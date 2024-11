Sledují je stovky tisíc fanoušků formule 1, influencerská parta EisKing zaplňuje se svou show i haly

Uložit 0

Stejně jako mají fanoušci fotbalu pořad Kudy běží zajíc a milovníci veřejného dění Kecy a politiku, příznivci formule 1 v posledních letech sází na dvojici známou pod pseudonymem EisKing. Stojí za ní česko-slovenské moderátorské duo Števo Eisele a Josef Král, které vedle podcastů, videopřenosů a příspěvků na sociální sítě, kde je sledují stovky tisíc lidí, pravidelně vyráží na živá vystoupení. To nejbližší se odehraje zkraje prosince v pražském Cubexu.

Příběh projektu EisKing (spojení jména Eisele a anglického výrazu pro Krále King) se začal psát už před více než deseti lety, kdy slovenská stanice TV Markíza získala vysílací práva na závody formule 1. Števo Eisele, který působil na komerční slovenské jedničce jako sportovní komentátor, měl za úkol najít k sobě dalšího do party. A volba padla na českého profesionálního závodníka a bývalého testovacího pilota formule 1 Josefa Krále.

„Věděl jsem o Josefu Královi na základě jeho strašné nehody ve Valencii a díky tomu, že testoval monopost F1. Ale vůbec jsem nevěděl, jak vypadá nebo zda náhodou nešišlá. Tak jsem mu prostě zavolal, prošel u mě vizuálně-lingvistickým castingem, ale hlavně jsme si hned sedli lidsky,“ vzpomíná se smíchem Eisele. Několik dalších let spolu tvořili úderný komentátorský tým, ale současně s tím cítili, že jejich spolupráce má větší potenciál – a tak se začal rodit projekt EisKing.

To je dnes multimediální obsahová platforma, která má přesah jak do live eventů, tak do e-commerce. Jen na YouTube jejich EisKing TV odebírá přes 50 tisíc lidí, na Instagramu pak mají kombinovaný zásah téměř čtvrt milionu followerů. Vyrostli na takzvaných debfrienzích, tedy dodatečném rozboru a zhodnocení závodů F1, kterými diváky provedli během televizních přenosů na Nova Sport. Zároveň k tomu přidali i populární podcast.

Celkem se dnes mohou pochlubit více než 16 miliony zhlédnutí svých videí a třemi miliony poslechů na všech klíčových podcastových aplikacích. A také mnoha tisíci návštěvníků živých setkání, která pro svou komunitu Král s Eiselem pořádají.

Jen za poslední rok se jim podařilo přilákat slavná jména světového motorsportu, kterými byli Mika Häkkinen, dvojnásobný mistr světa F1, nebo Guenther Steiner, bývalý šéf týmu F1 Haas a jedna z největších hvězd seriálu Drive To Survive na Netflixu. I tito hosté prý označili EisKing Tour za světový unikát a díky tomu renomé dvojice roste nejen na česko-slovenské scéně, ale už na sebe dokázala upozornit i přímo v paddocku F1.

„Každý rok pořádáme přibližně čtyři akce v počtu okolo tisíc hostů a alespoň jednou za rok se snažíme zorganizovat velkou akci se speciálním hostem. Jmenovitě to již byli Ben Collins alias Stig z pořadu Top Gear, bývalí závodníci formule 1 David Coulthard a Mika Häkkinen nebo také bývalý šéf týmu F1 Haas Guenther Steiner,“ vysvětluje Josef Král.

Aktuální sezónu pak se svými příznivci a fanoušky motorového sportu hodlají zhodnotit hned po skončení poslední Velké ceny F1 v Abú Dhabí v prostoru centra Cubex na pražské Pankráci, a to 8. prosince od 19:00. Letos už takhle vystoupili v Bratislavě, Prešově, Plzni či v Hradci Králové.

Kvůli komunitě, která se kolem Eiseleho s Králem a jejich spolupracovnice Karolíny Bulisové vytvořila, nyní budují členský program s názvem EisKing Team, který poskytuje členům benefity a spoustu obsahu. Oblíbeným členstvím je úroveň Mechanik, stojící na konceptu měsíčního předplatného, které je primárně určené pro online obsah, ale opravňuje členy týmu sledovat debriefing závodů F1 v předpremiéře nebo se účastnit debat se Števem a Pepou.

Pak je tu vyšší členství Pilot, které je určené pro skalní formulové fanoušky. Čítá 14 různých benefitů včetně startovacího balíčku s merchem EisKing, nejlepší vstupenky na EisKing Tour se slevou a zařazení do vánoční soutěže o ceny, jako je zájezd na formuli 1, unikátní hodiny Ferrari, jízda ve formuli nebo v českém hypersportu Praga Bohema, na jehož vývoji se Král podílí.

Števo Eisele patří k nejoblíbenějším sportovním komentátorům na Slovensku a má i silný přesah do Česka, kde stejně jako doma platí za influencera. Král je vedle moderování a závodění ve vytrvalostních závodech s týmem Scuderia Praha Racing a jejich Ferrari aktivní i v multimilionovém projektu Praga Bohema, který má za cíl vedle hypersportu oživit značku Praga i coby výrobce motorek.

A jaké mají plány pro EisKing? „Nejen formule 1, ale i EisKing je o neustálých inovacích. Milujeme vytváření momentů, při kterých si naši fantastičtí fanoušci řeknou: To čo bolo!” říká Eisele.

A Král jej doplňuje: „EisKing roste právě díky našim skvělým fanouškům a s jejich podporou věříme, že dokážeme přilákat další velké hvězdy motorsportu do Česko-Slovenska, kam by se běžně jen tak nepodívali. Nebo že se nám podaří přilákat nové fanoušky ke sportu, který máme rádi. K tomu všemu sezóna F1 2025 je už v tuto chvíli nabitá velmi zajímavými sportovními příběhy, jako je například přestup Lewise Hamiltona do Ferrari, takže se máme na co těšit.“