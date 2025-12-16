Sleduje vaši práci na počítači a pak ji sama opakuje. Brněnský startup automatizuje rutinní procesy
Startup Aiviro, který vznikl jako spin-off ze společnosti Artin, oznámil získání dalšího investičního kola ve výši 11 milionů korun.
AI agent sleduje obrazovku, pochopí kontext úkolu a následně procesy vykonává stejně, jako je dělá člověk. Dokáže tak klikat, vyplňovat data, ověřovat je a rozhodovat. Brněnský startup Aiviro automatizuje rutinní práci ve výrobě, logistice či administrativě, a to bez nutnosti integrací či úprav stávajícího softwaru. Poradí si i s úkoly, které jiné automatizační nástroje nezvládnou – například v případě starších firemních systémů nebo často se měnících webových aplikací. Startup teď hlásí uzavření finančního kola.
Aiviro získalo prostředky od investorů již podruhé, aktuálně ve výši 450 tisíc eur (11 milionů korun). Prostřednictvím společnosti Danube Angels z Vídně do něj vstoupili zahraniční investoři Crescendo Ventures a syndikát dvaceti soukromých investorů a také fond tuzemské inovační agentury JIC Ventures. „Tato investice nám umožní posílit expanzi do DACH regionu (německy mluvící země, pozn. red.), rozšířit R&D tým a vybudovat silnější obchodní kapacitu,“ komentuje ředitel Filip Unzeitig.
„Naší dlouhodobou vizí je, aby Aiviro agenti fungovali jako skuteční digitální kolegové. Aby je bylo možné zaškolit stejně jako člověka. A aby nejen dělali jednotlivé kroky, ale chápali celý proces,“ doplňuje Unzeitig. Aiviro přitom vzniklo jako spin-off z brněnské technologické společnosti Artin. Roboti startupu aktuálně vykonávají desítky tisíc úkonů denně, mezi jeho klienty se řadí Česká televize, logistický Yusen Logistics a v průmyslu například Schäfer Menk, Heluz nebo Ray Service.