanční skupina PPF rodiny Kellnerových, která podpoří výuku ukrajinských uprchlíků. Na sociálních sítích se dokonce rozjela aukce, kde se přední technologičtí podnikatelé v čele s majitelem Seznamu Ivem Lukačovičem předhánějí, kdo pošle víc peněz. Výše zmíněná skupina firem pod patronátem Ondřeje Tomka se přitom rozhodla pomoci přímo ukrajinské armádě.

„V tuto chvíli jde o čas. Proto jsme se rozhodli, že podpoříme ukrajinskou armádu. V tento moment je nutné, aby byla schopna bránit svou zemi, která je bezdůvodně napadána. Jsme přesvědčeni, že nebojují jen sami za sebe, ale také za demokracii a za celou Evropu, minimálně v historickém kontextu za tu východní, jíž jsme součástí,“ dodal šéf Shoptetu Samuel Huba, který se do čela tuzemské internetové firmy postavil před necelým rokem, když nahradil v ředitelské roli zakladatele Miroslava Uďana.