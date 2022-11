Sledovali jsme z pláže start rakety. Vítejte ve městě, kde mají lidé místo chňapek rukavice astronautů

Na horizontu se objeví obrovská záře. Vypadá to jako východ slunce. Jenže tahle koule se pohybuje nahoru velmi rychle. Stoupá a stoupá a všude kolem je černočerná tma. Je asi půl desáté večer a takhle to vypadá, když startuje raketa do vesmíru.

Vítejte ve městě, kde je i telefonní předvolba 3-2-1. A kde mají lidé u trouby chňapku s nápisem NASA, která vypadá jako rukavice astronautů. Vítejte v Satellite Beach, kde se lidé koukají na starty raket ze svých teras. Anebo z pláže.

Teď tady postává v hloučku tu deset lidí, tu dvojice, nahoře jsou vidět lidé na balkonech. Po pláži by se dalo dojít ke Cape Canaveral, mysu, kde sídlí Space Kennedy Center, vesmírné středisko spravované NASA. Startují odtud ale také rakety Elona Muska, tedy SpaceX, základnu využívá Boeing, United Launch Alliance nebo Blue Origin, společnost vlastníka Amazonu Jeffa Bezose.

Foto: Eliška Nová Vidíte tu září? To raketa SpaceX letí vzhůru

Když jde o nějakou opravdu mimořádnou událost, stojí tu na plážích tisíce a tisíce lidí. Právě teď ale vzhůru letí raketa Falcon 9 ze SpaceX. Jedna z mnoha. Raketa vynesla na oběžnou dráhu 54 satelitů Starlink, jejichž cílem je rychlé satelitní připojení k internetu. V konečné fázi pak svižné a globální pokrytí sítí všech sítí. Space X přinesl na Floridu častější nebeské divadlo. Tento let z poloviny září byl letošním 42. startem Falconu 9.

Čím výš velká ohnivá koule je, tím víc se zmenšuje a zmenšuje, až úplně zmizí. Trvá to pár minut. Nakonec lidé tleskají. Je čas jít zase domů. Anebo také jet či letět. Floridské Space Coast – neboli Vesmírné pobřeží – nabízí spoustu míst, odkud mohou starty raket sledovat i turisté. A ti se tu čas od času objevují ve velkém. Někdy jich tu stojí dokonce statisíce.

Space Coast čítá několik měst podél dlouhého pobřeží. Mez nimi je Cocoa Beach, Melbourne nebo Palm Bay. S předvolbou 3-2-1 volají všichni. Satellite Beach je ale jiné. Není to cíl turistického ruchu. V roce 2022 tu nestojí žádný hotel. A to má městečko rozhodně mnohé co nabídnout. Ne, tohle sídlo vůbec není běžné americké maloměsto.

Je to mladé místo pro život. Založeno bylo teprve v roce 1957. V okrese Brevard County byl tehdy obrovský problém s nedostatkem bytů. Především proto, že bydlení tu poptávalo čím dál víc lidí z nedalekého Kennedyho vesmírného střediska. Tehdy se schylovalo k programu Apollo, který si nepředsevzal nic menšího než dostat člověka na Měsíc.

A tak zatímco v roce 1950 čítala populace Brevard County 23 tisíc lidí, o deset let později to bylo víc než 111 tisíc. Ne vždy to bylo jednoduché. „Většina zaměstnanců NASA bydlela na pevnině a jediná cesta do práce vedla po dvouproudé silnici, kterou lemoval písek. Každý, kdo sjel z vozovky, zapadl. Když zaměstnanec NASA píchl pneumatiku, měnil ji proto uprostřed silnice a zdržoval provoz za sebou na kilometry daleko. Místní rozhlasová stanice dokonce zaměstnávala reportéra, který jezdil na mule, protože ta dokázala písek zvládat. Jeho práce bylo informovat o dopravě,“ líčí web Atlasobscura.com.

Foto: Depositphotos Satellite Beach, město, kde místní sledují starty raket

Ale zpátky do města Satellite Beach. To se stalo domovem vesmírných inženýrů, astronautů a dalších zaměstnanců NASA. Pro ně se tu stavěly domy a byty. A spousta z nich tu stále žije, nebo dožila, ale stále tu žijí jejich děti. Jednou z těch, kdo tady pořád ještě bydlí, je Jeanne Lee Crewsová, jedna z prvních žen, která v NASA zastávala pozici inženýrky letectví a kosmonautiky. Crewsová mimochodem navrhla nárazový štít na ochranu kosmických lodí před úlomky, který se dodnes používá. Od roku 2002 je paní v důchodu, který si užívá právě tady, v malém městě na Vesmírném pobřeží.

Žije tu také Buzz Aldrin, druhý člověk, který vstoupil na povrch Měsíce po Neilu Amstrongovi jako člen mise Apollo 11. A také muž, na jehož počest byl pojmenován jiný vesmírný hrdina – Buzz Rakeťák z pixarovského Toy Story.

Foto: Depositphotos Buzz Aldrin, druhý člověk, který vstoupil na povrch Měsíce po Neilu Amstrongovi

Satellite Beach je místo vesmírem přímo prodchnuté. Mezi jedenácti tisíci obyvateli lze najít také českou stopu. Yvetta Pokorny je zhruba stejně stará jako samo město. Právě ona je majitelem chňapek v podobě astronautských rukavic. Pokorny pravidelně ze svého domu sleduje starty raket a je vášnivou fanynkou Elona Muska. Jen Buzze Aldrina se jí pořád potkat nepodařilo.

Rakety tu občas vidí, i když třeba zrovna jede v autě. Je to asi stejné, jako když v tuzemsku lidé koukají na letadla. Pokorny mimochodem před odchodem do USA chodila v Česku do školy se sestrou Vladimíra Remka. Svět a vesmír jsou zkrátka malé.

Dnes je populace v Satellite Beach i na celém Space Coast mnohem více promíchaná a kromě vesmírných inženýrů tu žijí také obyčejní lidé. Během let se ukázalo, že města vybudovaná pro lidi v podstatě z jedné firmy nejsou dlouhodobě udržitelná. Space Coast prožilo své dny slávy i méně zářná období.

Foto: Depositphotos Kennedyho vesmírné středisko

Z toho všeho se ale vzpamatovalo. Dnes je Satellite Beach jedno z mála amerických maloměst, kde se člověk všude, kam potřebuje, dostane pěšky. Do obchodu, k lékaři i do restaurace. Jsou tu skutečné chodníky, což v Americe vskutku není běžná věc, když zrovna nejste v New Yorku.

Satellite Beach je také místem, kde se líhnou mořské želvy. Brevard County je domovem kožatky velké, karety obecné a karety obrovské. Od března do října tu proto domy u pobřeží musí mít od devíti večer do sedmi do rána zhasnutá světla, která by želvy na pláži mátla. Jediná výjimka pro silné světlo, která se promíjí, je právě pro to ze startujících raket.

A třeba v roce 2011 se město stalo také jedním z prvních, kde v USA na městské budovy instalovaly solární panely. Kromě sledování raket je tu oblíbenou kratochvílí surfování. Není divu. Vždyť i to je s přílivem a odlivem tak trochu závislé na Měsíci. Takže 3-2-1 a… Vzhůru do vesmíru!