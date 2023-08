Šílenství z Číny aneb Jak bouřlivá hvězda NBA prodala vína za miliony korun během pár vteřin

Nejprve tomu nechtěl uvěřit – a sám se musel podívat na obrazovku, jestli čísla, která mu prezentovali lidé okolo, opravdu sedí. Ostatně kdo by nepovažoval za podezřelé, že se za asi čtrnáct vteřin vyprodá deset tisíc lahví vína jedné značky v hodnotě milionů korun. Jak se ale ukázalo, stačí být hvězdou NBA a být v Číně. Pak se zjevně dějí zázraky, kterým ani bouřlivák James Harden nevěří.

Harden patří mezi jedny z nejpopulárnějších basketbalistů současnosti. Fanoušci ho začali milovat hlavně za jeho téměř desetileté štace v Houston Rockets. Dnes hraje za tým Philadelphia 76ers – a byť stále patří mezi rozdílové hráče, své nejlepší roky už má za sebou. O důvod víc se ale pustit do alkoholového byznysu, kde má mnoho sportovců svůj takzvaný side hustle.

Čtyřiatřicetiletý rodák z kalifornského Los Angeles má vlastní značku vín pod názvem J-Harden Wines, na které spolupracuje s výrobcem J-Shed. Lahve vynikají výraznou etiketou s Hardenovým ikonickým plnovousem a na první pohled nepůsobí žádným uhlazeným dojmem, jak bývá u vín typické. Evokují jakousi ukřičenost a nadšení, tedy to, co je pro basketbalistu symbolické.

Nevídaný boom teď jeho vína zažila mezi čínským lidem, který potvrdil, jak ohromnou nákupní sílu má. Obzvlášť v případě, když se do rovnice zasadí Hardenovo jméno a TikTok. Během živého vysílání se totiž online celebrita Crazy Little Brother Yang posadila s Hardenem za stůl a názorně předvedla, co s Číňany udělá jednoduchá, leč silná výzva.

James Harden sold 10,000 bottles of his red wine in China. ¥436 RMB for two. All gone in 5 seconds. 😂 pic.twitter.com/3yri5DO4Vz — Chris Deng 邓健焯 (@chrislovesbball) August 15, 2023

Prakticky jim řekla, ať jdou a začnou objednávat Hardenova vína, která se prodávají za třicet dolarů, ale v baleních po dvou, tudíž za šedesát dolarů, respektive asi 1 400 korun. Právě takzvaný livestream shopping je světě čím dál oblíbenější, protože jde zpravidla o velký hon na produkty v reálném čase, který je okořeněn euforií z vyřčené výzvy od někoho, koho sledují miliony lidí.

O doslova čtrnáct vteřin později ani sám Harden nemohl uvěřit tomu, co se právě stalo. Za takto krátkou dobu bylo zadáno pět tisíc objednávek v hodnotě 300 tisíc dolarů, tedy zhruba 6,7 milionu korun. Dohromady jde o deset tisíc lahví. Lepší promo na svůj alkohol si snad Harden ani nemohl přát. A otevřel tak tím otázku, zda by neměl jít hrát do Číny.

V komunistické velmoci je basketbal totiž extrémně populární a nesmírně silnou základnu tam má i NBA, nejprestižnější basketbalová soutěž planety. Ostatně jméno Jao Ming znají snad všichni fanoušci. Harden navíc na vlastní oči viděl, že i jeho jméno má v Číně velké renomé, z čehož by mohl těžit byznysově. Možná ale jde o příliš unáhlené scénáře.

Obecně se ví, že Harden není aktuálně ve Filadelfii spokojen – a dal to najevo právě před několika dny, kdy se veřejně opřel do svého šéfa Daryla Moreyho, kterého nazval lhářem, a to prý kvůli údajnému slibu, který měl být v rozporu s pravidly platového stropu ligy. Harden dokonce začal i vyhrožovat, že nebude plnit svou smlouvu, platnou ještě jeden rok, pokud nebude vyměněn do jiného klubu.

NBA začala celou věc šetřit, na nic konkrétního ale nepřišla. Hardenovi se navíc jeho výhružka stala poměrně drahou, protože mu za ni byla ze strany vedení asociace udělena pokuta 100 tisíc dolarů. Co ale na tom, když si na takové peníze dokáže přijít z prodeje vín za pár vteřin během živého vysílání na sociálních sítích.