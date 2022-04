Sledujte další historickou misi SpaceX. K Mezinárodní vesmírné stanici letí civilisté

Poslední měsíce byly pro vesmírnou společnost SpaceX spíš klidnější – pokračovala hlavně ve vynášení svých vlastních internetových satelitů Starlink. Dnešní den ale znamená pro firmu Elona Muska start další významné mise. Po čtyřech měsících se totiž do lodě Dragon vrací lidská posádka a míří k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS).

Nejedná se však o misi z kontraktu s NASA na vynášení profesionálních astronautů. Let, který startuje už dnes v 17.17 SELČ, si objednala společnost Axiom, jež se chce zaměřovat na turistické lety do vesmíru. Na palubě jsou tak tři turisté a jeden bývalý astronaut. Jak už naznačuje název mise Ax-1, jedná se o první let Axiomu. Jako vždy ho ale SpaceX živě přenáší.

Po startu, který bude zahrnovat i pro SpaceX tolik typický návrat rakety Falcon 9 na Zemi, čeká astronauty desetidenní program ve vesmíru. Na samotné Mezinárodní vesmírné stanici pak stráví osm dní, kde si budou nejen užívat unikátní zážitek, ale zároveň i pomáhat s vědeckými experimenty.

Posádku tvoří mezinárodní skupina ve složení Larry Connor (USA), Mark Pathy (Kanada) a Eytan Stibbe (Izrael). Poslední zmiňovaný je zároveň druhým izraelským astronautem v historii. Všichni tři jsou podnikatelé a investoři v různých oborech. Jak Axiom Space zveřejnil, každý za svou cestu zaplatí 55 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 1,2 miliardy korun.

Posledním členem posádky a jediným profesionálem na palubě bude Michael López-Alegría, americký astronaut španělského původu. Má za sebou pět misí v NASA a drží rekord v počtu takzvaných vesmírných vycházek – provedl jich celkem deset. V roce 2012 z NASA odešel a k Axiom Space se připojil v roce 2017.

Čtyři astronauti doplní aktuální sedmičlennou rusko-americkou posádku Mezinárodní vesmírné stanice. K ní chce Axiom v roce 2024 přidat vlastní turistický modul, avšak samotná ISS skončí svůj provoz v roce 2031. Modul by se proto posléze měl oddělit a stát se samostatně fungující jednotkou.