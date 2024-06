Skvělý jako Super Mario, akorát že pro PlayStation. Zahráli jsme si novinku Astro Bot, je to čirá radost

Uložit 0

Vyjde až začátkem září, ale my si ten dost možná nejzajímavější chystaný titul čistě pro PlayStation 5 mohli zahrát už teď. Astro Bot je čirá radost, která hráčům připomene dokonalost Super Maria a nehráčům ukáže, jak nádherné a zábavné videohry umí být. Jestli máte PS5, čeká vás jeden z nejzábavnějších zážitků roku.

Titulní postavičku skákačky Astro Bot od studia Team Asobi budou především majitelé PlayStationu 5 znát jako pomyslného maskota konzole od Sony. A jako hvězdu pár předchozích her. Třeba Astro’s Playroom byla v roce 2020 jakýmsi lákadlem na tehdy nově vydanou PS5. Její majitelé se k barevné hře dostali zadarmo a mohli díky ní poznat, co všechno konzole a její ovladače nabídnou.

Už šestého září se nicméně Astro Bot představí v plnohodnotném titulu (včetně českého překladu), ze kterého jsme si vyzkoušeli dvě začátečnické úrovně, jeden souboj s bossem a pořádně těžký level se speciální výzvou. A i za tu půlhodinu nás hra jednoduše nadchla. Pokud hratelnost a dojmy z krátké ukázky přetaví do plné verze, má nakročeno k dokonalosti. Fakt, bez nadsázky.

Samozřejmě hovoříme o dokonalosti v rámci žánru. Milovníky komplexních simulací Astro Bot nenadchne. Jenže ve veselém hopsání, překonávání překážek, řešení jednoduchých hlavolamů a úsměvných soubojích dává vzpomenout na esenci videoherní zábavy perfektně představovanou sérií Super Mario od Nintenda. A kdo se ve hrách aspoň trochu vyzná, tak uzná, že větší poklonu těžko vymyslet.

Kdo už modro-bílého robůtka zná, na první pohled se bude cítit jako doma. Svět je opět stylizovaný a barevný, plný lesklých penízků nebo zákeřně schovaných kousků puzzle, ze kterých na konci vznikne možná epický výjev o historii PlayStationu (anebo taky ne). Ústřední robot skáče, létá s jetpackem a samozřejmě si i razí cestu skrz nepřátele. Někdy i doslova – v jednotlivých úrovních získává speciální schopnosti, které opět potvrzují hračičkovství prolínající se celým titulem. Měli jste už někdy na zádech buldoka, který byl zároveň tryskou, jež vás popožene dopředu?

Tomu hračičkovství pomáhá i vyladěné propojení se schopnostmi ovladače DualSense. Hned, jak zapnete psí raketu, ucítíte vibrace díky haptické odezvě. Brodíte se kaluží? Ze zařízení ve vašich rukách se ozve šplouchání. A poté, co v každém levelu nasbíráte určitý počet z celkem 300 poztrácených kamarádů robotů, které unesl zlovolný záporák, můžete si s nimi pouhým pohybem ovladače pohazovat. Ostatně Team Asobi využitím ovladače okouzlil hráče už u předchozího titulu.

Kromě toho, že je Astro Bot dokonale vyleštěný jak po herní, tak audiovizuální stránce, předurčuje ho k roli top titulu také napojení na značku PlayStation. Samozřejmě stojí na vlastní hratelnosti, ale Astro Bot je současně oslavou PlayStationu a všech s ním spojených her. Ti robůtci, které do ovladače sbíráte, totiž někdy mají podobu hrdinů z největších či kultovních titulů pro PS jako God of War, Ratchet & Clank nebo PaRappa the Rapper. A bude jich mnohem víc.

Kromě mariovského skákání a postupu rozmanitými levely vás přesně v tomhle duchu láká i různými drobnůstkami a blbinkami. Můžete třeba sednout na lehátko a jen tak se koukat na plameňáky kolem. Anebo vzít míč a trefit basketbalový koš. I díky tomu se hra kloní spíš ke casual zábavě, která stoprocentně nadchne i příležitostné hráče. Astro Bot je přátelský a intuitivní. Jsme přesvědčeni, že když dostane ovladač do ruky nehráč, okamžitě ho pochopí a zamiluje si ho.

Ale nemyslete si, že pro veterány Astro Bot nic nepřináší. Přiznáme se bez mučení, že speciální výzvu jsme ani po mnoha (opravdu mnoha) pokusech nedokázali dohrát. Byli jsme už opravdu blízko překonání všech točících řetězů, půltuctu trampolín a zrádných propadlišť, ale nervozita a nedostatek skillu prostě zaúřadovaly. A to jsme to zkoušeli ve dvou.