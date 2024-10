Signal Festival provede poprvé i po Pražském hradě. Pohlédne i na něco, co by mohlo být UFO

Uložit 0

Většinou je zavalený davy turistů, kteří dychtivě procházejí všechny jeho části. Tentokrát se ale Pražský hrad zaměří na našince. A to díky Signal Festivalu, který ve svém 12. ročníku poprvé rozsvítí právě Hradčany. Netradiční podívaná startuje už ve čtvrtek večer. Šanci na prohlídku uměleckých instalací či videomappingu bude do neděle.

Na Hradčanech tvůrci světelného festivalu připravili jednu ze dvou tras Signalu, jehož mediálním partnerem je i CzechCrunch. Trasa kolem Pražského hradu čítá dva kilometry, na kterých si lidé budou moci prohlédnout sedm instalací a jeden videomapping. Ten se vůbec poprvé opře o budovu Arcibiskupského paláce na Hradčanském náměstí. Přístupný bude zdarma, jde navíc o veřejné prostranství, dostane se sem tak každý, kdo bude mít zájem.

Videomapping stvořil digitální tvůrce Filip Hodas, nazval ho Eternal Recurrence a pohrává si v něm s hranicí fikce a reality. Uměleckou instalaci doprovází hudba DJ Rida. Videomapping se na Hradčanském náměstí bude spouštět každých patnáct minut, a to od sedmi hodin večer do půlnoci.

Trasa skrze Hradčany ale začíná už v Jízdárně Pražského hradu. Tam návštěvníci najdou barevnou projekci složenou z prvků pražské architektury. Vytvořila ji korejská umělkyně Seohyo, která se inspirovala především principy tkaní gobelínů, tradiční výzdobou Pražského hradu a vzory mozaikových dlažeb. Stejně jako i další instalace na trase, je ale součástí takzvané Galerijní zóny. Do ní se lidé dostanou buď se vstupenkami Signal Plus nebo Signal VIP.

S lístky si lidé budou moci prohlédnout také instalaci ve Šternberském paláci, která je dílem Jiřího Příhody. Ten zde představuje monumentální sochařská díla. Umělec částečně žije v Novém Mexiku, a tak je jeho dílo inspirované i věcmi, které běžné oko nevidí, někdy se je ale podaří zachytit v našem prostoru. Součástí je tak videoprojekce na pozadí sochy, která připomíná létající talíř.

Ve Schwarzenberském paláci se nachází interaktivní projekce Michaela Bielického a Kamily B. Richter. Speciální je v tom, že ji lidé mohou pomocí kormidla uprostřed nádvoří ovládat sami a měnit tak prvky na zdech. Trasa je pak zakončená v galerii Kunsthalle Praha pod Hradem, kde je k vidění výstava britského uskupení UVA. To je známé i díky spolupráci s hudební skupinou Massive Attack. Výstava se jmenuje Strange Attractions a zkoumá tenkou hranici mezi řádem a chaosem.

Kdo chce jít zadarmo, může na trase kromě videomappingu zavítat do Jižních zahrad. Ty bývají podívanou samy o sobě, protentokrát je tu ale zdobí velká zrcadlící se koule, kterou stvořilo španělské studio SpY. Nejspíš se to nezdá, ale je inspirovaná egyptskými pyramidami. Instalace vychází z prvků matematiky a symboliky, které jsou přítomné nejen v pyramidách, ale celé klasické egyptské kultuře. Proporce objektu odkazují na číslo pí skryté v geometrii. Povrch koule zrcadlí svoje okolí a odkazuje také na roli kruhového zrcadla v egyptském symbolismu, kde bylo spojováno se sluncem. Jižní zahrady se mohly stát součástí trasy především díky spolupráci s Pražským hradem.

Celkem ale budou moci lidé během festivalu objevovat 22 uměleckých instalací. Letos je součástí festivalu také první ročník networgingové konference Signal Forum, během které se v Centru architektury a městského plánování (CAMP) uskuteční několik přednášek na téma technologie, nová média a věda.

Projít si bude možné také druhou z tras, která provede po instalacích skrze centrum metropole. Její součástí je druhý videomapping na Městské knihovně na Mariánském náměstí. Ten ukáže show španělsko-dánského dua Desilence s názvem The Rythm of the Ocean.