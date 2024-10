Slizký Jabba a princezna Leia v řetězech. Nová stavebnice LEGO Star Wars vás vezme do Návratu Jediů

Uložit 1

Spojení Star Wars a LEGO letos slaví pětadvacet let. Ale nejnovější stavebnice se vrací do historie ještě dál – do roku 1983, do snímku Star Wars: Epizoda VI s podtitulem Návrat Jediů. V kostičkové novince totiž postavíte létající pouštní koráb oslizlého krále zločinců Jabby, jehož vězeňkyní se stala i princezna Leia.

Sběratelská LEGO stavebnice Jabbův nákladní člun má sice trochu všední název, ale obyčejná rozhodně není. Plavidlo obřího slimejše je impozantní nejen na první pohled – měří 77 centimetrů na délku –, ale především při pohledu dovnitř. Útroby létající lodě jsou vyvedené do někdy až veselých detailů, jako je plně vybavená kuchyně. Však tohle dílo taky složíte z 3 942 kostek.

Člun budou fanoušci dobře znát z úvodu filmu Star Wars: Epizoda VI – Návrat Jediů. Šéf zločineckého syndikátu Jabba na něm drží uvězněnou princeznu Leiu, která se z jeho spárů marně pokusila zachránit Hana Sola. Naštěstí se všechno vydá vyřešit Luke Skywalker.

Nejslavnějšího rytíře Jedi v balení sice nenajdete, ale Leiu v outfitu otrokyně a slizkého Jabbu spolu s devítkou dalších postaviček včetně oblíbených droidů C-3PO a R2-D2 ano. Zrovna ten posledně jmenovaný se ve stavebnici nuceně proměnil na Jabbův pojízdný servírovací stoleček.

Jabbův nákladní člun pořídíte na e-shopu LEGO za 12 399 korun a novinka posílí už tak pořádně nacpanou galaxii produktů z řady LEGO Star Wars. Jen letos na jaře spolupráce obou značek přinesla půltucet nových Star Wars stavebnic v čele s imperiálním letounem TIE Interceptor.

Už začátkem roku vyšla nová (a výrazně levnější…) LEGO verze hvězdoletu Millennium Falcon spolu s dalšími kosmickými koráby i stavebnice droida R2-D2. Ale co když vás Star Wars tak úplně neberou? Tak to by vás mohla zaujmout nedávná spojení dánské firmy s jinými slavnými snímky.

Co třeba LEGO Čelisti podle Spielbergova žraločího filmu? Anebo byste raději více humoru a hravosti? Tak to vás musela nadchnout stavebnice podle filmu Tima Burtona Ukradené Vánoce. Samozřejmě v ní nechybí Jack Skellington ani Satan Kalous.

Že i to je na vás moc retro? Tak v tom případě se těšte na spolupráci LEGO a Pharrella Williamse. Stavebnice podle populárního zpěváka před pár dny vyšla – ale navíc se chystá LEGO dokument o Pharrellově životě. A to dokonce od oscarového režiséra.