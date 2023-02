Skupina Smarty vyrostla o třetinu a utržila 4,2 miliardy. Ve velkém investovala do herních prodejen JRC

Skupina Smarty Brands zabývající se obchodem s elektronikou a počítači loni zvýšila obrat o 30 procent na 4,2 miliardy korun. Loni otevřela jedenáct nových kamenných prodejen pro e-shop Smarty.cz a největší českou síť herních obchodů JRC, navíc výrazně posílila prodej firemním zákazníkům.

„Loni jsme ve velkém investovali do vybudování nových kamenných prodejen ve spojení Smarty.cz a JRC. Otevřeli jsme jich jedenáct po celém Česku a letos v tom budeme pokračovat. Z čísel a prvotních reakcí lidí vidíme, že expanze do kamenného retailu byl krok správným směrem,“ uvedl zakladatel a majitel Smarty Petr Syrůček. Připomněl tím novou koncepci obchodů, která obě značky propojuje a jež má propojovat prodej, servis i gaming.

Do skupiny patří také prodejce Apple iWant, který loni otevřel novou prodejnu v Brně. Letos v únoru chystá otevření první prodejny Apple Premium Partner v centru Prahy na Václavském náměstí v paláci Koruna. Prodejny v konceptu Apple Premium Partner jsou druhou nejvyšší variantou prodejen Apple, výše už jsou jen takzvané Flagship Stores ve světových metropolích, které provozuje přímo Apple.

Divize B2B Smarty loni zvýšila obrat o třetinu na 1,3 miliardy korun a obhospodařuje více než 13 tisíc firemních zákazníků. „V letošním roce chystáme posílit naši pozici v IT, rozšířit tým konzultantů a nabídnout firemním zákazníkům plný servis na úrovni ICT. Očekávat mohou interní oddělení služeb pro zákazníky, a to i na úrovni síťových prvků a konferenčních řešení. Také připravujeme technický helpdesk, který by se měl spustit v příštím roce,“ dodal šéf divize Radek Jonák.

V letošním roce je cílem Smarty pokračovat v expanzi do kamenného maloobchodu. Plánuje otevřít další prodejny Smarty.cz a JRC například v Mladé Boleslavi, Hradci Králové a Ostravě. Část prodejen iWant projde přerodem na koncept Apple Premium Partner. Společnost založil Syrůček v roce 2012. V roce 2021 získala značku a síť prodejen JRC, které postupně integruje do své sítě. Smarty Brands nabízí také vlastní značku počítačů TIGO.

Za rok 2021 Smarty zveřejnilo tržby ve výši 3,2 miliardy korun, tehdy to byl růst o 41 procent. Za ten ve velké míře vděčilo akvizici sítě zmiňovaných obchodů JRC, ke které došlo předloni v létě. Od té doby se Syrůčkově skupině navíc povedlo zvrátit nepříznivý vývoj tržeb herních prodejen, od převzetí Smarty měly meziročně vyrůst dokonce o 50 procent.

S přispěním ČTK.