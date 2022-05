Spojení elektroniky a gamingu. Miliardové Smarty po akvizici JRC představilo nový koncept prodejen

Skupina Smarty Brands zakladatele a majitele Petra Syrůčka na trhu vyrostla do třímiliardového byznysu zejména díky e-shopu Smarty.cz a prodejci zařízení Apple iWant. V loňském roce k nim díky akvizici přidal také herní obchody JRC a nyní zahájil expanzi na maloobchodním trhu s elektronikou a gamingem.

„Jde o kombinaci, která u nás zatím neexistuje. Lidé najdou na jednom místě to nejlepší ze Smarty.cz i oblíbenou značku JRC se širokou a zavedenou nabídkou pro gaming,“ popisuje synergii značek Syrůček s tím, že expanze do kamenného světa má podpořit další růst skupiny – ta přitom loni meziročně vyrostla o jednu miliardu na celkové 3,2 miliardy korun.

Nová síť fyzických obchodů má propojovat prodej, výdej zboží i servis zákazníkům, a to v sortimentu značek Smarty i JRC. Současné prodejny herní společnosti postupně nahradí větší a modernější obchody, kde si zákazníci budou moci vybrat a vyzkoušet mobilní telefony, počítačové hry i konzole, koupit herní merch a zároveň se s prodejcem poradit, jak co nejlépe na míru sestavit vlastní počítač či třeba jak si zařídit chytrou domácnost.

„Devět let jsme pracovali a budovali silnou zákaznickou základnu. Nabírali jsme také zkušenosti s provozováním špičkových prodejen, služeb a servisu díky naší spolupráci se značkou Apple. Nyní toto vše využijeme pro další expanzi do retailu s elektronikou. Otevíráme nové prodejny, máme novou vlastní značku počítačů TIGO a připravujeme i vlastní značku příslušenství. Chceme být jedním z klíčových hráčů na trhu,“ nastiňuje Syrůček.

Nový koncept prodejny vizuálně rozděluje do dvou částí – černá se věnuje gamingu, bílá patří Smarty. První takový obchod prodejce představil v OC Europark v Praze-Štěrboholích. Do srpna jich plánuje otevřít celkem šest, další dva v Praze doplní po jednom v Olomouci, Hradci Králové a Teplicích. Do konce letoška má po republice fungovat deset obchodů a za dva roky kolem čtyřiceti, a to kromě Česka i na Slovensku.

„Naší další značkou je iWant – autorizovaný prodejce značky Apple. A všichni víme, že nakupování značky Apple je zážitek. Zkušenosti z provozu těchto prodejen jsme promítli do tvorby nové sítě Smarty.cz. Věříme, že nákup elektroniky musí být rituál, který si lidé užijí,“ dodává Syrůček.