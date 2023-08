Hráli jste Magic: The Gathering? Pak jste byli – nebo možná stále hrajete a stále jste! – součástí jednoho z nejpopulárnějších herních fenoménů i fenomenálního úspěchu, který dnes slaví 30 let. Je to story o okamžitém úspěchu hry, jaká tu do té doby nebyla. A pár kapitol tohoto příběhu o miliardách dolarů i milionech fanoušků bylo dokonce napsáno česky.

Máte balík vybraných karet. Ty představují fantastická monstra, mystickou magii, hrdinné bojovníky nebo mocné artefakty. Každá má pod ilustrací napsaný svůj zvláštní účinek s různým vlivem na hru. Některé vám umožní získat kouzelnou energii k zahrání dalších a silnějších karet, jiné přímo pomáhají v porážce vašeho protivníka. Ty základní seženete za pár korun. Jiné jsou tak vzácné, že jejich cena se šplhá do milionů dolarů. A o miliony hrají i profi hráči v turnajích.

Magic: The Gathering je prostě obrovský byznys, kolem kterého se točí hráči, fanoušci i sběratelé. Přesto zůstává jedinečnou karetní strategií. „Je to skvělá hra. Poměrně jednoduchá, ale zároveň komplexní. Také člověku dává prostor k tomu byt kreativní. Pomůže s rozvojem logického myšlení i anglického jazyka. A myslím, že je hodně zaměřená na sociální složku. Však už to slovo gathering v názvu znamená také setkání nebo shromáždění,“ říká pro CzechCrunch jeden z nejlepších českých hráčů Ondřej Stráský.



Jsem patnáctý nejvýdělečnější hráč historie. Díky Magicu jsem si přišel asi na deset milionů.

Přesně před třiceti lety vyslal autor Magicu Richard Garfield své dílo do světa. Byl to nadšenec do stolní hry na hrdiny Dungeons & Dragons, držitel doktorátu z matematiky a do té doby amatérský designér deskových her. Všechno to se v Magicu spojilo. Garfield spolu s tehdy ještě maličkým herním vydavatelstvím Wizards of the Coast – tím, co je dnes součástí giganta Hasbro a má pod palcem právě i D&D – navíc dobře vnímal potenciál, který v sobě produkt skrýval. Hra, kterou můžete do budoucna takřka nekonečně rozšiřovat novými kartami? To bylo prakticky bezprecedentní – a hlavně to znělo slibně!

Pátého srpna roku 1993 na konferenci Gen Con, na tom největším americkém svátku všech stolních hráčů, svou hru Garfield představil nejširší herní veřejnosti. Předcházely tomu dva roky vývoje. Krátce před Gen Conem už navíc Wizards vyrazili na propagační miniturné po specializovaných obchodech. Pomalý začátek brzy vystřídal strmě stoupající zájem distributorů i hráčů. „Sledovali jsme, jak nám to roste před očima. Když jsme dorazili do jednoho obchodu, kde čekalo snad padesát lidí, cítili jsme se jako rockové hvězdy,“ vzpomínal před pár lety Peter Adkison z Wizards of the Coast.

Ale až velká premiéra na Gen Conu byla tím pravým vyvrcholením jejich snah. Než akce během pár dní skončila, vyprodali všech 2,5 milionu karet. Přitom na masivně populární událost karty nejprve vůbec nedorazily. Náklad se o den opozdil. Takže když náklaďák dorazil, už všude postávali nedočkaví zájemci. „Ptali se nás, jestli nechceme pomoct. Také jsme hned začali prodávat, vypisoval jsem účtenky a kasíroval lidi,“ prohlásil Adkison. A zákazníky do vykládání balíků navíc skutečně zapojili. Mimochodem, aktuální ročník Gen Conu právě probíhá – už dlouhé roky ho vlastní právě Adkison.

O dva měsíce později od osudového srpna už Garfield a Adkison definitivně věděli, že stvořili fenomén. Oslavili deset milionů prodaných „magiců“. Nabídka zdaleka nestíhala poptávku. Přišel první dotisk, poté první rozšíření inspirované arabskými příběhy Tisíce a jedné noci. Během třiceti let pak následoval bezpočet dalších. Tu stylizovaných do klasického fantasy, jindy do hororu či steampunku, případně stvořených podle licencovaných značek, třeba Pána prstenů. Čtyři roky po vydání měli Wizards na kontě dvě miliardy prodaných karet, získali na svou hru patent a zakrátko je za 325 milionů dolarů koupilo Hasbro, pod kterým generují obrovské peníze dodnes.

Jediná karta za padesát milionů a český mistr světa

Ona zmínka o Pánovi prstenů není náhodná. Nejnovější sada Magicu s tímto tématem totiž v těchto dnech přinesla další historický zápis do bohatých dějin kultovní hry. Kromě herního aspektu je Magic: The Gathering také sběratelskou záležitostí, kdy karty, které vyšly v nejomezenějších počtech, mají až astronomickou cenu. A v jednom jediném balíčku spojujícím Magic: The Gathering a Pána prstenů se nacházela speciální karta Prstenu moci, okolo kterého se točí knihy J. R. R. Tolkiena. Žádná jiná neexistuje, jen tato.

Před pár týdny jistý šťastlivec jménem Brook Trafton nejcennější Prsten nalezl. Několik dní nazpět ho od něj za částku přesahující dva miliony dolarů, tedy okolo 50 milionů korun, koupil rapper a vášnivý sběratel Post Malone. Stanovil tak rekordní cenu za kartičku Magicu. A dokonce už podruhé. Loni totiž hudebník utratil zhruba třetinovou částku za raritní kartu Black Lotus podepsanou výtvarníkem, který k cennému a vzácnému kousku stvořil ilustraci.

Říká se, že s Magicem se nedá úplně skončit. Zatím se to mi potvrzuje.

Okolo Magicu se prostě točí velké peníze. Ale nejen (ačkoliv především) v prodeji karet. Promyšlená a propracovaná hra rychle dala vzniknout i honorovaným soutěžím. Loňské mistrovství světa v Magic: The Gathering lákalo soutěžící na prize money ve výši 250 tisíc dolarů. V nadcházejícím, už devětadvacátém ročníku, který odstartuje v září, se bude hrát o půl milionu. Kromě nejprestižnějšího turnaje jsou každoročně pořádány desítky dalších. Mimo profi scénu pak odhady hovoří o více než čtyřiceti milionech členech karetního kultu.

A protože Magic je celosvětový fenomén, nikoho nepřekvapí, že se soutěžení účastní i čeští či slovenští hráči. Loni se na třetím místě světového šampionátu umístil Jakub Tóth, který si tím přišel na pětadvacet tisíc dolarů, okolo půl milionu korun. O rok dříve a o místo níž skončil Ondřej Stráský, jediný český hráč, který se MTG věnuje zcela naplno. A v počátcích hry mělo Česko dokonce světového šampiona. V roce 1997 se mistrem světa stal Jakub Šlemr, který ale kouzelné karty později vyměnil spíš za ty pokerové.

Z gymnázia mezi nejlepší hráče Magicu

„Celá komunita se navzájem dobře zná. Ondra Stráský, Ivan Floch, Standa Cífka a Jan Kotrla jsou jedni z mých nejlepších kamarádů. Díky nim umím Magic tak nějak obstojně hrát,“ vyjmenovává pro CzechCrunch nejznámější české a slovenské hráče současnosti Jakub Tóth. „Ivan mě naprosto výborně koučoval na minulý turnaj. Se Standou jsem několik let pracoval. A s Ondrou zrovna plánujeme, jak se budeme připravovat a bydlet ve Vegas na mistrovství světa,“ dodává.

Blízkost domácích hráčů potvrzuje právě i Ondřej Stráský: „Ivan je můj spolubydlící, Kubovi jsem teď byl na svatbě. Ale česká profesionální komunita je poměrně malá. Bohužel už je extrémně těžké se hraním Magicu živit, soutěžní scénu Wizards of the Coast přestali tolik podporovat.“ Zatímco Stráský je zcela profi hráčem, Tóth se navíc profesně věnuje equity tradingu. Tím připomíná, že ačkoliv Magic: The Gathering obsahuje prvky náhody, je to promyšlená, propracovaná hra vyžadující strategii.

„Vždy mi přišlo, že tyhle činnosti na sebe dobře navazují,“ srovnává hru a risk management nebo finanční analýzu. Oba hráče, kterým do třicítky ještě zbývá pár let, ale jinak spojuje třeba jejich cesta k Magicu. Ke hře se dostali jako náctiletí gymnazisté. Tóth se pak ve čtrnácti letech kvalifikoval na velký turnaj na Havaji. Stráský do stejné destinace zamířil o několik let později. Pro oba to byl první velký krok na profi scénu.

Foto: Wizards of the Coast Ukázka karet z rozšíření pro Magic: The Gathering na motivy Pána prstenů

„Za kariéru jsem vyhrál něco kolem sto tisíc dolarů, all-time money list mi teď ukazuje 160. místo. Ale pro mě je to spíš hobby. Většina peněz padla na letenky, ubytování a zážitky. Což je ale super,“ glosuje Jakub. Zato u Ondřeje seznam nejlépe vydělávajících hráčů Magicu ukazuje téměř půl milionu dolarů, dnešním kurzem přes deset milionů korun. „Jsem patnáctý nejvýdělečnější hráč historie, z Čechů těsně za Martinem Juzou. Dobrým výsledkem na turnaji ve Vegas bych ho mohl překonat,“ říká. Na prvním místě kraluje brazilský mág Paulo Vitor Damo da Rosa s milionem dolarů.

Zajímavostí je, že sami profi hráči nejsou majiteli kdovíjak drahých sbírek vzácných karet. „Nevlastním prakticky žádné, na turnaje si je většinou půjčím. Obecně mi to někdy připadá trochu šílené, kolik některé karty stojí. Ale holt je to z velké části sběratelská hra. Celá sága s Prstenem mi ale přijde jako geniální marketing. I vzhledem k tomu, že ho nakonec získal Post Malone,“ míní Stráský. Tóth jeho slova potvrzuje: „Pár karet mám, ale ty dražší většinou pustím do oběhu. Co se vzácné karty z Pána prstenů týče, bije se ve mně lehké odsouzení toho loterijního aspektu, že ji náhodně najdete v balíčku, s radostí z toho, že to kolem hry zase vyvolá virální zájem.“

Daří se nicméně nejen hráčům, ale především vydavatelům. Za rok 2022 tržby z Magicu překonaly dokonce miliardu dolarů. Wizards of the Coast díky tomu oproti jiným divizím Hasbra, kterému obrat naopak klesl o devět procent, vykázali mírný růst. Ačkoliv jen pozitivní zprávy svým majitelům MTG nepřináší. Kvůli zahlcování trhu příliš velkým objemem nových karet si Hasbro vysloužilo snížení ratingu od Bank of America. Kritiku mimochodem sklidily i kroky Wizards ohledně Dungeons & Dragons a tak trochu hamižných plánů s licencí chystané nové edice.

To ale nic nemění na tom, že Richard Garfield vyčaroval něco jedinečného. Magic: The Gathering se z myšlenky v hlavě génia proměnil na obrovsky silnou a známou značku, která se dočkala i několika videoherních adaptací, knih, komiksů i crossoverů do jiných stolních her. Třeba v podobě rozšíření umožňujících odehrávat dobrodružství z fantasy světa Magicu ve zmiňovaných Dungeons & Dragons. A samozřejmě inspirovala nesčetné pokračovatele i napodobitele papírové i počítačové. Však se podívejte třeba na karetní Pokémon nebo digitální Hearthstone.

Magicu jsem extrémně vděčný. Udělal ze mě člověka, jakým jsem. Všem bych ho vřele doporučil.

Samotný Magic samozřejmě za ty roky prošel změnami. „Jen za těch patnáct let, co hraju, se hodně vyvinul. Dřív se herní design více soustředil na profesionální hraní, aktuálně se spíš zaměřuje na lidi, co hrají pro zábavu. To mi jako kompetitivnímu hráči nevyhovuje, ale je mi jasné, že jsem v minoritě,“ popisuje Stráský. S postupujícími roky se nicméně proměnili i hráči. Tedy alespoň někteří. „Prošel jsem si od startu snad všemi fázemi od touhy vyhrát za každou cenu až po dnešní bod, kdy se sice snažím, ale primární je pro mě výlet a kamarádi. I když to možná zní trochu ‚cheesy‘,“ přidává svůj pohled Tóth.

Magic: The Gathering má prostě i po třiceti letech od premiéry nezaměnitelné kouzlo, které není snadné odčarovat. Jak říká Jakub Tóth, s Magicem se prý nedá úplně skončit: „A zatím se to u mě potvrzuje. Byl jsem si poměrně jistý, že můj poslední profi turnaj byl v Barceloně před jedenácti lety. Ale nějak mě to zase vtáhlo zpět a za pár týdnů nás čeká mistrovství světa v Las Vegas.“

Jeho karetní kolega to vnímá podobně, ačkoliv vlastní velkou herní budoucnost už nevidí. „Ale to jsem si myslel již několikrát v minulosti. A většinou po tom následoval úspěch, který mi kariéru prodloužil. Každopádně myslím, že sám si jen tak nepůjdu s kamarády sednout do hospody a zahrát, přece jen se pro mě Magic proměnil v práci a má jinou dynamiku. Ale přesto jsem hře extrémně vděčný. Udělala ze mě člověka, jakým jsem. Všem bych ji vřele doporučil,“ uzavírá Ondřej Stráský.