Skanska začíná stavět Modřanský cukrovar podle Chybíka a Krištofa. Bude o ekologii a pro lidi

Vysoké tovární komíny v Praze už automaticky neznamenají, že v jejich okolí je zanedbaný nevyužitý brownfield. Čím dál častěji zůstávají jen jeho připomínkou, zatímco kolem nich rostou živoucí moderní čtvrti. Stejně je tomu v projektu Modřanského cukrovaru od Skansky, který se právě začíná stavět.

Komín tu zůstane jako upomínka na cukrovar z roku 1861. Od té doby ale ve Vltavě uplynula spousta vody a v Modřanech nyní švédský developer sází především na udržitelnost a prostor pro chodce. To první přitom sehrává poměrně velkou roli.

Skanska budoucím obyvatelům slibuje propracovaný systém hospodaření s pitnou, dešťovou i užitkovou vodou. Dešťová voda nebude vedená do kanalizace, kudy by odtekla pryč, ale vsákne se do země díky propustným povrchům a terénním úpravám. Pak se odpaří anebo steče do akumulačních nádrží.

O využití šedé vody se v projektech mluví horem dolem, v případě Modřanského cukrovaru má ale jít o první, kde půjde recyklovaná voda využít i na praní prádla v automatických pračkách. Dosud se využívala především pro splachování. Voda se bude recyklovat přímo v areálu.

Foto: Skanska Centrálním místem čtvrti má být multifunkční náměstí

„Připojujeme dvoje rozvody vody a obyvatelé se mohou sami rozhodnout, jaký typ vody chtějí pro praní využívat,“ líčí Miroslav Kobera ze Skansky. A přidává výpočty. Pokud si obyvatelé zvolí využití recyklované vody, mohou ušetřit šest procent denní spotřeby vody pitné.

Pokud budou šedou vodu používat i na splachování, pak to bude dohromady až 47 procent úspory. Vzhledem k tomu, že průměrná spotřeba na jednoho obyvatele Prahy je 109 litrů, může se tak ušetřit až 51 litrů pitné vody denně.

V Modřanském cukrovaru myslí i na úsporu energie. Na střechách bude 24 fototermických panelů, které se postarají o ohřátí teplé vody. Na fasádách vystavených přímému slunečnímu záření přibudou exteriérové žaluzie, které mají snížit teplotu v bytě o pět až sedm stupňů. Počítá se i s rekuperací, která zajistí čerstvý vzduch. Střechy pak pokryje zeleň, a to na celkové ploše tří tisíc metrů čtverečních.

Skanska také i v Modřanech využívá svého vynálezu, kterým je takzvaný rebetong, tedy recyklovaný beton. Vyrábí se ze stavební suti a nahrazuje přírodní kamenivo. Společnost ho použije na nosné konstrukce, ale i na fasády. Je vypočítáno, že jen na projektu cukrovaru se díky tomu ušetří až 1 750 kilogramů kameniva na každý kubík betonu.

Modřanský cukrovar by ale měl být unikátem i vzhledem k tomu, jak se v něm budou lidé pohybovat. Naprostý prim totiž budou mít chodci. Silnic je tu minimálně a slouží jen k tomu, aby se lidé dostali do garáží. Jinak tu jsou auta zapovězena.

Švédská společnost také již dříve oznámila, že v Modřanském cukrovaru si bude moci zájemce koupit jen jeden byt. Pokud by jich chtěl více, firma ho vyzve, ať počká na další etapy. Cílem je zabránit skupování nemovitostí na investici. Developer tím chce docílit toho, aby v projektu dobře fungovaly sousedské vztahy.

Foto: Skanska Cukrovar je v těsném sousedství řeky

Skanska s projektem sáhla po oceňovaném mladistvém studiu Chybík+Krištof. „Poblíž dochovaného komínu jsme vytvořili nové centrum, které definují tři objekty inspirované originálním cukrovarem – dvojice výrobních hal a filtrovna,“ popisují architekti.

„Silueta připomíná původní zástavbu a historický odkaz místa slouží jako orientační bod z dálkových pohledů a vytváří přirozené náměstí pro celou oblast včetně sousední Čechovy čtvrti,“ dodávají.

Kromě toho navrhli polootevřené vnitrobloky, kde budou k dispozici lavičky a prvky drobné architektury. V horním patře jednoho z domů bude terasa se sezením a vyvýšenými záhony. Přístupná bude obyvatelům.

Foto: Skanska Projekt počítá i se sdílenými terasami

A výhodou je samozřejmě přítomnost Vltavy. Většina bytů bude mít výhled právě na řeku. Součástí projektu má být rovněž revitalizace nábřeží. Přibudou schody k vodě i místa pro grilování.

Skanska začíná s výstavbou první etapy projektu, která počítá s domy na více než deseti tisících hektarech, kde vzniknou dva bloky. V prvním budou tři domy o třech až čtyřech nadzemních podlažích, v druhém pět domů s pěti podlažími. K dispozici budou byty od 1+kk až po pět místností s kuchyňským koutem. V nabídce jsou rovněž mezonety.

Dohromady dá Skanska k dispozici 112 bytů, k tomu sedm nebytových prostorů. První nájemníci se budou moci nastěhovat v roce 2024. Prodaná je nyní víc než polovina bytů. Některé budou mít soukromé předzahrádky, jiné střešní terasy. Investice činí 970 milionů korun.