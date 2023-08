Skvěle hodnocená deskovka Assassin’s Creed vyšla v češtině. Udělá z vás zabijáky benátského bratrstva

Napříč staletími lidské historie se táhne skrytý konflikt templářů a asasínů. Dějiny, jak je znáte, jsou lež. Život nejedné historické osobnosti skončil jinak, než jste se učili ve škole. Skrytou čepelí vraha v kápi. Napínavý příběh známé značky Assassin’s Creed baví ve videohrách zasazených od starověku až po blízkou budoucnost. Z digitální podoby se dostal i do té papírové a plastové – v deskové hře Assassin’s Creed: Brotherhood of Venice, která právě vyšla v češtině.

Koncem roku 2019 se objevila na Kickstarteru, kde vybrala přes dvacet milionů korun. Následně vyšla v angličtině. Nyní stolní adaptace slavné videoherní série Assassin’s Creed: Brotherhood of Venice přichází do českých obchodů v lokalizované verzi. Promění vás a až tři další spoluhráče na obávané asasíny, kteří (většinou) ze stínů ovlivňují svět. Tedy v případě deskové novinky alespoň jeho část, Benátky v době renesance.

Assassin’s Creed: Brotherhood of Venice je k mání za cenu okolo 3 300 korun. Za ty získáte zážitek v kulisách, které budou znalcům předlohy docela známé. Itálie na pokraji novověku totiž hostila Assassin’s Creed II i třetí díl úspěšné značky – který nesl právě podtitul Brotherhood a na jehož děj deskovka částečně navazuje. Stejně jako ve hrách od vývojářů z Ubisoftu se budete plížit, bojovat, unikat pronásledovatelům anebo využívat roztodivné vynálezy génia Leonarda da Vinciho. A možná se objeví i Ezio Auditore!

„Hráče čeká postupné odemykání obsahu s přidáváním herních mechanismů. Abyste do hry pronikli, není třeba se předem prokousávat složitými pravidly, hra vás sama sebe naučí hrát během prvních pár misí,“ říká pro CzechCrunch Michal Ekrt, zástupce společnosti Blackfire, jež u nás Brotherhood of Venice vydává. Zmiňovaných misí hra obsahuje šestadvacet, každá má zabrat mezi třiceti minutami a hodinou a půl.

Procházet jimi můžete v režimu pro sólo hráče či s přáteli po boku a ujmete se role titulních asasínů s různými schopnostmi, které budete postupně vylepšovat. Pětici plastových figurek hlavních hrdinů doplňuje 139 kartonových postaviček dalších obyvatel herního světa, povětšinou vašich obětí. Na hracím plánu pak nechybí ikonické prvky série jako vysoká věž pro obhlédnutí situace nebo střechy domů, po nichž utečete před nepřáteli.

Příběh snad každého dílu Assassin’s Creed je plný tajemství, ani deskoherní zpracování není výjimkou. Vedle čtyř stovek karet vybavení či dovedností naleznete v krabici i šest obálek. Skrývají jména vašich cílů? Tajemství řádu templářů, se kterým asasíni po stovky let na pozadí historických událostí bojují? To odhalíte až při hře. Standardem u podobně příběhově založených titulů je pak možnost váš dosažený postup snadno zaznamenat, abyste při dalším setkání s přáteli mohli na odehrané kapitoly navázat.

Obsah na desítky hodin zábavy nyní na hráče díky Blackfire čeká v české lokalizaci. „Hlavní překladatel byl Jakub Mařík, který není herní komunitě úplně neznámý. Pro nás pracuje už poměrně dlouho, ale pokud bych ho měl přiblížit někomu, kdo ho nezná, tak pracoval třeba na překladu knihy Zaklínač a jeho svět,“ zmiňuje Ekrt. „Jinak to pro nás byl běžný lokalizační projekt, nebyla tam žádná úskalí. S vydavatelem hry spolupracujeme dlouhodobě, takže Assassin’s Creed jsme dostali doslova na stříbrném podnose,“ dodává.

Pro tvůrce hry ze studia Triton Noir je Brotherhood of Venice už druhou stolní adaptací digitálního díla. Jejich V-Sabotage sice není oficiální předělávkou, ale je velmi silně inspirovaná taktickou legendou Commandos: Behind Enemy Lines, jejíž první díl nedávno oslavil 25 let. Však také deskovka prvně dostala název V-Commandos. Na serveru BoardGameGeek, obdobě IMDB či ČSFD pro deskové hry, si mezi přísným publikem vysloužila velmi pěkných 7,7 z deseti. Assassin’s Creed: Brotherhood of Venice je dokonce ještě lepší se skóre 8,4 bodu.

Benátské bratrstvo není první stolní hrou podle známé předlohy, už v roce 2014 vyšel Assassin’s Creed: Arena. Na rozdíl od skvěle přijaté novinky se ale nesetkal s příliš nadšenými ohlasy. Populární videoherní série, která čítá tucet hlavních titulů – další už se chystají – a ještě více spin-offů, dala vzniknout také komiksům, románům a filmovému zpracování. Assassin’s Creed s Michaelem Fassbenderem v hlavní roli nebyl kdovíjak oscarové dílo, ale na poměry herních snímků ušel a uměl pobavit. Podle recenzí se ale u stolní hry pobavíte mnohem víc.

K deskovce na motivy Assassin’s Creed se také už zakrátko přidá další adaptace jiného slavného jména. Blackfire připravil české vydání stolní hry Zaklínač: Starý svět. Její lokalizace mimochodem dala domácím vydavatelům pořádně zabrat. „Assassin’s Creed oproti tomu byl vlastně celkem pohodová záležitost. Po lokalizaci Starého světa už asi nikdy nic nebude větší a náročnější,“ popisuje Michal Ekrt.

Stolní Zaklínač na Kickstarteru uspěl ještě víc než asasíni – dva roky nazpátek od komunity vybral 160 milionů korun. A to, že deskovým hrám se na crowdfundingu nesmírně daří, před pár týdny ukázal i stolní simulátor soubojů obřích obrněnců BattleTech. Rozšíření pro téměř čtyřicet let starou hru se taktéž dostalo do top 20 nejúspěšnějších kampaní na Kickstarteru.