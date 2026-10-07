Sklář František Jungvirt rozsvítil slavnou funkcionalistickou vilu. Svá díla proměnil v designová svítidla
Jeden z nejvýraznějších českých sklářů současnosti poprvé vytvořil kolekci autorských svítidel. Vystavuje ji ve Volmanově vile.
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Barevné skleněné vázy Františka Jungvirta už řadu let zdobí české i zahraniční interiéry. Sklářský výtvarník k nim teď poprvé přidává ucelenou kolekci autorských svítidel. Představuje ji v rámci letošního festivalu Designblok, jehož ústředním tématem je Světlo, a místo klasické městské galerie s nimi zamířil do funkcionalistické Volmanovy vily v Čelákovicích.
O vlastních svítidlech podle svých slov přemýšlel už roky. Zatímco u váz se soustředil na to, jak jejich sklo chytá denní světlo nebo odlesky z okolí, světelný zdroj teď umístil dovnitř. Skrz barevné a broušené sklo světlo sám tvaruje a dává mu konkrétní náladu.
K rozhodnutí zkusit něco nového ho navíc rozhoupali i architekti a designéři. „S mými vázami už ve svých projektech pracovali a líbilo se jim, jak vypadají. Chtěli ty samé tvary přenést do většího měřítka a udělat z nich rovnou fungující světla,“ popisuje Jungvirt. Výsledná kolekce tak přímo navazuje na jeho tři nejoblíbenější řady váz. V nových lustrech a lampách lidé poznají čisté linie minimalistické edice Garden Basic, která sází na jemné zemité odstíny. Hravější polohu zastupují vlnité křivky řady Toy, které připomínají tekutost roztaveného skla. A třetím pilířem je navázání na edici Bloom z rubínového skla s tvarem srdce, která interiér zaplaví hřejivým, intimním světlem.
Tradiční řemeslo i rukopis zůstávají stejné jako u váz. Každé svítidlo vzniká ručním foukáním do dřevěných forem, po kterém následuje ruční broušení, zmatnění nebo leštění do vysokého lesku. Výsledný skleněný objekt je pak osazený na míru navrženou kovovou monturou. V interiéru přitom svítidla podle Jungvirta nabízejí velkou variabilitu.
„Mohou fungovat jako komorní solitéry nad nočním stolkem či ve čtecím koutku, ale dá se z nich poskládat i velká kaskádovitá instalace pro osvětlení hotelových lobby nebo komerčních prostor,“ vysvětluje. Pro třicetiletého skláře jde o další krok směrem k velkým architektonickým zakázkám na míru.
Propojení s funkcionalistickou ikonou
Spojení s Volmanovou vilou v Čelákovicích nevzniklo náhodou. Dům navržený na konci 30. let minulého století architekty Jiřím Štursou a Karlem Janů pro továrníka Josefa Volmana s Jungvirtem spolupracuje dlouhodobě. Jeho vázy zdobí tamní pokoje od roku 2022, kdy se vila po rozsáhlé rekonstrukci otevřela veřejnosti.
„Nechtěli jsme původní stav pouze obnovit a vilu v něm zakonzervovat. Prostor má obrovský potenciál k rozvoji a propojení interiéru s mladými umělci pro nás byla přirozená volba. Pokračujeme tak v odkazu Josefa Volmana, který také věřil mladým tvůrcům,“ vysvětluje Zuzana Kadlečková, kurátorka a předsedkyně spolku Volmanova vila.
Instalace je ve vile k vidění od 7. do 31. října v rámci pravidelných komentovaných prohlídek. Poté se nová svítidla přesunou do Jungvirtova showroomu PARVI Cibulka v pražských Košířích a v lednu 2027 je čeká mezinárodní premiéra na veletrhu Maison & Objet v Paříži.