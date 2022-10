Skanska postaví v Radlicích Dřevák. Stavba z dřevěných desek ušetří emise za víc než 345 aut ročně

Dřevák může být bota nebo nepříliš bystrý člověk, nově to ale bude také budova. Skanska totiž chystá první bytový dům, který bude jen ze dřeva, ponese název Radlický Dřevák a domov poskytne v osmdesáti bytech. Dřevo si chce švédský developer v Česku vyzkoušet a zjistit, jaký má potenciál. Už teď ale společnost chystá navazující projekt v podobě komerční budovy, která má stát rovněž v pražských Radlicích.

Projekt je součástí dlouhodobé strategie, která firmě velí stavět v uhlíkové neutralitě. K tomu všemu mají dopomoci především inovace, nové materiály i technologie. Dřevo se k tomu bezvadně hodí. V novém projektu má ušetřit až 560 tun oxidu uhličitého – to je o 28 procent méně než u klasických budov.

Budova navíc po dobu, co bude stát, uchová ve dřevě asi 1 400 tun oxidu uhličitého, což podle Skansky odpovídá emisím, které vyprodukuje 345 benzínových osobních aut za rok.

Dřevák využívá konkrétně dřevěné CLT desky, což jsou v podstatě křížem lepené desky, jejichž výhodou je minimální materiálová ztráta nebo vysoká konstrukční pevnost. Mají ale ještě jeden benefit – pomohou urychlit výstavbu, a to klidně o čtvrtinu standardní doby.

Foto: Skanska Projekt se skládá z jedné dřevěné a dvou tradičních budov

„CLT desky dávají možnost stavět až dvacetipatrové budovy. V zahraničí je dřevo ve výstavbě prosazováno čím dál častěji, v tuzemsku zatím přísné požární normy povolují pouze čtyři patra a maximálně dvanáctimetrovou výšku. Přitom z pohledu požární bezpečnosti jsou CLT panely stejně bezpečné jako stavby realizované tradičně,“ uvádí projektový manažer Skansky.

Panely mají být využity i jako pohledový materiál, stejně tak pro některé interiérové příčky. Zároveň z nich vznikne také veřejné prostranství v místě. Dřevo tak nahradí zhruba polovinu celkového objemu jindy využitého betonu. Dohromady Skanska využije 1 600 kubíků dřeva. Budova je každopádně vystavěná na železobetonovém monolitickém podnoží. Bude mít čtyři patra.

Firma se pro svůj nový projekt spojila s architektem Jakubem Cíglerem, který je autorem podoby Dřeváku. „Použití dřevěné konstrukce místo betonu nebo ocele je jedním z mnoha nástrojů, jak nalézt udržitelnější řešení. Není to ale to jediné, co by měl dnes projekt obsahovat. Musíme také hledat cesty, jak snížit spotřebu energie v budově, hospodaření s vodou uvnitř i venku,“ říká architekt.

Dřevák přesně tam směřuje. Cílí na mimořádně nízkou energetickou náročnost v nejvyšší kategorii. Oproti referenční budově by se v nízkoenergetické stavbě měla spotřeba snížit až o čtyřicet procent. To je dílem zateplení budovy či izolačního trojskla. Díky exteriérovým žaluziím by tu v létě mělo být snesitelněji, stínění zajistí o pět až sedm stupňů méně. Samozřejmostí je také rekuperace, která má přinést čistý vzduch a pomáhá neplýtvat teplem.

Foto: Skanska Dřevo je využíváno i na některé interiérové příčky

Skanska už si dříve ve svých projektech ozkoušela také systém s šedou, tedy recyklovanou vodou. Ta má v Dřeváku snížit spotřebu vody o čtvrtinu. Zároveň projekt šedou vodu využívá také pro předehřívání teplé užitkové vody, což má zajistit menší spotřebu plynu, díky využití fototermických panelů až o polovinu.

Roli sehraje rovněž dešťovka. Projekt počítá s akumulačními nádržemi, které pojmou až 135 tisíc litrů. Hodit se budou na zalévání zelené střechy, která má snížit náklady na chlazení budovy a také zlepšit místní mikroklima. S tím vším má pomoci také dřevo, které umí stabilizovat klima a vlhkost v místnostech a dobře tepelně izoluje. Prostor je pak vhodnější pro alergiky i astmatiky.

Skanska ve svém projektu počítá i se společnými prostory. Mezi nimi bude například dětská skupina na hlídání nebo koutek pro kutily. Ve vnitrobloku budou k dispozici dětské prolézačky a lavičky k odpočinku.

Foto: Skanska Projekt vznikne na radlickém brownfieldu

Dřevák vyroste na radlickém brownfieldu spolu s dalšími dvěma stavbami, které ovšem budou postaveny tradičně. Dohromady tak vznikne 177 bytů. Od toho si společnost slibuje, že bude moci porovnat dvě různé stavební technologie.

„Nejen z hlediska rychlosti výstavby, ale především redukce uhlíkové stopy. Předpokládáme přitom, že si ověříme, že dřevo může do budoucna nahradit výraznou část konvenčních materiálů, které více zatěžují životní prostředí,“ sdělil generální ředitel Skansky Petr Michálek. Stavět by se nový projekt mohl začít v roce 2024, přičemž hotovo by mělo být o dva roky později.