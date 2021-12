Při videorozhovoru během úterní konference deníku The Wall Street Journal se šéfy největších amerických firem se Elon Musk, jedna z hlavních hvězd setkání, poprvé oficiálně ukázal se svým novým sestřihem. Hipstersky vyholená půlka hlavy způsobila povyk na sociálních sítích, objevila se třeba srovnání se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem. „Ostříhal jsem se sám,“ odpověděl na Twitteru přímo Musk. Jeho účes ale zastínil, že během interview s technologickou novinářkou Joannou Stern připustil (na sebe až nezvykle skromně), že mu SpaceX dává zabrat víc než cokoli jiného, co kdy dělal.

O tom, že SpaceX, které vyvíjí a provozuje rakety, jež vynáší do kosmu náklad a pak se vrací zpět, má finanční a technologické problémy, se ví už nějakou dobu. Společnost sice na podzim nabrala od investorů nové peníze a její hodnota překročila 100 miliard dolarů, jenže firma se trápí s vývojem své největší rakety Starship. Ta by jednou měla lidi i vybavení vozit na Měsíc nebo na Mars.

Už na přelomu října a listopadu Musk zaměstnancům napsal, že pokud se nezrychlí vývoj motorů Raptor, které mají Starship pohánět, hrozí podniku se sídlem v kalifornském Hawthorne bankrot. „Krize s produkcí raptorů je mnohem větší, než se zdálo ještě před pár týdny. Budeme čelit hrozbě bankrotu, pokud nebudeme schopni posílat Starship do vesmíru každé dva týdny už během příštího roku,“ napsal Musk v e-mailu, z nějž citovala stanice CNBC.

Důvody své frustrace ze SpaceX rozvedl: „Je to mimořádně složitý projekt. Největší raketa, jaká kdy byla stvořená. Tah motoru bude odpovídat dvěma Saturnům V.“ Zmíněný Saturn V byla největší raketa, jakou kdy Američané poslali do vesmíru, létala v letech 1967 až 1973. Samozřejmě ale nebyla znovupoužitelná, čehož chce s Musk po úspěchu s raketami Falcon 9 a Falcon Heavy dosáhnout i s modelem Starship.

Lodě Starship mají pomoci vybudovat základny na Měsíci

„Musí být plně znovupoužitelná, bude to revoluce v přístupu na orbitu, je to svatý grál vesmírných technologií a zásadní projekt, pokud se lidé mají stát vesmírnou civilizací. Konzumuje to ale víc mé mentální energie než jakákoliv jiná věc, co jsme dělali,“ svěřil se Musk a přidal nečekaně upřímnou větu: „Jsou chvíle, kdy si říkám, jestli to opravdu můžeme zvládnout.“

Moment jisté trudnomyslnosti ovšem netrval dlouho. Moderátorka se ho totiž zeptala, proč si na Twitteru utahuje z lidí nad 70 let a jestli on sám neplánuje být také jednou starý. „Zatím nevím o žádné super technologii, která by zdolávala stárnutí. Nejsem si ale jistý, že bychom měli žít extra dlouho. Většina lidí se nemění, prostě umřou. Takže kdybychom žili déle, staneme se zkostnatělou společností, kde se nové ideje prosadí jen stěží,“ řekl nejbohatší člověk světa.

A ještě doplnil – zjevně v narážce na amerického prezidenta Joea Bidena, kterému také věnoval ony věkové výtky na sociálních sítích: „Nemám nic proti starým lidem, jen říkám, že lidé, kteří mají na starost bezpečnost země, by měli mít dost energie a schopností tato rozhodnutí opravdu dělat.“ Mimochodem, Bidenovi je 79 let a Donaldu Trumpovi, s nímž Musk vycházel mnohem lépe, pětasedmdesát, takže by jeho „sítem“ také neprošel.

Během rozhovoru odpovídal Elon Musk z továrny Tesly v Texasu s tím, že právě z ní se stane nové ústředí firmy a že i manažeři včetně něj budou sedět přímo u výrobních linek, jen oddělení kvůli hluku skleněnými stěnami. Nemalou část povídání ovšem zabraly jeho názory na to, co mají vlády financovat a jak. Překvapil třeba, když řekl, že americký plán masivní výstavby dobíječek pro elektromobily je hloupost.

„Veřejný dluh je úplně šílený, rozpočty jsou ve ztrátě… Podpora dobíjecích stanic není nezbytná. Copak máme podporu pro benzínky? Tenhle zákon by neměl projít,“ prohlásil Musk, kterému k úspěchu v řadě byznysů pomohly právě různé vládní subvence. SpaceX je do značné míry tam, kde je, protože získalo několik mnohamiliardových kontraktů od NASA. Tesle zase prospěly ekologické příspěvky, které prosadila administrativa Baracka Obamy. A miliardy dolarů pak na účet Tesly poslaly i jiné automobilky, které si u ní kupovaly emisní kredity.

Elon Musk, šéf automobilky Tesla a vesmírné společnosti SpaceX Foto: NASA/Flickr

To už bylo jen kousek k tématu daní. Musk bývá kritizován, že se jejich placení vyhýbá, což ale odmítl: „Já platím dost daní. Od určité úrovně už ale děláte kapitálové alokace a je přece nepěkné brát lidem, kteří projevili mimořádné schopnosti, jejich peníze. Proč dávat státu, který je svým způsobem korporace, jež nemůže z principu zbankrotovat a která jako jediná může legálně páchat násilí, další peníze? Zvlášť když finance vede tak, jak je vede?“

Ve svém pohledu na roli vlády šel Musk ještě dál. „Vláda by měla být rozhodčí, ne hráč. Problém nejen Spojených států je, že každý rok přibývají nové a nové regulace, jenže regulace neumírají, jsou nesmrtelné. Takže jak jich přibývá, je stále těžší a těžší něco dělat,“ prohlásil. Čeho ale podle něj nepřibývá, aspoň ne dost rychle, jsou kupodivu lidé.

„Největší ohrožení naší civilizace je nízká porodnost, že prostě nebude dost lidí. A přitom si tolik chytrých lidí pořád myslí, že populace nekontrolovaně roste. Není to pravda, koukněte na čísla – když nebude dost dětí, budeme mít problém… Pamatujte na má slova,“ varoval Musk. Fakt, že má sám sedm dětí, prý jen potvrzuje, že se snaží jít příkladem.