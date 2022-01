Americký Y Combinator si ve startupovém světě vybudoval jméno jako jeden z globálně nejprestižnějších akcelerátorů. Zaměřuje se na firmy v raných fázích vývoje a zakladatelé, kteří tříměsíčním programem prošli, si více než samotnou finanční investici pochvalují hlavně přístup k síti zkušených mentorů, poradců a investorů. Nyní však akcelerátor mění finanční podmínky, za jakých startupy přijímá, a také podle českých absolventů nejde o kroky správným směrem. Tedy ne pro všechny.

Od vzniku v roce 2005 prošly Y Combinatorem (YC) více než tři tisíce startupů, z našeho regionu se však ve velké konkurenci podařilo probojovat jen velmi malému počtu zástupců. Jedním z nich je například společnost Supernova, jejíž software umožňuje spravovat celý životní cyklus designových systémů na jednom místě bez nutnosti využívat různé nástroje.

„Určitě jsme z YC vytěžili hodnotu, kterou jsme si nastavili, že z něj chceme dostat – ať už z hlediska kontaktů, nebo případně už jen to, že jsme stále v této ‚elitní skupině‘, což vypadá lépe pro investory. Myslím si, že hodnota bude růst spíše do vyšších investičních kol, kdy máme přístup k investorské síti, ke které je obecně těžké se dostat,“ komentuje pro CzechCrunch spoluzakladatel Supernovy Jiří Třečák.

Zkušenosti si pochvaluje také Deepnote, další český startup, který Y Combinatorem prošel a který – zjednodušeně řečeno – vyvíjí obdobu Google Docs pro datové vědce. „Každému startupu pomáhá YC v něčem jiném, nejčastěji to bývá brand, kontakty, peníze, rady od partnerů nebo alumni network. Pro nás to byl během těch tří měsíců hlavně fokus, teď je to nejvíc síť kontaktů. Nabírání peněz pro nás nebylo úzkým hrdlem, ale pod hlavičkou Y Combinatoru se to určitě dělalo jednodušeji a hlavně rychleji,“ říká zakladatel Jakub Jurových.

Jakub Jurových, zakladatel startupu Deepnote, jenž prošel akcelerátorem Y Combinator Foto: Archiv JJ

Obě tuzemské společnosti, které jsme zařadili i do výběru pětadvaceti startupů, jež se vyplatí sledovat, akcelerátorem prošly ještě za starých podmínek. V rámci nich každá firma získala 125 tisíc dolarů (aktuálně přibližně 2,7 milionu korun) výměnou za sedmiprocentní podíl.

„Y Combinator vznikl pro early stage startupy, hlavně ve stadiu pre-seed. Na ně je program optimalizovaný. Většina startupů v našem batchi (tříměsíční program – pozn. red.) měla jednoho nebo dva spoluzakladatele, málokdo měl vůbec nějaké zaměstnance. Sedm procent firmy je moc, ale v takových případech to má jednoznačně smysl,“ popisuje Jurových. Podle Jiří Třečáka ze Supernovy je však třeba zvážit, co startup od YC očekává.

„Y Combinator se poslední roky hodně změnil – startupů je tam už mnoho, takže program může být více anonymní než předtím. Zároveň se díky tomu trochu snižuje hodnota brandu v očích investorů. Pokud jde jenom o přístup k investorům, případně jiný typ kontaktů, pak mi to smysl dává, ale jinak bych určitě tu hodnotu velmi zvažoval – není to zdarma a sedm procent může být ve výsledku opravdu hodně,“ hodnotí Třečák, který o cestě startupu z Ostravy až do Ameriky vyprávěl v našem podcastu.

Nové podmínky financování

Už i zmíněných sedm procent někdy může být pro zakladatele startupů mnoho, přičemž Y Combinator nyní na svém blogu oznámil, že k původní podmínce přidává druhou. I nadále bude investovat 125 tisíc dolarů výměnou za stejný podíl a k tomu přihodí dalších 375 tisíc dolarů (8 milionů korun). Má to však háček – tuto částku do startupu neinvestuje za stanovený podíl, ale jako takzvaný neomezený safe s MFN (most favorable terms).

Jinými slovy Y Combinator firmě poskytne peníze hned při začátku akcelerace, ale za podmínek, které si startup vyjedná s investory u dalšího finančního kola. YC má přitom nárok na stejné podmínky, jako jsou ty nejlepší ze všech vyjednaných (jednotliví investoři v rámci jednoho kola mohou mít různé podmínky).

Jak na Twitteru upozornila například investorka Elizabeth Yin z Hustle Fundu, na první pohled se může zdát, že jde o skvělou nabídku a peníze zdarma, v závislosti na okolnostech však může jít o hodně drahou dohodu. Startupy totiž běžně před Demo Day, závěrečnou akcí akcelerátoru, kdy se prezentují potenciálním investorům. uzavírají zpravidla menší finanční kola.

„V minulosti jste před Demo Day mohli od andělských investorů a menších fondů získat 100 až 200 tisíc dolarů s oceněním mezi 6 až 8 miliony dolarů, což by znamenalo méně než tříprocentní podíl. Pokud byste nyní přivedli investora za 10 tisíc dolarů s valuací 6 milionů dolarů, YC by investoval 375 tisíc dolarů při stejném ocenění, takže místo 0,1 procenta byste nyní přišli o 6 procent,“ zmiňuje Yin.

Naše strategie by v tomto novém světě nedávala smysl.

Jak investorka doplňuje, když bude startup nabírat velkou investici v milionech nebo desítkách milionů dolarů, tak už půjde ze strany Y Combinatoru o zanedbatelnou částku. Avšak u menších investic tyto podmínky odradí andělské investory a menší fondy, což negativně dopadne hlavně na startupy, které nepochází ze Spojených států.

Pro ně je obecně náročnější získat financování ve výši 500 tisíc dolarů a je pro ně důležitější získat více amerických investorů, kteří pak firmě pomáhají s navazováním kontaktů. „Obecně je ve světě hodně andělů, mikrofondů a syndikátů. Společná kola jsou často strategická a pro mnoho zakladatelů dobrá pro networking. Nové podmínky Y Combinatoru od nich odrazují,“ říká Yin a za pravdu jí dávají i čeští absolventi akcelerátoru.

Zakladatelé Supernovy Oskar Kořistka a Jiří Třečák před cedulí Y Combinatoru v Kalifornii Foto: Supernova

„Osobně s ní souhlasím. Pokud se totiž startupu na začátku nedaří extrémně dobře a musí získat investici za ‚průměrnou‘ valuaci, tak tyto peníze budou opravdu drahé. Nové podmínky jsou pro startup zajímavé jenom v případě, že už se jim hodně daří a ví, že jejich další investiční kolo bude o zajímavé valuaci,“ říká Jiří Třečák ze Supernovy.

Jakub Jurových z Deepnote pak podmínky považuje za největší změnu od vzniku slavného akcelerátoru, která podle něj změní dynamiku nabírání peněz startupů. „Například naše strategie by v tomto novém světě nedávala smysl. Demo Day efektivně zanikne a jakýkoliv fundraising mezi začátkem batche a investičního kola Series A bude minimalizovaný,“ hodnotí.

„To je jednoznačně nevýhodné pro startupy, které přijdou o obrovské množství mentorů a angel investorů. Souhlasím, že pro mezinárodní startupy jsou právě oni klíčoví. Pro nás peníze od YC nebyly až tak důležité a osobně jsem rád, že máme předešlý deal,“ uzavírá Jurových.